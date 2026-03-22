Христос в поэзии

Христос в поэзии
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Philology Literature

Христос в поэзии

Свет на Востоке, 1988. – 190 с.

Христос в поэзии - Содержание

  • А. К. Толстой. ХРИСТОС. МАДОННА РАФАЭЛЯ. Из „ИОАННА ДОМАСКИНА“. ГРЕШНИЦА. СМЕРТЬ

  • И. С. Никитин. УСПОКОЕНИЕ. НОВЫЙ ЗАВЕТ. МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ. МОЛИТВА ДИТЯТИ

  • С. Я. Надсон. ХРИСТИАНКА. ИУДА. ПОЛДОРОГИ

  • А. Н. Плещеев. УЧИТЕЛЬ. МОЛЬБА. ЛЕГЕНДА

  • В. Лихачев. „Блажен, кто верует: тепло тому на свете“. САМАРЯНИН

  • Томас Мур. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПЕСНИ из: „Ирландских мелодий“

  • А. А. Фет. Ночь тиха, по тверди зыбкой… Когда кичливый ум, измученный борьбою… Не тем Господь могуч, непостижим… Когда Божественный бежал людских речей… Чем доле я живу, чем больше пережил…

  • К. М. Фофанов. Еще те звезды не погасил… Благодарю Тебя, Создатель… ДВЕ ЖИЗНИ

  • К. Льдов. ВОЛХВЫ. ГОЛГОФА. ПРОРОК. СУЕТА – СУЕТ. Когда душа стремится к Богу… Белою ночью иду по дороге… ПРОРОК ИОАНН

  • Д. С. Мережковский. НЕ НАДО ЗВУКОВ. БОГ. О, если бы душа полна была любовью… СТРАШНЫЙ СУД. Блажен, в чьем сердце мир глубокий… МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ. Если розы тихо осыпаются… „Христос воскрес“ поют во храме… ПРОРОК ИЕРЕМИЯ. ДЕТИ. ЦВЕТЫ. И хочу, но не в силах любить я людей… ИЗГНАННИКИ. ПРИТЧА О БОГАТОМ.

  • Л. А. Мей. ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА. НАГОРНАЯ БЕСЕДА. СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ

  • А. Круглов. Не все равно, на что истратить сердца жар… Ты говоришь, что я останусь одинок… В том нет греха, что в разных книгах… ХРИСТОС С ТОБОЙ. Лукаво выданный Своим учеником…

  • Ф. И. Тютчев. Скудны все земные силы… НАШ ВЕК.

  • К. К. Романов. Когда, предвидя близкую разлуку… Пусть эта книга священная… Когда креста нести нет мочи… МОЛИТВА. Ты в жизни скорби и мучений… Не говори, что к небесам…

  • О. Чумина. Я пал пред Господом в отчаяньи великом… МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ.

  • Леонид Афанасьев. ИДИ ВПЕРЕД! Есть один очарованный храм… МЕЧ.

  • Апол. Коринфский. ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА. Под тяжестью креста, за темный мир страдая…

  • И. И. Козлов. Любовью дух горит к Тебе, Спаситель мой… Услышь, Христос, мое моленье…

  • М. Ю. Лермонтов. АНГЕЛ. ПРОРОК. Когда волнуется желтеющая нива…

  • А. С. ПУШКИН. СТРАННИК

  • Г. Р. Державин. БОГ!

  • П. А. Вяземский. Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье… Все зыбко в жизни сей проточной…

  • Бакунин. Нет, жизнь земная не ничтожна…

  • В. К. Кюхельбекер. Душа моя, ликуй и пой…

  • В. Мюр. Он пришел, божественный Учитель…

  • К. Д. Бальмонт. Господь! Господь! Я плачу и тоскую… НЕ БОЙСЯ ЖИЗНИ

  • А. С. Хомяков. Как часто во мне пробуждалась…

  • А. Й. Полежаев. ГРЕШНИЦА

  • В. Г. Бенедиктов. ДВЕ КНИГИ

  • Е. Н. Миллер. Я не хочу веселия земного…

  • Ал. Лавров. ИЗ ПРОРОКА ЗАХАРИИ

  • 3. Гиппиус. СООБЩНИКИ

  • С. М. Соловьев. ОТРЕЧЕНИЕ

  • Вл. С. Соловьев. НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО

  • Н. В. Т. Среди нужды, среди лишенья…

  • В. В. Жуков. Вражду житейскую рассеяв…

  • Я. Б. И будет, Божьи дети встанут…

  • М. А. Лохвицкая. МОЛИТВА О ГИБНУЩИХ

  • А. Пальмин. ГОЛОС ИЗ ВЬЮГИ

  • Ю. В. Жадовская. КТО МНЕ РОДНЯ

  • И. Яловец. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

  • А. Озеров. ВЕРНОЕ ВРАЧЕВСТВО

  • С. Киснемский. Лежит Он в яслях тих, прекрасен… Если жизнь не красна, если горе какое…

  • Н. Кулаков. ЧУДО ИЗ ЧУДЕС

  • М. Антонов. ВСЕВЕДЕНИЕ БОЖИЕ

  • А. Н. Майков. Блажен, кто сохранил еще знаменованье… ЧЕМУ НАС УЧАТ НЕБЕСА

  • И. Кулжинский. ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

  • А. М. Жемчужников. На утренней заре духовной жизни… ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНАХ

  • Н. Шлямберг. МОЛИТЕСЬ

  • Н. Ярышкин. РАСПЯТИЕ

  • Гр. И. А. Валуев. МОЛИТВА

  • В. В. Богословский. ЛЕПТА ВДОВИЦЫ

  • Н. Рябов. Не угасай, небесный пламень…

  • Ф. Пестряков. ЕВАНГЕЛИЕ

  • С. Анненков. Когда смущает сердце страх…

  • Э. Губер. Под громом бури, в час урочный…

  • Н. П. К. ТРИ СЕСТРЫ

  • В. А. Жуковский. ВСЕМОГУЩЕСТВО БОЖИЕ

  • Неизвестные авторы. Хвали Творца, лишь день начнется! … Поражен житейской битвой… Когда отрада упованья… БИБЛИЯ. Христос воскрес! Воскрес Мессия! Безгрешного Христа распяли иудеи… МОЙ БОГ

  • Т. Р. Шевченко. Жить мне дай, Творец Небесный…

  • У. Шекспир. Любовь — над бурей поднятый маяк…

  • М. Дональд. Моя душа — пустыня без Тебя…

