Христианство - Энциклопедический словарь в 3 томах

Нет нужды напоминать читателю, как в нашей стране из десятилетия в десятилетие последовательно перекрывались источники сколько-нибудь достоверной информации, касающейся христианства в его прошлом и настоящем, сколько титанических усилий и щедрых затрат было израсходовано, чтобы осуществить насильственное изъятие из памяти народов целых пластов. У человека отнимали не только право самостоятельно выбрать свое собственное, выношенное в раздумьях отношение к ценностям христианской традиции, которое могло оказаться их приятием, т.е. обращением, но и возможность хотя бы отстраненно оценить присутствие этой традиции в философском, художественном, государственном творчестве и повседневной жизни народов на протяжении двух тысячелетий. Целенаправленно выращивались поколения, уже не способные понимать сюжеты старинного искусства, цитаты у классических писателей, намеки родного фольклора.

Эта начальственная установка вступала в непримиримое противоречие с профессиональным долгом сотрудников справочных изданий. Но действие совести неустранимо, и порой эти сотрудники, зажатые механизмом идеологического надзора, пытались сделать невозможное и выполнить свои обязанности - дать читателю хотя бы крохи чистого, неискаженного знания о христианской мысли от древности до наших дней. И все же то могли быть - при самой продуманной стратегии обхода запретов, при самых неожиданных удачах - только крохи. Кто хотел знать больше, шел в библиотеку и рылся в томах дореволюционных энциклопедических изданий. Но, разумеется, это было удовольствие для немногих. Нужно было проживать в городе с такой библиотекой, в которой были бы наличны эти издания, да еще иметь к этим изданиям доступ.

Изданий этих на русском языке, собственно, три, причем два из них остались незавершенными. «Энциклопедический словарь», выпущенный издательской фирмой «Брокгауз - Ефрон» в 1890-1907 гг., состоит из 82 основных полутомов и 4 дополнительных полутомов, что дает в совокупности 43 тома. Редактором первых 8 полутомов был проф. И.Е. Андреевский, последующих - почетный академик К.К. Арсеньев и проф. Ф.Ф. Петрушев-ский. В 1911 г. та же издательская фирма начала выпускать «Новый энциклопедический словарь» под редакцией того же К.К. Арсеньева; словарь должен был состоять из 50 томов. К 1917 г. вышло в свет 29 томов (до слова «Отто» включительно), после чего издание было прекращено. Наконец, «Православная богословская энциклопедия» издавалась начиная с 1900 г. в Санкт-Петербурге как приложение к духовному журналу «Странник». Издание оборвалось на 12-м томе, вышедшем в 1911 г. (последняя статья этого тома - «Константинополь»); ряд статей, написанных для последующих томов, хранится в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Редактором первых шести томов был проф. А.П. Лопухин (ум. в 1904), дальнейших томов - выдающийся специалист по Новому Завету и патристике проф. Н.Н. Глубоковский.

Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. : том 1: А - К

Ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др.

М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.- 863 с.

ISBN 5-85270-050-9 (т. 1)

ISBN 5-85270-023-1

Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. : том 2: Л - С

Ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др.

М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.- 671 с.

ISBN 5-85270-153-Х (т. 2)

ISBN 5-85270-023-1

Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. : том 3: Т - Я

Ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др.

М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.- 783 с.

ISBN 5-85270-100-9 (т. 3)

ISBN 5-85270-023-1