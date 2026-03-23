Хоружий - Опыты из русской духовной традиции
Сергей Хоружий - Опыты из русской духовной традиции
Москва, Институт св. Фомы, 2018
ISBN 978-5-9907661-7-4
Сергей Хоружий - Опыты из русской духовной традиции - Содержание
Введение: О ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ВООБЩЕ И О РУССКОЙ В ЧАСТНОСТИ
Зачин
Генезис философского процесса в России: спор славянофилов и западников
Алексей Хомяков и его дело
Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя
Соловьев и Ницше в кризисе европейского человека
Акмэ
Век после «Вех» или две-три России спустя
Имяславие и культура Серебряного века: феномен Московской школы христианского неоплатонизма
Карсавин и время
Философия Карсавина в судьбах европейской мысли о личности
Персонология Флоровского и современный поиск новых модусов субъективности
Концепция неопатристического синтеза на новом этапе
Шаг вперед, сделанный в рассеянии
Усыхающий довесок
Бибихин, Хайдеггер, Палама в проблеме энергии
Исихазм и феноменология
Антропология терроризма под лучом исихазма
«Бывают странные сближенья»: Патанджали, Палама, Кьеркегор – учители бытийного размыкания
Восточно-христианский дискурс и проблема техники
Внеземные цивилизации и религиозное сознание: к постановке темы
Злоключения традиции, или Почему нужно защищать традицию от традиционалистов
И вновь о традиции: весь путь с птичьего полета
