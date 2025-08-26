Християнський катехізис для сім'ї і школи

Цей посібник познайомить читача з основними принципами християнського віровчення. Його можна використовувати на заняттях у загальноосвітніх і Недільних школах, як вступ до істин Священного Писання для підготовки до хрещення і для особистого читання. Мета книги — не насаджувати ту чи іншу конфесію, а спрямовувати читача, як віруючого, так і невіруючого, до основоположника християнства — до Самого Ісуса Христа.

Попередні поняття

1. Що таке християнський катехізис?

Християнський катехізис — це виклад християнського віровчення у вигляді питань та відповідей.

2. Що означає слово катехізис?

Це слово грецького походження і означає повчання, усне наставления.

3. Яка мета катехізису?

Дати кожному християнину тверду основу віри (див. Луки 1:4).

4. Що таке віра?

За словами апостола Павла: «Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому» (Євреїв 1 kl)*1, тобто переконаність в очікуваному і невидимому, як у реальному.

5. Як ще можна визначити віру?

У Священному Писанні віра визначається як відгук на заклик Божий, як готовність іти за Божим повелінням. Віра не якась сліпа емоція, а свідоме рішення волі у відповідь на Боже об’явлення. Причиною невір’я є страх і непослух, а не сумнів чи знання. Віра — це дар Божий, який через наше сприяння може збільшуватися.

6. Чим відрізняється християнська віра від інших релігій?

На відміну від багатьох віровчень, де головним є зведення правил і обрядів, виконуваних з метою осягнути Бога або догодити Йому, християнська віра має свій початок у Боголюдині Ісусі Христі, Який зійшов на землю і, пожертвувавши Собою за нас, звільнив нас від прокляття гріха й смерті і Який дає нам силу жити новим, святим життям.

7. Чому для віри потрібно Боже сприяння?

Людина, по своїй зіпсованій гріхом природі, схильна скоріше іти за власними похотями, ніж навернутися до святого Бога.

8. Де можна знайти взірець живої віри?

Люди, перераховані в розділі 11 Послання до Євреїв, виражали справжню віру, яка характеризувалась живим спілкуванням з Богом. Вони повністю Йому довіряли, повністю на Нього покладалися. Перед Богом цінується не їх мужність чи подвиги, а їхня віра.

9. Навіщо потрібна віра?

Віра лежить в основі християнського життя: «Без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є...» (Євреїв 11:6); віра — ключ до пізнання Бога (Євреїв 11:3).

10. Як може людина пізнати Бога?

Бог — це Дух, і ніхто Бога не бачив (Іоанна 1:18), тому людина може пізнати Бога, тільки якщо Він відкриє Себе людині (Матвія 16:17).

11. Як відкрив Себе Бог?

Бог відкрив Свою силу і мудрість у Своїх справах, тобто у створеному світі: «Бо невидиме Його, вічна сила Його і Боже-ство, від створення світу через розглядання творіння видимі...» (Римлян 1:20). Він відкрив Свою волю і любов у Священному Писанні (Іоанна 3:16; Дії 17:30; 1 Солунян 4:3).

12. Як було написане Священне Писання?

Бог надихнув — тобто дав особливе прозріння — відданих Йому людей, які і записали Божі слова.

13. Як довести, що книги Священного Писання богонатхненні, а не є просто людським творінням?

Учені-богослови наводять багато доказів, найважливішими з яких є такі:

— Вчення, представлене в Священному Писанні, — особливе, нове, не схоже на віровчення і міфи того часу, коли воно було написане.

— Велика кількість пророцтв, записаних у Священному Писанні, точно справдилася через сотні і тисячі років, а інші чекають свого здійснення.

— Свідчення авторитетних, богонатхненних осіб, таких як апостол Павло: «Все Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова» (2 Тимофію 3:16-17).

Апостол Петро: «Бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим» (2 Петра 1:21).

Християнський катехізис для сім'ї і школи

Рівне, Християнський благодійний видавничий фонд «Живе слово», 2001. — 98 с.

ISBN відсутній.

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