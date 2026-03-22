Хосроев - Другое благовестие II

Предлагаемая книга является плодом долгой работы над текстами из Наг Хаммади и другими письменными источниками по истории того религиозного движения внутри христианства, разнообразные, но типологически (далеко не всегда генетически) родственные проявления которого в науке нового времени принято обозначать собирательным понятием гностицизм и которое, во втором и третьем веках неся свое другое евангелие (Гал 1. 6; 2Кор 11. 4) и успешно соперничая с церковным христианством, оказалось сильнейшим ферментом для создания традиционного христианского богословия и морали. О другом благовестии гностического толка и пойдет речь в этой книге.

Наряду с Валентином главным противником церковных ересиологов II-IV вв. был Маркион. Уроженец Синопа Понтийского, бывший, по некоторым свидетельствам, сыном тамошнего епископа, а по другим — судовладельцем, он, придя (после 140 г.) в Рим и оставаясь какое-то время правоверным членом церковной общины, основал затем (ок. 144 г.) свою церковь, противостоявшую церкви большинства. Церковь эта процветала около двух столетий на всем пространстве Римской империи.

Полемике с Маркионом, который уже при жизни приобрел многих последователей, церковные борцы с ересями посвятили множество сочинений, большая часть из которых не сохранилась, но из дошедшего материала, разной степени достоверности и оригинальности, о его учении можно составить такую картину.

Будто бы ученик Кердона, Маркион учил о двух изначально сосуществующих богах: один — совершенный, благой, не причастный материальному творению, другой — мстительный и злой творец (Демиург) этого мира, людей и Ветхого Завета; этот Демиург не знает о существовании благого Бога до тех пор, пока тот, не сжалившись над страданиями людей, находящихся под властью и законами Демиурга, не открывает себя миру в Христе Иисусе, но Христос этот— совсем не тот, приход которого предсказали ветхозаветные пророки, он не был рожден Марией, но «вдруг Сын, вдруг посланный, вдруг Христос». Он не имел подлинной плоти, и тело его — призрак, потому что не мог быть причастен гадкой материи и Демиургу; презирая мир, созданный последним, Маркион и его последователи отрицали брак, и именно поэтому не признавали они воскресения плоти.

СПб.: Контраст, 2016. — 424 стр. ил. — (Историческая библиотека)

Хосроев Александр - Другое благовестие II - Христианские гностики II-III вв.: их вера и сочинения - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Введение в проблему

Приложение 1. Еще раз об апофатическом богословии гностиков

«Апокриф Иоанна» (20. 19 сл. (BG 2))

«Трехчастный трактат» (51.1 сл. (М/СI. 5))

«Блаженный Евгност» (71. 13 сл. (NHC III. 3))

Приложение 2. К толкованию ОYНПЕ в апофатическом богословии ТрехТр (.NHC 1.5:51.8-13)

Приложение З. К толкованию некоторых терминов в ТрехТр (М/С1.5:109.21-110.22)

Глава 2. О терминах гностик и гностицизм

Глава 3. Источники

Предтечи и попутчики гностических ересей по свидетельствам ересиологов

Симон и Менандр (середина I—II вв.)

Николай и николаиты (2-я половина I в. — 1-я половина II в.)

Керинф (конец I — начало II в.)

Кердон (акме ок. 140 г.)

Маркион (конец I в. — ок. 160 г.)

Карпократ / Епифан (ок. середины II в.)

Саторнил (акме до середины II в.)

Василид (акме до середины II в.)

Валентин (середина II в.)

Оригинальные сочинения гностиков

Приложение І. Об одной мифологеме гностиков (София/Ахамоф/ Пруник — «недостаточность» — Архонт/Демиург)

Глава 4. «Апокалипсис Петра» (М/С VII. 3: 70. 13-84. 14)

Введение

Перевод и комментарий

[70. 13] Апокалипсис (άποκάλυψις) Петра

Приложение 1. Коптский текст «Апокалипсиса Петра»

Рукопись

Особенности языка

Графические особенности

Замечания к изданию коптского текста

Текст

Приложение 2. Новый Завет в АпокПетр

Приложение 3. Цитата из Ефес 4. 25 (?) в АпокПетр (74. 10-11)

Приложение 4. К вопросу о значении ПАРАПОЛ2 в АпокПетр и во 2СлСиф С NHCVII. 3 и 2)

Приложение 5. Еще раз о слове ГЕРМА в (78. 18)

Приложение 6. Раннехристианские сочинения под именем апостола Петра

Сведения о древних авторах и их сочинениях, служивших источниками для исследования

Sigla

Сокращения

Периодические издания и справочники

Сборники

Словари и грамматики

Исследования и издания текстов

Index locorum

Index nominum

Index geographicus

Nomina mythologica

Termini technici

Summary