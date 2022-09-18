Тема, которой посвящен второй выпуск альманаха «Христианское просвещение», звучит очень странно — «Что случилось с Духом Святым сегодня?» Каждый верующий прекрасно понимает, что с Духом Святым ни вчера, ни сегодня, ни третьего дня абсолютно ничего не случилось и случиться не может. Он есть третья ипостась Божественной Троицы и что бы ни происходило на земле, Он останется неизменным в Своей сущности, хотя в разные периоды человеческой истории Он действительно проявлял Себя по-разному.

Начало третьего тысячелетия — это, с одной стороны, время подавления духовного начала материальным, увлечение материальным в ущерб духовного, а с другой стороны, это время особой жажды духовных проявлений. Одна из наиболее ярких характеристик постмодернизма — это недоверие к рациональному и рассудочному знанию и настойчивый поиск чувственных и мистических проявлений. Таким образом, создается идеальная почва для искаженных представлений о духовных явлениях и у людей возникает субъективное представление: «Что-то случилось с Духом Святым», хотя на самом деле что-то случилось с нами, людьми.

Христианское просвещение № 2, 2005 - Что случилось с Духом Святым сегодня ?

Сакраменто, 11-12 марта 2005 года

Дополнительные материалы к одноименной конференции

Тихоокеанское объединение славянских евангельских христиан-баптистов

Славянский институт служения

Христианское просвещение № 2, 2005 - Что случилось с Духом Святым сегодня ? - Содержание

От редакции. «С Духом Святым ничего не случилось». С. Санников

Дух Святой и Его действия: библеистика, систематика и история

«Крещение Духом Святым: изучение библейских текстов». М. Медведев

«Жизнь во Христе». С. Санников

«Размышления о крещении Духом Святым в свете учения ранней церкви». О. Матейский

«Огненная революция. История без прикрас». В. Вальберг

Дух Святой и Его действия: практика

«Что случилось с Духом Святым сегодня?» В. Шеремет

«Разве умалился Дух Господень?» Чарльз Сперджен. Из книги «12 проповедей о Святом Духе»

«ЧизмалівДухТосподній?» Чарльз Сперджен «Благовісник», №3, 2004

«Дух Святой и благовестие». В. Рягузов

«Письмо другу о говорении на языках». Дж. Бернс

«Искажение представлений о духовности в современном христианстве». И. Лещук

Из архивов нашего братства

«О крещении Духом Святым». Журнал «Баптист», № 6, 1929

«О крещении Духом Святым и его дарах». Н. Левинданто, Журнал «Баптист», № 3-4, 1926

Из раннехристианских трудов