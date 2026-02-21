Книга «Книга пророка Исаии» Стэнли Хортона представляет собой глубокое и всестороннее исследование одного из самых значимых пророческих трудов Ветхого Завета. Хортон, будучи признанным богословом пятидесятнического направления, сочетает в своей работе строгий академический анализ древнееврейского текста с глубоким духовным подходом. Особенностью данного комментария является то, что автор основывает свои выводы на многолетних исследованиях, которые он начал еще во время работы над докторской диссертацией, посвященной защите целостности и традиционного авторства всей книги Исаии.
В своем труде Хортон последовательно отстаивает позицию, что все шестьдесят шесть глав книги принадлежат пророку восьмого века до н. э., вступая в дискуссию с представителями либеральной критики, разделяющими книгу на части, написанные разными авторами. Он подробно рассматривает исторический фон эпохи — от процветания при царе Озии до ассирийских нашествий, — показывая, как проповеди Исаии отвечали на вызовы своего времени и одновременно указывали на далекое будущее. Особое внимание автор уделяет мессианским пророчествам, прослеживая развитие образа грядущего Спасителя: от Эммануила, рожденного девой, до Страдающего Раба, искупающего грехи народа.
Работа дополнена важными приложениями, в которых Хортон систематизирует ключевые богословские темы: природу Бога как «Святого Израилева», Его роль как Творца и Искупителя, а также учение о Святом Духе в книге Исаии. Книга написана ясным и доступным языком, что делает её ценным ресурсом как для профессиональных богословов и студентов, так и для широкого круга верующих, желающих глубже понять «евангельскую весть» Ветхого Завета. Труд Хортона помогает читателю не просто изучить древний текст, но и услышать живой голос пророка, актуальный для современной Церкви.
Стэнли Хортон - Книга пророка Исайи
Предисловие Роджера Коттона
Спрингфилд, Миссури, США 2003
Лайф Паблишерc Интернешнл, 546 с.
ISBN 0-7361-0326-0
Стэнли Хортон - Книга пророка Исайи - Содержание
Предисловие
Введение
Краткий обзор Книги Пророка Исайи
Вступление к Книге Пророка Исайи
Исторический фон
Критические оценки Книги Пророка Исайи
Обзор содержания пророчеств Исайи
Вступление
Исайя: пророк и его пророчества
Ранние пророчества
Видение и призыв Исайи
Божья гневная рука и Его спасающая рука
Суд над чужеземными народами
Наказание и восстановление Иудеи
Езекия и вторжения Сеннахирима
Утешение и освобождение
Слава для Божьего народа; суд для других
План Книги Пророка Исайи
Текст Книги Пророка Исайи
примечания и комментарии
Приложение А: Важные темы в Книге Пророка Исайи
Приложение Б: Карта Ассирийской империи
Избранная библиография
Указатель мест Писания
Тематический указатель
