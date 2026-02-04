Книга Эрика Хорнунга открывает читателю дверь в мир, где боги, люди и космос неразрывно связаны через систему священных образов. Автор виртуозно расшифровывает сложные египетские концепции, скрытые за изображениями на стенах гробниц и папирусах.

Особое внимание уделяется египетскому восприятию «небытия» и хаоса, а также роли фараона как посредника между мирами. Хорнунг показывает, что египетский образ — это не застывшая каноническая форма, а живая «идея в действии». Книга помогает увидеть в египетских памятниках не только эстетическую красоту, но и кристаллизованную мысль, стремившуюся к постижению вечности.

Эрик Хорнунг - От идеи к образу - Сборник эссе о древнеегипетской мысли

M.: «Касталия», 2024. — 190 с.

ISBN 978-5-521-23985-6

Эрик Хорнунг - От идеи к образу – Содержание

Введение

Глава 1. Слово и образ

Глава 2. Сотворение мира

Глава 3. Время и вечность

Глава 4. Границы и симметрия

Глава 5. Посмертие

Глава 6. Храм как Космос

Глава 7. Концепция Маат

Глава 8. История как праздник

Глава 9. Тело и Душа

Хронология

Глоссарий божеств

Примечания