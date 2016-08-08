Данный труд является частью Агапэ-Библии - это ревизия русской Библии, которая использует как основу общепринятый русский синодальный перевод Библии. Заголовки в жирном шрифте обычно взяты из синодального перевода, где они находятся в начале каждой главы. Если человек с церковным воспитанием читает и понимает синодальную Библию, то да благословит его Господь! - пуст читает ее дальше.

А преобладающее большинство русских предпочитают ее, не перефразку, но к сожалению, не читают ее регулярно из-за трудности в понимании устаревших слов и выражений.

Эти люди, любимые Господом Иисусом, не имеют времени или просто не могут изучать синодальный диалект. По мнению составителя, нельзя требовать от них этого. Чтобы создать более читабельный текст без разрушения дословного перевода и литературного стиля, предпочитаемого многими русскими, мы, во-первых, заменили процессом поиска и замены около 125 архаических русских слов на современные русские слова, и затем нормализировали порядок слов в предложениях, чтобы они следовали нормальным русским синтаксисом, а не греческим синтаксисом. Еще многие архаические слова были найдены и заменены по-одному в процессе нормализации.

Редактирование производилось родным носителем русского языка, а затем черновик передался другим родным носителям русского языка и с высшим образованием для проверки. В последнем этапе, родные носители русского языка с богословским образованием, университетские профессора и преподаватели русского языка и литературы проверили текст данного труда.

Хоскен Роберт Геральдович - Благая весть об Иисусе Христе - Сводный текст четырех Евангелий

г. Минск, “ПРИНТКОРП” 1999 г. – 143 с.

ISBN 5-87727-013-3

Хоскен Роберт Геральдович - Благая весть об Иисусе Христе - Сводный текст четырех Евангелий - Содержание

Часть первая - подготовка к служению

I. Введение

II. Рождество и детство Иисуса

III. Отрочество Иисуса

IV. Служение Иоанна Крестителя

Часть вторая - период служения

I. Первые три месяца

II. Служение в Иудее

III. Служение в Галилее

IV. Служение в окрестности Иерусалима

Часть третья - страстная неделя

I. Воскресенье

II. Понедельник

III. Вторник

IV. Среда (Четверг)

V. Четверг (Пятница)

VI. Пятница, Суббота

Часть четвертая - период торжества

I. Воскресение Иисуса из мертвых

II. Вознесение Иисуса на небо

Хоскен Роберт Геральдович - Благая весть об Иисусе Христе - Сводный текст четырех Евангелий - Предисловие к ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА по исторической последовательности

Почему есть четыре Евангелия? Чтобы «устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово», Мат. 18, 16. По разделам этого труда, Евангелисты, т. е. двое или трое из них, и в немногих случаях все четверо, описывают 55% тех же самых событий и высказываний Иисуса Христа. Лука описывает 22% уникального содержания, Иоанн 16%, Матфей 6,5%, а Марк лишь 0,6%.

Четыре Евангелиста свидетельствуют, каждый со своей точки зрения, о том же самом Человеке, и поскольку свидетельство каждого подтверждает всех остальных, это доказывает, что Иисус Христос не был ни мифом, ни сказкой, а настоящим историческим лицом. Но в данном труде собраны воедино сведения о жизни Иисуса Христа из четырех Евангелий для того, чтобы вы смогли прочесть о Его жизни без повторения событий, и все же получить полноценное повествование Его рождения, жизни, учения, смерти и воскресения.

Где есть больше одного свидетеля того же самого события или высказывания, обычно выбирали только самое полноценное. (В скобках в маленьком шрифте находятся остальные ссылки.) Но когда другие Евангелисты существенно дополняют описание первого, тогда показывается их тексты в большом шрифте.

Знак рыбы на обложке - это вероятно самый древний символ христианского вероисповедания. По-гречески слово IX0YZ (рыба ) - акростих, в котором каждая буква означает одно слово:

I - Иисус

X - Христос

0 - Божий

Y - Сын

Z - Спаситель

. . . как Апостол Иоанн написал: «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Сын Божий. и, веруя, имели жизнь (спасение) во имя Его» - Иоан. 20, 31.

Таким образом, когда гонимые христиане в первом веке рисовали рыбу в песке, они сразу узнавали друг друга.

Но вера должна всегда быть совмещена со справедливостью и с любовью: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий, не поступающий справедливо, не есть от Бога, равно и не любящий своего брата—А Его заповедь та, чтобы мы веровали во имя Его Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» - 1 Иоан. 3, 10 и 23.

С течением времени этот символ веры во Христа все дополнялся, и к концу четвертого века был разработан и согласован в никейском (325 г. н. э. ) и константинопольском (381 г. н. э. ) соборах следующий

СИМВОЛ ВЕРЫ:

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного с Отцом, Которым все сотворено. Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день по Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую руку Отца. И опять грядущего со славой судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.

И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего пророками.

Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую единое крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века.

Аминь.

Самый большой, центральный абзац здесь сосредотачивается, как вы видите, на богочеловека Иисуса Христа, как и в знаке рыбы.