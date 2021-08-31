С чувством сердечной близости я присоединяюсь ко всем тем, кто в этом году с радостью и торжеством празднует двадцать пятую годовщину избрания Его Всесвятейшества Варфоломея I Вселенским Патриархом.

Моя первая встреча с возлюбленным братом Варфоломеем произошла непосредственно в день инаугурации моего Папского служения, когда он почтил меня своим присутствием в Риме. Я почувствовал, что встретился с человеком, который «живет верой» (2 Кор. 5:7), собственной личностью и поведением выражая всю глубину человеческого и божественного опыта православного Предания. В тот раз мы обнялись с искренним расположением и взаимопониманием. Последующие встречи в Иерусалиме, Риме и Константинополе лишь укрепили нашу духовную близость, но, прежде всего, в этот исторический момент углубили сознание нашей общей пастырской ответственности перед лицом неотложных вызовов, с которыми сегодня встречаются христиане и все человечество. В частности, я храню в сердце прекрасные воспоминания о теплом братском приеме, оказанном мне Патриархом Варфоломеем во время моего визита на Фанар на праздник апостола Андрея, святого покровителя Вселенского Патриархата, 30 ноября 2014.

Церкви Рима и Константинополя связаны глубокой и долговременной связью, которую не смогли разорвать даже века молчания и недоразумений. Эта связь воплощена в отношениях между теми, кто, по преданию, стали основателями наших Церквей, а именно между святыми апостолами Петром и Андреем — двумя братьями по плоти, но, прежде всего, двумя учениками Иисуса, которые вместе верили в Него, следовали за Ним и, наконец, разделили Его судьбу на кресте в единой надежде служить приходу Его Царства. Наши предшественники, знаменитые Афинагор I и блаженный Павел VI, оставили нам священное задание: проследить путь, приведший к церковному разделению, исцелить источники взаимного отчуждения и двигаться к восстановлению полного общения в вере и любви с осознанием допустимых различий между нами, как это было в первом тысячелетии. Сегодня нас, братьев по вере и надежде, которая не постыжает, глубоко объединяет желание того, чтобы христиане Востока и Запада могли чувствовать себя частью единой Церкви, провозглашая всему миру, что «великая Божья доброта осияла светом спасения все человечество. Бог учит нас жить в этом мире разумно, честно и свято, отказавшись от безбожной жизни и земных страстей, и дожидаться блаженного Дня исполнения надежды — явления в славе великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:11-13).

Иоанн Хрисавгис - Варфоломей: Апостольская миссия. Пророческое видение

Киев: ДУХ I ЛIТЕРА — 2021. — 304 с. + 24 c. (илл.).

ISBN 978-966-378-826-5

Иоанн Хрисавгис - Варфоломей: Апостольская миссия. Пророческое видение - Содержание

Предисловие Его Святейшества Папы Франциска

Пролог

Вступление

Свидетельство. Джозеф Р. Байден, вице-президент Соединенных Штатов

I. Хрупкая мозаика. Строитель мостов в изменчивом мире

Свидетельство. Бенедикт XVI, почетный Папа

II. Широко распахнутое сердце. Адвокат экуменизма в христианском мире

Свидетельство. Раввин Дэвид Розен, Международный директор отдела по межрелигиозным делам, Американский еврейский комитет

III. Из Имвроса в Стамбул. Детство, образование, рукоположение

Свидетельство. Роуэн Уильямс, магистр Колледжа св. Магдалины, Кембридж, бывший Архиепископ Кентерберийский

IV. Культура общения. Дальновидный посредник православного единства

Свидетельство. Эл Гор младший, бывший вице-президент США

V. Зеленый Патриарх

Заботиться об этом мире как о грядущем

Свидетельство. Джейн Гудал, Посланница мира ООН

VI. Фигура Патриарха. Личностное и пастырское измерения

Свидетельство. Джордж Стефанопулос, главный ведущий ABC News

Заключение

Благодарности

Библиография

Указатель

Об авторе

Использованные фотографии