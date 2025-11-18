Христианские рассказы - Том 1
Была ночь, когда Иисус со Своими учениками вошел в тихий Гефсиманский сад. Здесь Он в молитвах почерпнет силы для выполнения великого дела - спасения человечества.
Иисус полностью сознавал, сколь уничижительная смерть предстоит Ему. И, более того, Он знал, что все Ему придется претерпеть в одиночестве. И быть всеми, даже возлюбленным Отцом Своим, покинутым.
Единственная надежда на помощь у Него - это Его возлюбленный Отец. Немощный, как дитя, Иисус припадает к стопам Отца в мольбе: «Отец возлюбленный, где Ты? Помоги же, помоги Мне в сей тяжкий час».
Силы тьмы объяли Его чувством величайшего ужаса. И, находясь в борении, Он прилежно молился; и был пот у Него, как капли крови, падающие на землю.
Иисус сознавал, что в эти часы Отец пребывает в любви к Нему и страждет наравне с Сыном Своим. В Своих молитвах Иисус подтверждает полное послушание Отцу. Посему Отец шлет Ангела небесного, дабы тот укрепил Иисуса в силе, чтобы вынести все страдания до конца.
Христианские рассказы. Т. 1
Мн.: ММП «Вилия», 2000. - 640 с.
ISBN 985-6492-05-Х
Христианские рассказы - Том 1 - Содержание
-
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
- Вечен Бог, и Он для нас
- Дай мне, Ваня, вразумленье
- Зачем ты встревожился, Ирод
- Как не вспомнить ныне
- Молчат святые Небеса
- Мудрецы с Востока, увидав
- Он был обещан нам еще в раю
- Положили Его в ясли, потому что
- Приветствую тебя, я, путник
- С грехопадением Адама
- Скоро рассвет, но еще ночь
-
СТРАДАНИЯ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
- Была ночь, когда Иисус
- Вот люди Бога осудили
- В пустыне вижу я Христа
- В страхе разбежались все ученики
- Голгофа к ночи опустела
- До Пасхи оставалось шесть дней
- Как тьма греха над миром
- Когда страницы вечного Писанья
- Кто бы мог понять Иисуса страданья?
- На холме за чертой городскою
- О Любовь, Любовь святая!
- Отец! Посмотри, как они страдают!
- Праздник Пасхи уже приближался
- Страна Давида засыпала
- То не тучи черные
- Три креста на Голгофе чернеют
- Тьма и факелов сиянье
- Уже предвидя вещим оком
- Утро близилось с каждой минутой
- Христа воскресение преданьем
- Христос и з гроба тленья
- Христос молился ... Пот кровавый
-
БИБЛЕЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
- Богослову с небес Божий голос
- Весельем дышит Авраама дом
- В Иерусалиме виден праздник
- В могучем царстве Вавилона
- В то время Иисус был снова
- Два стана воинских перед долиной
- Для пустыни свойственно молчание
- Друзья! Ной выстроил ковчег!
- Друзья пророка Даниила
- Жил стройный, сильный и красивый
- И взял Господь Бог человека
- История об этих прокаженных
- Мех пустеет, приближая горе
- Много-много лет тому назад
- Море страшно волновалось
- Народ кипит, веселье, хохот
- Нет нам части в Харране
- Ниневия был город великий
- Об этом Библия говорит кратко
- О, злая мука! День и ночь
- Омрачила Неемию грусть
- Перед нами ноевское время
- Повествованье древнее до нас
- По волнам моря прозрачного
- После того, как Иеровоам
- Пришлось еще и мне в темнице
- Сияют роскошно лампады
- Слышу, как ветер мне в окна стучит
- Сорок дней ни мира, ни войны
- Тает в праздничных огнях
- Терпения чашу до края
- То было в дни персидского царя
- Ушел раб Божий Моисей
-
О ЖЕНЩИНАХ-ХРИСТИАНКАХ
- Великий Бог внимает
- Доброе утро, Мария!
- Она пришла, как ежедневно
- Плач в Раме слышен
- Сестры! Господь нас зовет
- Спит гордый Рим
-
НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ
- Внимание! Внимание! Событие
- В счастье безбрежном
- Друг другу руки дали
- Друзья вам шлют
- Жили-были средь людей
- Мне случайно пришлось
- Можно мне к вам обратиться?
- На счастье, на долю
- Наша пара молодая
- Оля и Вася счастливы были
- Привет! Как живете, семья молодая
- Пропустите нас в середину
- Пыль . . . Бездорожье . . . Под солнцем
- Сегодня видим - две дороги
- Сидели как-то двое влюбленных
- Сколько наставлений в день венчанья
- Скоро муж придет с работы
- Теперь настал тот час
- Чтоб в семье у вас всегда
- Я к тебе за советом приехал, Наум
-
НА ПРАЗДНИК ЖАТВЫ
- Мы, колосья хлеба
- Посев начинается ранней весной
- Разговор повел с Пшеницей
-
ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ
- Богач, позабыв Создателя
- В обширном роскошном дворце
- Говорят, что в наш двадцатый
- Добрый день, доктор!
- Друг мой милый, утомленный
- Еле-еле мерцают свечи
- Изображенная Господом Иисусом Христом
- Как понять, увидеть Божию любовь?
- К святому старцу, жившему вдали
- Лида! Слышала ли ты
- Мальчик, что это за книга
- Моя подруга дорогая!
- Ну как твои дела, грех?
- Однажды Дух Божий
- Однажды, странствуя среди долины
- Он укорял города
- Отец! Мне совсем опротивел
- Предо мной две лестницы стояли
- Прежде всего имей в виду
- Расскажи мне что-нибудь интересное
- С вокзала большого, шумного города
- Скажи мне, подруга
- Скажи мне, Странник утомленный
- Скажите, пожалуйста, откуда
- Слово Божие гласит
- Спрошу вас: где же обитает Бог?
- Средь роскошных полей
- Ты - Смерть?
- Ушли мои детские годы
- Что дает вам ваша вера?
-
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
- Братья и сестры! Что пользы
- Великий Бог! Любовь являя
- Веселое детство - пора золотая
- Во время большой всемирной
- Вперед, вперед!
- Всем известно - буква «Я»
- В чем была и есть надежда
- Вы - свет мира
- Давно прошла дождливая осень
- Диакона Ли, который был добрый
- Дорогие друзья! Представим себе
- Жизнь! Вот она
- Здравствуй, Маша! Как поживаешь?
- Извини, что я нарушу
- Из жизни моей приключенье
- Как нищий с сумкой бедной
- Когда это было, и где это было
- Милый доктор! Я чувствую
- Мир, как всадник, в погоне спешит
- Мой милый друг, что означает
- Молодой, недавно обращенный христианин
- Мрачное поле предо мною
- Наконец, час решения наступил
- Нам издревле Слово Господне гласит
- Не споем ли какую-либо песню?
- Ныне, друг, проверь себя
- Обетованный край, славный Божий приют!
- Один - число самое первое
- Однажды Язык, чересчур распоясанный
- Постарели вы, дядя Василий
- Похвально, Фома, вижу, что ты
- Почему я хожу на молитвенные собрания
- Приветствую вас, дорогие сестрички
- Сегодня здесь, а завтра строем
- Сегодня пришел решительный час
- Скажи мне, враг, почему
- Скажи мне, что с тобою?
- С ношей груза за спиною
- Так много разных зол на свете
- Усни, душа! Зачем тебе волненье
- Утром встал поздно
- Это было в старинные годы
- Я желаю с сердечным призывом
- Я самый младший, меньше всех
- Я согрешил перед Богом
No comments yet. Be the first!