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Хорнунг - От идеи к образу

Хорнунг - От идеи к образу
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга Эрика Хорнунга открывает читателю дверь в мир, где боги, люди и космос неразрывно связаны через систему священных образов. Автор виртуозно расшифровывает сложные египетские концепции, скрытые за изображениями на стенах гробниц и папирусах.

Особое внимание уделяется египетскому восприятию «небытия» и хаоса, а также роли фараона как посредника между мирами. Хорнунг показывает, что египетский образ — это не застывшая каноническая форма, а живая «идея в действии». Книга помогает увидеть в египетских памятниках не только эстетическую красоту, но и кристаллизованную мысль, стремившуюся к постижению вечности.

Эрик Хорнунг - От идеи к образу - Сборник эссе о древнеегипетской мысли

M.: «Касталия», 2024. — 190 с.

ISBN 978-5-521-23985-6

Эрик Хорнунг - От идеи к образу – Содержание

Введение

  • Глава 1. Слово и образ

  • Глава 2. Сотворение мира

  • Глава 3. Время и вечность

  • Глава 4. Границы и симметрия

  • Глава 5. Посмертие

  • Глава 6. Храм как Космос

  • Глава 7. Концепция Маат

  • Глава 8. История как праздник

  • Глава 9. Тело и Душа

Хронология

Глоссарий божеств

Примечания

Views 323
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Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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