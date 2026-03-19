Хренов - Визуальная коммуникация: культурологические исследования

Монография Николая Хренова «Визуальная коммуникация: культурологические исследования» представляет собой масштабное теоретическое исследование природы зрительного образа и его роли в формировании человеческой культуры. Автор ставит задачу проанализировать переход современной цивилизации от логоцентризма (господства слова) к «визуальному повороту», где изображение становится главным носителем смыслов. Основная идея произведения заключается в том, что визуальная коммуникация — это не просто сумма технических приемов передачи картинки, а сложный социокультурный код, определяющий способы восприятия реальности, историческую память и механизмы идентификации личности в глобальном мире.

Содержательная часть книги детально исследует эволюцию визуальных форм: от архаических ритуалов и классической живописи до кинематографа, телевидения и современных цифровых интерфейсов. Хренов последовательно раскрывает концепцию «зрелищности» как фундаментальной потребности общества, анализируя, как визуальные образы конструируют публичное пространство и влияют на психологию масс. Автор уделяет значительное внимание феномену экранной культуры, рассматривая её как новую среду обитания человека, где грань между реальностью и симуляцией становится всё более зыбкой. В книге также исследуются эстетические аспекты видеоарта и компьютерной графики, которые трактуются как инструменты новой антропологии, меняющие саму структуру человеческого чувственного опыта.

Текст написан в глубоком академическом, философски насыщенном стиле, характерном для классических культурологических исследований. Николай Хренов мастерски соединяет семиотический анализ с историей искусств и социологией, создавая междисциплинарную панораму современной визуальности. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять внутренние пружины массовой культуры и механизмы манипуляции общественным сознанием через визуальные медиа. Это чтение помогает осознать, что в эпоху тотальной визуализации умение «читать» образы становится такой же базовой потребностью, как и традиционная грамотность, открывая путь к критическому осмыслению окружающего нас информационного потока.

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 480 с. (Серия «Humanitas»)

ISBN 978-5-98712-924-1

Николай Хренов - Визуальная коммуникация: культурологические исследования – Содержание

Раздел 1. Виртуальная реальность как сфера формирования мозаичных структур повествования

Глава 1. Природа фотографии и кинематографа в ракурсе семиотического исследования

Глава 2. Опыт кинематографа в ситуации одновременного функционирования форм, возникших в разных фазах эволюции духа в истории

Глава 3. Отношения между визуальной и вербальной стихиями в культуре литературоцентристского типа: опыт символизма

Глава 4. Символизм как предвосхищение системы видения, реализовавшейся в визуальной культуре нового типа

Глава 5. Образы новой визуальности как порождения комплекса утопизма в массовом сознании

Глава 6. Вторжение стимулируемых цивилизацией нехудожественных феноменов в художественную сферу. Читатели газет как «глотатели пустот». Расщепление печатной культуры: кто кого - пресса литературу или литература прессу?

Глава 7. Поэзия футуризма и ее стремление к возрождению устных форм выражения. От камерных жанров к планетарным обобщениям. Вариант В. Маяковского: актуализация «большой памяти» человечества

Глава 8. От мозаичных структур прессы к структуре документального фильма: феномен Д. Вертова

Раздел 2. Новая визуальность в жанровом выражении. Трансформация комической стихии. От ментальности к определенности жанра

Глава 9. Новая визуальность: прорыв в историю образов в их кинематографических формах архаических формул смеха

Глава 10. Смеховая стихия и ее связь с жанром трагедии. Атмосфера начала XX века как основа реабилитации связи между комической и трагической стихиями

Глава 11. Принцип «остранения» В. Шкловского как идея деканонизации А. Бергсона. Взрыв эксцентризма в футуризме

Глава 12. Смеховая стихия в ее русском варианте. Амбивалентность русского смеха: вариант Н. Гоголя, ставший традицией

Раздел 3. Кинематографический этап в истории виртуальной реальности. Функции кинематографа в социодинамике культуры XX века

Глава 13. Методологический аспект периодизации в истории кино: история кино как история деятельности режиссеров и смены поколений в кино

Глава 14. История кино в социологическом ракурсе: история кино как социального института

Глава 15. История кино в контексте циклической логики истории XX века. Выделение фаз внутри циклической логики истории

Глава 16. Становление индустриального общества и соответствующие ему социальные функции кино

Глава 17. Кино в эпоху тоталитаризма. Эстетика нового классицизма и функции кино по отношению к государству

Глава 18. Кино в ситуации надлома советской империи и начала угасания проекта модерна

Глава 19. От империи к России как типу цивилизации. О чем свидетельствуют неосуществленные замыслы в отечественном кино на фазе надлома империи?

Глава 20. Ностальгия по империи в первых десятилетиях XXI века как социально-психологическая установка массовой публики кино

Указатель имен. Составитель И. И. Ремезова