Хорнунг - От идеи к образу
Книга Эрика Хорнунга открывает читателю дверь в мир, где боги, люди и космос неразрывно связаны через систему священных образов. Автор виртуозно расшифровывает сложные египетские концепции, скрытые за изображениями на стенах гробниц и папирусах.
Особое внимание уделяется египетскому восприятию «небытия» и хаоса, а также роли фараона как посредника между мирами. Хорнунг показывает, что египетский образ — это не застывшая каноническая форма, а живая «идея в действии». Книга помогает увидеть в египетских памятниках не только эстетическую красоту, но и кристаллизованную мысль, стремившуюся к постижению вечности.
Эрик Хорнунг - От идеи к образу - Сборник эссе о древнеегипетской мысли
M.: «Касталия», 2024. — 190 с.
ISBN 978-5-521-23985-6
Эрик Хорнунг - От идеи к образу – Содержание
Введение
Глава 1. Слово и образ
Глава 2. Сотворение мира
Глава 3. Время и вечность
Глава 4. Границы и симметрия
Глава 5. Посмертие
Глава 6. Храм как Космос
Глава 7. Концепция Маат
Глава 8. История как праздник
Глава 9. Тело и Душа
Хронология
Глоссарий божеств
Примечания
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