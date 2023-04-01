Хроника поколений
Согласно приведенной в Торе хронологии, от Адама до Ноаха прошло десять поколений. В десятом поколении от Ноаха родился наш праотец Авраам ( Берешит 5:4-29,11:10-26; Авот 5:2).
Но поскольку до всемирного потопа продолжительность жизни была значительно большей, многие поколения пересекались. Так, Адам на склоне лет был наставником Метушелаха, деда Ноаха, а Метушелах обучал сына Ноаха Шема, который, в свою очередь, передал древнюю традицию Аврааму и его потомкам. Таким образом, Авраам знал о потопе из первых рук - от Ноаха и Шема, а о сотворении Вселенной - через Шема и его наставника Метушелаха, который учился у первого человека ( Седер олам раба 1; Бава батра 121б, Рашбам).
Хроника поколений от Адама до мудрецов Великого Собрания
Отв. редактор Цви Вассерман
Составитель и переводчик Александр Кац
Издание Рора
Швут Ами, 2012. - 264 с.
Хроника поколений от Адама до мудрецов Великого Собрания - Содержание
Часть 1. Первые поколения (От Адама до Авраама)
Часть 2. Праотцы
Часть 3. Двенадцать колен Израиля
Часть 4. В египетском рабстве
Часть 5. Исход из Египта и сорокалетние скитания по пустыне
Часть 6. Завоевание Земли Израиля
Часть 7. Эпоха судей
Часть 8. Становление династии Давида и возведение Храма
Часть 9. Период Первого Храма
Часть 10. Разрушение Первого Храма и Вавилонское изгнание
Часть 11. Возведение Второго Храма и Великое Собрание
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