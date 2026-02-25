В этом пособии собраны статьи и книги по апологетике креационизма, авторы - известные креационисты из США. С многими этими работами я познакомился и в свое время будучи активным спорщиком на евангелие.ру - аргументы из статей приводил на форуме в защиту креационизма. Сейчас некоторые из них являются довольно-таки наивными и притянутыми за уши. Не так все просто с эволюцией и творением - не все можно показывать черно-белыми красками. На Эсхатосе есть много работ известных богословов, в которых показано что и эволюция участвует в творении мироздания.

Админ Esxatos

Христианский справочник по апологетике

Учебно-методическое пособие: Перевод с англ. – Киров: 2001. – 783с.

Христианский справочник по апологетике - Содержание

Уэйн Джексон КРЕПИ ВЕРУ

Дэвид Л. Лайп ВЕРА И ЗНАНИЕ

Дэвид Л. Лайп ПРОБЛЕМА ЗНАНИЯ

Дик Штанио ВЕРА И РАЗУМ

Берт Томпсон ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И УДЕЛ ДУШИ

Берт Томпсон НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОТВОРЕНИЯ

Тревор Мейджор ДВИЖЕНИЕ «РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА»

Уэйн Джексон СОТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ

Тревор Мейджор КНИГА БЫТИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ УГЛЯ И НЕФТИ

Уэйн Джексон ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАМЫСЕЛ?

Уэйн Джексон МИФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЛОГИИ

Берт Томпсон В ЗАЩИТУ БОГОДУХНОВЕННОСТИ БИБЛИИ

Уэйн Джексон ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИИ

Ф. Фурман Керли КАКИЕ КНИГИ ВХОДЯТ В БИБЛИЮ?

Ф. Фурман Керли ПРОРОЧЕСТВО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВОБОГОДУХНОВЕННОСТИ БИБЛИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОРОКОВ ОБ ИАКОВЕ И ИСАВЕ

Ф. Фурман Керли УСЛОВНАЯ СУЩНОСТЬ ПРОРОЧЕСТВА: ВАЖНЫЙ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Тревор Мейджор ПРОБЛЕМА СТРАДАНИЙ

В.С.Ольховский ПРОБЛЕМА ЗЛА И ТЕОДИЦЕИ (как она решается в христианстве и других мировоззрениях)

Исторически существовавший Христос



Но, по моему мнению, наиболее оправданным и совершенно потрясающим аргументом в защиту существования Бога является исторически признанная личность и воздействие Иисуса Христа. Нет совершенно никакой возможности объяснить Христа вне того факта, что он пришел от БОГА. Давайте ненадолго задумаемся об этом.



Прежде всего, Иисус Христос был историческим персонажем, чья достоверность доказуема. По происхождению он был иудеем; его страной была Палестина. Он умер в Иерусалиме во времена правления прокуратора Понтия Пилата и императора Тиберия Цезаря. Это — неопровержимые факты; они так же неоспоримы с точки зрения истории, насколько бесспорной может быть сама история.



Далее, этот самый исторически существовавший Иисус каким-то образом дал начало религиозному движению, которое до самого основания потрясло этот старый мир. Ни одна философия, религиозная или иная, не может даже начать состязаться с практически всеобщим воздействием христианской религии. Например, возьмите двух ее самых ближайших соперников — магометанство и буддизм.

Рост магометанства в некоторых странах можно объяснить следующим образом: (а) оно распространяется силой; (б) оно выступает за сладострастное удовлетворение плоти и переплетает это с обещанием рая.

Буддизм обещает избавление от жестокой реальности жизни посредством аскетизма и самогипнотической медитации. Это объясняет его распространение в странах с крайне низким уровнем жизни. Но как можно объяснить успех христианства?

Иисус запретил его распространение силой (Иоан. 18:36), христианство не потакает плотским похотям, а напротив, запрещает их (Гал. 5:19-21). Христианину также непозволительно удаляться от жизненных трудностей через аскетическое уединение. Напротив, он должен побеждать этот мир своей верой (1 Иоан. 5:4), и его влияние должно так сиять среди людей, чтобы они могли прийти к Богу (Мат. 5:16).

