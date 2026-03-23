Хоружий - Опыты из русской духовной традиции

Category ESXATOS BOOKS, Theology
Series Библиотека журнала Символ (13 books)

Сергей Хоружий - Опыты из русской духовной традиции

Москва, Институт св. Фомы, 2018

ISBN 978-5-9907661-7-4

Сергей Хоружий - Опыты из русской духовной традиции - Содержание

Введение: О ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ВООБЩЕ И О РУССКОЙ В ЧАСТНОСТИ

Зачин

  • Генезис философского процесса в России: спор славянофилов и западников

  • Алексей Хомяков и его дело

  • Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя

  • Соловьев и Ницше в кризисе европейского человека

Акмэ

  • Век после «Вех» или две-три России спустя

  • Имяславие и культура Серебряного века: феномен Московской школы христианского неоплатонизма

  • Карсавин и время

  • Философия Карсавина в судьбах европейской мысли о личности

  • Персонология Флоровского и современный поиск новых модусов субъективности

  • Концепция неопатристического синтеза на новом этапе

  • Шаг вперед, сделанный в рассеянии

Усыхающий довесок

  • Бибихин, Хайдеггер, Палама в проблеме энергии

  • Исихазм и феноменология

  • Антропология терроризма под лучом исихазма

  • «Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор – учители бытийного размыкания

  • Восточно-христианский дискурс и проблема техники

  • Внеземные цивилизации и религиозное сознание: к постановке темы

  • Злоключения традиции, или Почему нужно защищать традицию от традиционалистов

  • И вновь о традиции: весь путь с птичьего полета

