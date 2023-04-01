Согласно приведенной в Торе хронологии, от Адама до Ноаха прошло десять поколений. В десятом поколении от Ноаха родился наш праотец Авраам ( Берешит 5:4-29,11:10-26; Авот 5:2).

Но поскольку до всемирного потопа продолжительность жизни была значительно большей, многие поколения пересекались. Так, Адам на склоне лет был наставником Метушелаха, деда Ноаха, а Метушелах обучал сына Ноаха Шема, который, в свою очередь, передал древнюю традицию Аврааму и его потомкам. Таким образом, Авраам знал о потопе из первых рук - от Ноаха и Шема, а о сотворении Вселенной - через Шема и его наставника Метушелаха, который учился у первого человека ( Седер олам раба 1; Бава батра 121б, Рашбам).

Хроника поколений от Адама до мудрецов Великого Собрания

Отв. редактор Цви Вассерман

Составитель и переводчик Александр Кац

Издание Рора

Швут Ами, 2012. - 264 с.

Хроника поколений от Адама до мудрецов Великого Собрания - Содержание

Часть 1. Первые поколения (От Адама до Авраама)

Часть 2. Праотцы

Часть 3. Двенадцать колен Израиля

Часть 4. В египетском рабстве

Часть 5. Исход из Египта и сорокалетние скитания по пустыне

Часть 6. Завоевание Земли Израиля

Часть 7. Эпоха судей

Часть 8. Становление династии Давида и возведение Храма

Часть 9. Период Первого Храма

Часть 10. Разрушение Первого Храма и Вавилонское изгнание

Часть 11. Возведение Второго Храма и Великое Собрание

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