Книга «Книга пророка Исаии» Стэнли Хортона представляет собой глубокое и всестороннее исследование одного из самых значимых пророческих трудов Ветхого Завета. Хортон, будучи признанным богословом пятидесятнического направления, сочетает в своей работе строгий академический анализ древнееврейского текста с глубоким духовным подходом. Особенностью данного комментария является то, что автор основывает свои выводы на многолетних исследованиях, которые он начал еще во время работы над докторской диссертацией, посвященной защите целостности и традиционного авторства всей книги Исаии.

В своем труде Хортон последовательно отстаивает позицию, что все шестьдесят шесть глав книги принадлежат пророку восьмого века до н. э., вступая в дискуссию с представителями либеральной критики, разделяющими книгу на части, написанные разными авторами. Он подробно рассматривает исторический фон эпохи — от процветания при царе Озии до ассирийских нашествий, — показывая, как проповеди Исаии отвечали на вызовы своего времени и одновременно указывали на далекое будущее. Особое внимание автор уделяет мессианским пророчествам, прослеживая развитие образа грядущего Спасителя: от Эммануила, рожденного девой, до Страдающего Раба, искупающего грехи народа.

Работа дополнена важными приложениями, в которых Хортон систематизирует ключевые богословские темы: природу Бога как «Святого Израилева», Его роль как Творца и Искупителя, а также учение о Святом Духе в книге Исаии. Книга написана ясным и доступным языком, что делает её ценным ресурсом как для профессиональных богословов и студентов, так и для широкого круга верующих, желающих глубже понять «евангельскую весть» Ветхого Завета. Труд Хортона помогает читателю не просто изучить древний текст, но и услышать живой голос пророка, актуальный для современной Церкви.

Стэнли Хортон - Книга пророка Исайи

Предисловие Роджера Коттона

Спрингфилд, Миссури, США 2003

Лайф Паблишерc Интернешнл, 546 с.

ISBN 0-7361-0326-0

Стэнли Хортон - Книга пророка Исайи - Содержание

Предисловие

Введение

Краткий обзор Книги Пророка Исайи

Вступление к Книге Пророка Исайи

Исторический фон

Критические оценки Книги Пророка Исайи

Обзор содержания пророчеств Исайи

Вступление

Исайя: пророк и его пророчества

Ранние пророчества

Видение и призыв Исайи

Божья гневная рука и Его спасающая рука

Суд над чужеземными народами

Наказание и восстановление Иудеи

Езекия и вторжения Сеннахирима

Утешение и освобождение

Слава для Божьего народа; суд для других

План Книги Пророка Исайи

Текст Книги Пророка Исайи

примечания и комментарии

Приложение А: Важные темы в Книге Пророка Исайи

Приложение Б: Карта Ассирийской империи

Избранная библиография

Указатель мест Писания

Тематический указатель