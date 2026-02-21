Книга «Что Библия говорит о Святом Духе» Стенли Хортона является фундаментальным трудом, в котором автор проводит систематический анализ библейского учения о третьем лице Троицы. Хортон, будучи признанным богословом, последовательно исследует упоминания о Духе Святом, начиная с первых стихов Книги Бытие и заканчивая Откровением Иоанна Богослова. Он показывает, что Святой Дух не является безличной силой, а представлен в Писании как активная Личность, участвующая в сотворении мира, вдохновении пророков, жизни Иисуса Христа и формировании ранней церкви.

В своей работе автор уделяет особое внимание дню Пятидесятницы и роли Святого Духа в жизни современного верующего. Хортон подробно разбирает такие аспекты, как крещение Духом Святым, духовные дары и плод Духа, стремясь сбалансировать теологическую глубину с практическим применением. Он подчеркивает, что присутствие Духа в общине — это не только исторический факт прошлого, но и живая реальность, которая должна проявляться в силе для свидетельства и преображении характера каждого христианина. Автор призывает читателя к более глубоким, личным отношениям с Богом через понимание работы Духа.

Эта книга служит надежным путеводителем для тех, кто хочет разобраться в сложных вопросах пневматологии, избегая крайностей и оставаясь на твердой почве библейского текста. Стенли Хортон пишет доступным языком, что делает его исследование полезным как для студентов духовных учебных заведений, так и для рядовых членов церкви. Книга помогает увидеть внутреннее единство Библии в вопросе откровения о Духе Святом, раскрывая Его роль как Утешителя, Наставника и Того, Кто наделяет церковь необходимыми ресурсами для исполнения её миссии в мире.

Стенли Хортон - Что Библия говорит о Святом Духе

Спрингфилд, Миссури, США - Лайф Паблишере Интернешнл, 2002г. 327с.

ISBN 0-7361-0295-7 (англ.)

Стенли Хортон - Что Библия говорит о Святом Духе - Содержание

Вступление: Святой Дух в современном мире

Святой Дух в Пятикнижии Моисея

Святой Дух в истории израильского народа

Святой Дух в книгах пророков

Святой Дух в жизни и служении Иисуса

Святой Дух в учении Иисуса

Святой Дух в Деяниях Святых Апостолов

Святой Дух в повседневной жизни

Святой Дух в служении верующих

Святой Дух в служении Церкви

Святой Дух в сверхъестественных проявлениях

Примечания