Хотя мусульманское мировоззрение может показаться абсолютно чужим и непонятным для западного христианина, Ветхий Завет может послужить своего рода мостом. Когда я анализировал разные культурные ценности, то пришел к заключению, что старозаветная еврейская культура очень хорошо объясняет мировоззрение современного мусульманина. А если это так, то у нас есть полноценный справочник в нашей собственной Библии, который может помочь нам понять особенности восточного мировоззрения. (А почему нас должно удивлять то что Бог это предусмотрел?) Позвольте мне привести вам пример.

В своем прощальном обращении к израильтянам Моисей как бы сгладил настоящую причину, по которой Бог не позволил ему войти в Землю Обетованную: «И молился я Господу в то время, говоря: Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об этом» (Втор. 3:23-26, выделено автором). Еще два раза во Второзаконии Моисей заявляет то же самое, перекладывая вину на израильтян вместо того, чтобы признать ее за собой. Но мы знаем истинную причину, по которой Моисею было не позволено войти в Землю Обетованную.

Он не послушался Бога, ударив скалу, когда Господь повелел ему просто сказать ей (Чис. 20:6-2). Обманывал ли Моисей? Нет, и все, кто понимает восточную культуру, знают это. Он просто не принимал публичного порицания – и это понятно с точки зрения восточного человека. Библия – это не западная книга. Да, она относится ко всем культурам, и ее истины –для всех народов, но истоки, истории и модели – восточные. Изучение Библии новыми, «восточными» глазами поможет нам более эффективно делиться Евангелием со своими мусульманскими друзьями, а также самим лучше понимать ее. Я часто пользуюсь этим и прошу своих друзей-мусульман: «Пожалуйста, помогите мне глубже понять мою книгу». Они, как правило, с большим удовольствием делают это.

Элвард Дж. Хоскинс – Сердце мусульманина

Издательство – «Книгоноша»

Элвард Дж. Хоскинс – Сердце мусульманина – Содержание