Мы старались по возможности полно охватить терминологию всех христианских конфессий — католическую, протестантскую и православную, а также важную для христианского переводчика библейскую лексику.

Но кроме специальной лексики и библеизмов вы найдете здесь и обычные слова и выражения — такие как lover, special, success, vision, men and women. Они включены в словарь потому, что при переводе христианских текстов часто вызывают затруднения, а то и ошибки.

Соединение под одной обложкой специального словаря и словаря трудностей перевода потребовало долгих поисков формы, но результат, как нам кажется, получился не только (по необходимости!) оригинальным, но и органичным. Переводить западную христианскую терминологию на русский язык часто тоже непросто, ср. amice, matins, infallibility. Поэтому те средства, которые используются в словаре для «ложных друзей переводчика» и других трудных слов, — дополнительные варианты перевода, предостережения, примеры-иллюстрации — применяются и при описании терминологии.

Кроме лексикографических источников (их список см. на стр. 16) в работе над словарём широко использовались «живые» тексты (в т. ч. и из Интернета). Из них взята большая часть примеров, и они существенно повлияли на формирование словника — включая и его терминологическую часть. В результате в словарь вошло немало слов и выражений, которых нет в других англо-русских словарях (а иногда и в англо-английских — толковых и специальных).

Михаил Волович, Марк Макаров - Христианство. Англо-русский активный словарь

4-е изд.

«Духовное возрождение», Москва, 2011. - 704 с.

Михаил Волович, Марк Макаров - Христианство. Англо-русский активный словарь - Содержание

Предисловие к четвёртому изданию

If You Don't Speak Russian, Read This!

К коллегам-переводчикам

«Семь смертных грехов»

Список сокращений книг Библии

Лексикографические источники

Условные обозначения

Основные сокращения

СЛОВАРЬ