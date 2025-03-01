Во времена королевы Виктории, когда отрицание половых им­пульсов, чувств и желаний считалось хорошим тоном, и в приличном обществе никто и не упоминал о сексе, всю эту тему окружала атмос­фера священного отвращения. Мужчины и женщины общались друг с другом так, словно ни у тех, ни у других половых органов просто нет. Уильям Джемс, который вне всякого сомнения был первопро­ходцем, человеком, во многом опередившим свое время, относился к сексу с вежливой брезгливостью, столь характерной для начала века. В его двухтомном эпохальном труде «Принципы психологии» сексу посвящена только одна страница, в конце которой он добавля­ет: «Обсуждать эти подробности несколько неприятно…».

Но верность прозвучавшего за столетие до викторианской эпохи предупреждения Уильяма Блейка, который заявил, что «тот, кто хочет, но не действует, подобен тому, кто носит в себе бациллы чумы», была впоследствии неоднократно доказана психотерапевтами. Фрейд — викторианец, решившийся заинтересоваться сексом, — был прав в своем описании целого клубка невротических симптомов, которые являлись резуль­татом отсечения такой жизненно важной части человеческого тела и сознания. Затем, в двадцатые годы, буквально в одночасье все совершенно изменилось. Знаменем либеральных кругов стало убеждение, что противоположная подавлению позиция — а именно: половое воспи­тание, свобода слова в области секса и открытое выражение своих половых эмоций — должна оказать благотворное воздействие и яв­ляется единственно возможной для просвещенного человека.

За уди­вительно короткий срок после окончания Первой мировой войны мы перестали вести себя так, словно секса вообще нет, и принялись только о нем и говорить. Мы стали уделять сексу больше внимания, чем любое другое общество со времен Древнего Рима, а некоторые ученые даже полагают, что мы озабочены сексом больше, чем все су­ществовавшие в истории цивилизации. Если бы сегодня на Таймс- Сквер приземлился пришелец с Марса, то кроме как о сексе нам не о чем было бы с ним поговорить. Отчасти в результате этой радикальной перемены многие совре­менные терапевты редко имеют дело с пациентами, у которых, как у истерических пациентов Фрейда начала века, присутствуют сим­птомы подавления секса. Собственно, люди, которые обращаются к нам за помощью, являются полной противоположностью пациен­там Фрейда: очень много говорят о сексе, отличаются большой поло­вой активностью и не испытывают практически никаких нравствен­ных сомнений на счет того, что заниматься любовью нужно когда угодно и с каким угодно количеством партнеров. На что жалуются наши пациенты, так это на отсутствие чувств и страстей.

Так много секса — и так мало смысла и даже просто ра­дости в нем! Если люди викторианской эпохи не хотели, чтобы кто-нибудь знал о том, что секс их волнует, то мы такой скромности стыдимся. Если бы вы в начале века назвали какую-нибудь даму «сексуальной», то она восприняла бы это, как оскорбление; теперь она считает это комплиментом и в награду обращает на вас благосклонное внимание. Проблемами наших пациентов часто являются фригидность и импо­тенция, но мы с удивлением и грустью замечаем как отчаянно они пытаются скрыть от всех отсутствие у них половых ощущений. Воспитанный мужчина или воспитанная женщина викторианской эпо­хи чувствовали себя виновато, если получали удовольствие от секса; мы же чувствуем себя виновато, если удовольствия не получаем.

Карен Хорни – Демон Эроса. Темные и светлые стороны любви

Серия – «Философский поединок»

Издательство – «Родина»

Москва – 2024 г. / 216 с.

ISBN 978-5-00222-585-9

Карен Хорни – Демон Эроса. Темные и светлые стороны любви – Содержание

Ролло Мэй. Демоны Эроса

Введение

Парадоксы любви и секса

Эрос в противоборстве с сексом

Любовь и смерть

Любовь и демоническое

Любовь и воля

Аспекты любви

Карен Хорни. Женщина и Эрос

Запрещенная женственность

Моногамный идеал

Недоверие между полами

Проблемы брака

Женский мазохизм

Карен Хорни. Невротическая любовь