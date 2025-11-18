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Христианские рассказы - Том 1

Христианские рассказы - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature

Была ночь, когда Иисус со Своими учениками вошел в тихий Гефсиманский сад. Здесь Он в молитвах почерпнет силы для выполнения великого дела - спасения человечества.

Иисус полностью сознавал, сколь уничижительная смерть предстоит Ему. И, более того, Он знал, что все Ему придется претерпеть в одиночестве. И быть всеми, даже возлюбленным Отцом Своим, покинутым.

Единственная надежда на помощь у Него - это Его возлюбленный Отец. Немощный, как дитя, Иисус припадает к стопам Отца в мольбе: «Отец возлюбленный, где Ты? Помоги же, помоги Мне в сей тяжкий час».

Силы тьмы объяли Его чувством величайшего ужаса. И, находясь в борении, Он прилежно молился; и был пот у Него, как капли крови, падающие на землю.

Иисус сознавал, что в эти часы Отец пребывает в любви к Нему и страждет наравне с Сыном Своим. В Своих молитвах Иисус подтверждает полное послушание Отцу. Посему Отец шлет Ангела небесного, дабы тот укрепил Иисуса в силе, чтобы вынести все страдания до конца.

Христианские рассказы. Т. 1

Мн.: ММП «Вилия», 2000. - 640 с.
ISBN 985-6492-05-Х

Христианские рассказы - Том 1 - Содержание

  • РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

    • Вечен Бог, и Он для нас
    • Дай мне, Ваня, вразумленье
    • Зачем ты встревожился, Ирод
    • Как не вспомнить ныне
    • Молчат святые Небеса
    • Мудрецы с Востока, увидав
    • Он был обещан нам еще в раю
    • Положили Его в ясли, потому что
    • Приветствую тебя, я, путник
    • С грехопадением Адама
    • Скоро рассвет, но еще ночь

  • СТРАДАНИЯ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

    • Была ночь, когда Иисус
    • Вот люди Бога осудили
    • В пустыне вижу я Христа
    • В страхе разбежались все ученики
    • Голгофа к ночи опустела
    • До Пасхи оставалось шесть дней
    • Как тьма греха над миром
    • Когда страницы вечного Писанья
    • Кто бы мог понять Иисуса страданья?
    • На холме за чертой городскою
    • О Любовь, Любовь святая!
    • Отец! Посмотри, как они страдают!
    • Праздник Пасхи уже приближался
    • Страна Давида засыпала
    • То не тучи черные
    • Три креста на Голгофе чернеют
    • Тьма и факелов сиянье
    • Уже предвидя вещим оком
    • Утро близилось с каждой минутой
    • Христа воскресение преданьем
    • Христос и з гроба тленья
    • Христос молился ... Пот кровавый

  • БИБЛЕЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ

    • Богослову с небес Божий голос
    • Весельем дышит Авраама дом
    • В Иерусалиме виден праздник
    • В могучем царстве Вавилона
    • В то время Иисус был снова
    • Два стана воинских перед долиной
    • Для пустыни свойственно молчание
    • Друзья! Ной выстроил ковчег!
    • Друзья пророка Даниила
    • Жил стройный, сильный и красивый
    • И взял Господь Бог человека
    • История об этих прокаженных
    • Мех пустеет, приближая горе
    • Много-много лет тому назад
    • Море страшно волновалось
    • Народ кипит, веселье, хохот
    • Нет нам части в Харране
    • Ниневия был город великий
    • Об этом Библия говорит кратко
    • О, злая мука! День и ночь
    • Омрачила Неемию грусть
    • Перед нами ноевское время
    • Повествованье древнее до нас
    • По волнам моря прозрачного
    • После того, как Иеровоам
    • Пришлось еще и мне в темнице
    • Сияют роскошно лампады
    • Слышу, как ветер мне в окна стучит
    • Сорок дней ни мира, ни войны
    • Тает в праздничных огнях
    • Терпения чашу до края
    • То было в дни персидского царя
    • Ушел раб Божий Моисей

