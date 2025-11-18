Была ночь, когда Иисус со Своими учениками вошел в тихий Гефсиманский сад. Здесь Он в молитвах почерпнет силы для выполнения великого дела - спасения человечества.

Иисус полностью сознавал, сколь уничижительная смерть предстоит Ему. И, более того, Он знал, что все Ему придется претерпеть в одиночестве. И быть всеми, даже возлюбленным Отцом Своим, покинутым.

Единственная надежда на помощь у Него - это Его возлюбленный Отец. Немощный, как дитя, Иисус припадает к стопам Отца в мольбе: «Отец возлюбленный, где Ты? Помоги же, помоги Мне в сей тяжкий час».

Силы тьмы объяли Его чувством величайшего ужаса. И, находясь в борении, Он прилежно молился; и был пот у Него, как капли крови, падающие на землю.

Иисус сознавал, что в эти часы Отец пребывает в любви к Нему и страждет наравне с Сыном Своим. В Своих молитвах Иисус подтверждает полное послушание Отцу. Посему Отец шлет Ангела небесного, дабы тот укрепил Иисуса в силе, чтобы вынести все страдания до конца.

Христианские рассказы. Т. 1

Мн.: ММП «Вилия», 2000. - 640 с.

ISBN 985-6492-05-Х

Христианские рассказы - Том 1 - Содержание