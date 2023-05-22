«В начале» - это, пожалуй, уже поздновато. Давайте заглянем в довременье, когда ещё не началось ничего из того, что мы с вами видим и знаем, - когда Вселенной ещё не было. Вообще-то, Вселенная вовсе не вселяет в себя всё, что есть на свете! До того, как она начала своё существование, - до того, как появилась эта широкая и удивительная космическая панорама времени и пространства со всеми её звёздами, планетами и дальними галактиками, - существовала ещё одна вселенная, совершенно иная. Давайте называть её «вселенной», хотя это и будет весьма странным употреблением слова, которое в принципе, должно означать «всё существующее».

Но расположение этой второй вселенной невозможно описать в смысле того, в каком направлении и на каком расстоянии от земли она находится. Никто не может с уверенностью ткнуть пальцем в небо и сказать: «Если пролететь столько-то световых лет в этом направлении, в конце концов мы доберёмся до иной вселенной». Будь это так, ни о какой второй вселенной не могло бы быть и речи. Это была бы просто удалённая область той вселенной, в которой мы живём.

Но эта вторая вселенная на самом деле совершенно иная, совершенно Другая. Она никоим образом не зависит от нашего мира, занимает иное пространство, действует по своим законам и состоит из иных материй, не похожих на наши атомы и молекулы. Давайте назовём эту вторую вселенную Небесами. Именно так называет это место его Хозяин.

Небеса - это Божья вселенная. Это очень реальное место, даже более реальное, чем наш мир, потому что оно существовало задолго до того, как образовалась наша вселенная, и будет существовать и дальше после того, как её не станет. Оно существует по-настоящему не в каком-то смутном, абстрактном смысле, подобно тому, как мы называем настоящими свои мысли и эмоции. Окажись мы там, мы тут же узнали бы, что такое подлинная, истинная реальность.

Стюарт Кук – Потерянная Вселенная - Возвращаясь к христианскому мировоззрению

Пер. с англ. - Н.Новгород: «Центр АГАПЕ», 2002 г. - 224 с.

ISBN 5-88930-022-9

Стюарт Кук – Потерянная Вселенная – Содержание

Введение

1 глава. Человеческая история с высоты птичьего полёта

Раньше времени - «Да будет...» - «И произошла на небе война...»

2 глава «Ну и что?»

Почему мировоззрения так важны - Вера в сверхъестественное - Натурализм - Мистицизм - Несистематические системы убеждений - Скользский склон, ведущий к мистицизму

3 глава «И пошёл он, не зная, куда...»

Возвращение к средневековью - Развитие убеждения

4 глава «Да владычествуют они...»

Заново открывая реальность - Возвращаясь к естественной природе - Снова за работу - Не упуская из виду Бога

5 глава «Они не заботились иметь Бога в разуме...»

Натурализм поднимает голову - Натурализм: намеренная случайность? - Натурализм: христианская ересь

6 глава Как натурализм стал неестественным

Эволюция натурализма - «По-моему, я не согласен, - или как?» - Медленная смерть натуралистической философии - Врождённая ахиллесова пята: закрытая система : - Детерминизм: просто машина и всё! - Человек: винтик в машине - Человек лишается разума! .". - Натурализм не способен существовать сам собой - Натурализм ищет приемлемую альтернативу - Как натурализм заболел шизофренией - Два способа познания - Поиски ответа внутри себя - И мир вдруг стал совсем другим! - Почему экзистенциализм нежизнеспособен - Психические исследования: мысли о немыслимом

7 глава В этом нет ничего нового - только правда ли это?

В чём нет ничего нового? - «И зверь, который был...» - «... и есть...» - «... и вновь грядёт!» - Чья же «истина» истинна? - Предъявляя доказательства - Почему верующие в сверхъестественное верят именно в это? .... - Почему приверженцы натурализма верят именно в него? - Почему экзистенциалисты «верят» в то, во что верят - Почему мистики верят в то, во что верят - Во что верят мистики - Как мировоззрение влияет на наше отношение к другим людям ... - Мистицизм в церкви: вера в сверхъестественное, суеверия или влияние сатаны?

8 глава «Тварь вместо Творца»

Мистицизм - сатанинский заговор - Искажение смысла христианских слов - Новое мистическое определение «веры» - «Это не мистика, это духовность!»

9 глава «Как помышляет человек в сердце своём...»

Новые течения в «христианском» образе мышления - Новая «духовность» и иррационализм - Конфликт между тем, во что мы верим, и тем, как мы верим.... - Три компонента «познания» - Восприятие - Понятия - Психическое - Соскальзывая от психо-интуитивного к психо-мистическому мышлению - Хорошее мышление = верные компоненты + верная приоритетность + верный порядок - Вера в сверхъестественное: рациональность без рационализма - Психическое мышление: приоритет на нерациональное

10 глава Добираясь до самой сути вопроса

Относительная ценность «знания головой» и «знания сердцем» ... - Здравые мысли - крепкие «сердца» - «Я не могу не радоваться!» - Истина и её последствия - Никогда не судите по тому, что вы чувствуете - Добрый слуга или жестокий хозяин?

11 глава Как это понять - «Слово Божье»?

Разногласия по поводу сущности богодухновенности - Разногласия по поводу способов толкования - Чтобы избежать возможных проблем: три предостережения - Библия: как нам услышать голос Бога? - Богодухновенность: в Слове или посредством Слова? - Богодухновенность: объективные или субъективные свидетельства? - Библия: является ли она достаточным или недостаточным словесным откровением? - Кто в центре внимания, Христос или сам человек? - Как приходит понимание: посредством изучения Писания или посредством озарения? - Как толковать Библию: исторически или отталкиваясь от непосредственных жизненных обстоятельств? - Общее откровение или личное слово? - Сила Слова: в его содержании или в магической, священной сути самой книги? - На перекрёстке идей о Божьем Слове

12 глава Кто виноват?

Так что же, есть у Бога план или нет? - Естественное стечение обстоятельств или «свершение Божье»? - Не позволяйте мистицизму ослабить свою веру в Божье всевластие! - Не позволяйте мистицизму свести на нет Божьи замыслы в Его творении!

13 глава Человек - активный ингредиент

Не позволяйте мистицизму уничтожить человека! - Поручение, а не принуждение - А как же я?

14 глава Но мне нужна помощь!

Как Бог говорит с нами? - Мистическая альтернатива - Мой план и Божий план

15 глава Разгоняя туман

Иисус и Небеса - реальны! - Поклонение - в духе и истине - Нравственность и мистический обман - Оставляя Бога позади - Роль Святого Духа - Чудеса: сверхъестественные и мистические - Влияние организованного мистицизма - Поднимая щит веры

16 глава Поступая по истине

Христианин и психологическое консультирование - Христианин и Великое Поручение - Христианин и наука - Христианин и бизнес - Христианин и образование - Христианин и здоровье - Христианин и окружающая среда - Христианин и общество

17 глава Чем же всё это закончится?

Список рекомендованной литературы