  • О ЖЕНЩИНАХ-ХРИСТИАНКАХ

    • Великий Бог внимает
    • Доброе утро, Мария!
    • Она пришла, как ежедневно
    • Плач в Раме слышен
    • Сестры! Господь нас зовет
    • Спит гордый Рим

  • НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ

    • Внимание! Внимание! Событие
    • В счастье безбрежном
    • Друг другу руки дали
    • Друзья вам шлют
    • Жили-были средь людей
    • Мне случайно пришлось
    • Можно мне к вам обратиться?
    • На счастье, на долю
    • Наша пара молодая
    • Оля и Вася счастливы были
    • Привет! Как живете, семья молодая
    • Пропустите нас в середину
    • Пыль . . . Бездорожье . . . Под солнцем
    • Сегодня видим - две дороги
    • Сидели как-то двое влюбленных
    • Сколько наставлений в день венчанья
    • Скоро муж придет с работы
    • Теперь настал тот час
    • Чтоб в семье у вас всегда
    • Я к тебе за советом приехал, Наум

  • НА ПРАЗДНИК ЖАТВЫ

    • Мы, колосья хлеба
    • Посев начинается ранней весной
    • Разговор повел с Пшеницей

  • ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ

    • Богач, позабыв Создателя
    • В обширном роскошном дворце
    • Говорят, что в наш двадцатый
    • Добрый день, доктор!
    • Друг мой милый, утомленный
    • Еле-еле мерцают свечи
    • Изображенная Господом Иисусом Христом
    • Как понять, увидеть Божию любовь?
    • К святому старцу, жившему вдали
    • Лида! Слышала ли ты
    • Мальчик, что это за книга
    • Моя подруга дорогая!
    • Ну как твои дела, грех?
    • Однажды Дух Божий
    • Однажды, странствуя среди долины
    • Он укорял города
    • Отец! Мне совсем опротивел
    • Предо мной две лестницы стояли
    • Прежде всего имей в виду
    • Расскажи мне что-нибудь интересное
    • С вокзала большого, шумного города
    • Скажи мне, подруга
    • Скажи мне, Странник утомленный
    • Скажите, пожалуйста, откуда
    • Слово Божие гласит
    • Спрошу вас: где же обитает Бог?
    • Средь роскошных полей
    • Ты - Смерть?
    • Ушли мои детские годы
    • Что дает вам ваша вера?

  • ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

    • Братья и сестры! Что пользы
    • Великий Бог! Любовь являя
    • Веселое детство - пора золотая
    • Во время большой всемирной
    • Вперед, вперед!
    • Всем известно - буква «Я»
    • В чем была и есть надежда
    • Вы - свет мира
    • Давно прошла дождливая осень
    • Диакона Ли, который был добрый
    • Дорогие друзья! Представим себе
    • Жизнь! Вот она
    • Здравствуй, Маша! Как поживаешь?
    • Извини, что я нарушу
    • Из жизни моей приключенье
    • Как нищий с сумкой бедной
    • Когда это было, и где это было
    • Милый доктор! Я чувствую
    • Мир, как всадник, в погоне спешит
    • Мой милый друг, что означает
    • Молодой, недавно обращенный христианин
    • Мрачное поле предо мною
    • Наконец, час решения наступил
    • Нам издревле Слово Господне гласит
    • Не споем ли какую-либо песню?
    • Ныне, друг, проверь себя
    • Обетованный край, славный Божий приют!
    • Один - число самое первое
    • Однажды Язык, чересчур распоясанный
    • Постарели вы, дядя Василий
    • Похвально, Фома, вижу, что ты
    • Почему я хожу на молитвенные собрания
    • Приветствую вас, дорогие сестрички
    • Сегодня здесь, а завтра строем
    • Сегодня пришел решительный час
    • Скажи мне, враг, почему
    • Скажи мне, что с тобою?
    • С ношей груза за спиною
    • Так много разных зол на свете
    • Усни, душа! Зачем тебе волненье
    • Утром встал поздно
    • Это было в старинные годы
    • Я желаю с сердечным призывом
    • Я самый младший, меньше всех
    • Я согрешил перед Богом
Views 211
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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