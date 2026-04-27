Этот сборник представляет собой уникальный синтез теории и практики, возникший по итогам семинара, организованного центром «Нарния» и ассоциацией «Духовное возрождение». Книга адресована тем, кто чувствует призвание к созданию детской литературы, пропитанной христианскими смыслами, но при этом стремящейся быть живой, увлекательной и художественно ценной. Издание объединяет опыт признанных мастеров пера (таких как Кэтрин Патерсон и Виктор Кротов) с первыми творческими шагами участников семинара, создавая объемную картину современного состояния и перспектив христианской прозы для детей.

Теоретическая часть сборника фокусируется на ключевом вызове: как говорить с ребенком о Боге, не впадая в сухую дидактику или морализаторство. Авторы лекций подчеркивают, что хороший детский писатель должен уметь «смотреть на мир из-под стола», сохраняя в себе детское любопытство и трепет. В методических материалах подробно разбираются основы писательского мастерства — от поиска сюжета до специфики пересказа библейских историй, — а практический раздел иллюстрирует эти принципы через конкретные рассказы, сказки и сценарии, созданные в атмосфере творческого содружества.

Христианский детский писатель. Материалы литературного семинара

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», Центр «Нарния», 2004. — 112 с.

ISBN 5-87727-074-5, ISBN 5-90197-518-9

