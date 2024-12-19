В основе настоящей книги - материалы международной научной конференции - ХХІІ Чтений памяти академика Ивана Тимофеевича Фролова (1929-1999). В названии конференции - «Хрупкость жизни в условиях новой реальности» - объединились два понятия, сформулированных академиком Фроловым. В лекции на XIX Всемирном философском конгрессе в Москве в 1993 г. И.Т. Фролов говорил: «Конечно, сегодня новая реальность заставляет по-новому оценить многое из того, что утверждалось ранее в неоправданно категорической форме. Это относится к философским вопросам перспектив человека и человечества в условиях глобальных проблем и угроз». Сегодня, спустя 30 лет, актуальность слов И.Т. Фролова обострило время. Несколько последних конференций проекта Фроловские чтения посвящены разработке тематики «новой реальности», в которую вступает человечество. Происходят стремительные изменения во всех основных сферах жизни человечества. Человечество должно научиться жить в постковид- ной реальности, адаптироваться к опережающим воображение технологиям, осмыслить контуры изменения глобального миропорядка и при этом сохранить свою человечность, чтобы новая реальность все же осталась человеческой реальностью. Подобная тематика логически вытекает из философского дискурса текстов И.Т. Фролова, главным нервом которых была именно проблема «человек, общество и новые технологии». В 1984 г. И.Т. Фролов сформулировал идею «высокого соприкосновения», в соответствии с которой чем выше уровень технологии производства и всей человеческой деятельности, тем выше должна быть и ступень развития общества, самого человека в их взаимодействии с природой. В 1993 г. И.Т. Фролов, оценивая тенденции развития технонауки, заметил: «Когда-то я употреблял термин «высокое соприкосновение”, имея в виду то, что высокие технологии должны вести к возвышению человека. Получается же, что они нередко ведут к его деградации. К сожалению, это затронуло и нашу страну».

Второе понятие из темы прошедшей конференции - «хрупкость жизни» - взято из совместной публикации И.Т. Фролова и директора Международного Института жизни Мориса Маруа. Название это замечательно выражает особенности современной стадии НТР, когда биотехнология стала лидером естествознания и технонауки и когда вместе с тем любые научно-производственные действия людей могут повлечь за собой угрозу существованию жизни на Земле. Метафора «хрупкость жизни» как нельзя более актуальна в наши дни, когда человечество вплотную столкнулось с непредсказуемостью реализации НБИКС-технологий, стихийной властью бурлящих процессов биосферы над жизнью и здоровьем миллионов людей в эпоху пандемии и драматическими последствиями геополитических конфронтаций.

Идеи высокого соприкосновения и сбережения жизни и человека в высокотехнологичном мире продолжают вдохновлять работу коллективов, у истоков формирования которых стоял академик И.Т. Фролов. Тематика жизни и человека находится в центре Фроловских чтений, которые ввели в философскую жизнь сам формат такой коллективной формы работы, как Чтения памяти выдающегося философа. Фроловские чтения воплощают преемственность нашего философского развития. Они стали коллективной лабораторией по разработке основных идей философа и актуальных проблем, прочерченных основными линиями его творчества. Показательно, что при работе с наследием И.Т. Фролова мы каждый раз наталкиваемся на формулировки, которые оказываются удивительно актуальными. К их числу относятся «новая реальность» и «хрупкость жизни». Статьи сборника посвящены научным, социальным и этическим проблемам применения НБИКС-технологий, глобальным трансформациям постковидной реальности, влиянию Интернета на мышление современного человека, соотношению нравственности и познания, этике генетики и нейроэтике. В книге участвуют философы, биологи, генетики, экономисты, социологи, психологи, медики. Основой для диалога выступает гуманистический подход к решению общечеловеческих проблем, у истоков которого в нашей философии стоял академик И.Т. Фролов.

Хрупкость жизни в условиях новой реальности

отв. ред. Г. Л. Белкина; ред.-сост. М.И. Фролова

М.: КАНОН+, 2024, 540 с. :фото

Хрупкость жизни в условиях новой реальности - Содержание

Предисловие. Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков, М.И. Фролова

М. Маруа, И.Т. Фролов - Хрупкость жизни

Переписка М. Маруа с М.С. Горбачевым

В.А. Лекторский - Как сохранить человека в эпоху глобальных перемен

П.М. Чумаков - Хрупкость жизни - обратная сторона прогресса (с позиции биолога)

В.И. Данилов-Данильян - Хрупкость Homo Sapiens и уязвимость живого вещества

Г. Хёрц (ФРГ) - Можно ли гуманным путем разрешить основную экологическую проблему современности?

Р.С. Гринберг - Современный человек между отчаянием и надеждой

А.В. Бузгалин - Социально-экономические аспекты современной марксистской теории человека

О.В. Гаман-Голутвина - Судьбы современного государства в терминах силы и хрупкости: глобальные и региональные измерения

Юэ Лиянь (КНР) - Единая наука о становлении человека (человековедение) советского философа-марксиста И.Т. Фролова

Г.Г. Малинецкий - Гениальность, Черные лебеди и вызов искусственного интеллекта

И.Ф. Кефели, О.В. Плебанек - Пролегомены когнитологии и когнитивной безопасности

Е.Н. Гнатик - Игровые технологии в вузовском образовательном процессе: перспективы, проблемы, риски

В.П. Веряскина - Жизнь как ценность: уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости в условиях новой реальности XXI века

О.В. Попова, Р.Р. Белялетдинов - Биосоциальность, генетизация, биоидентичность: философские аспекты осмысления

Л.Ф. Курило, С.Ш. Хаят -Современное состояние проблемы безопасности факторов окружающей среды для репродукции

Г.Б. Степанова - Гуманитарные ориентиры и технократический подход к будущему человека

В.В. Василькова - Цифровая смерть и цифровое бессмертие

Ф.Г. Майленова - Новая уязвимость в цифровой реальности

Л.Д. Рассказов - Философия и философы в деле спасения человечества в эпоху глобализации

А.А. Гезалов - Высокая социальная ответственность как фактор экологического развития в эпоху глобализации

М.И. Фролова - Хрупкость жизни: гуманистические проекты Мориса Маруа

Л.Ю. Писарчик - Образ действительности в науке и искусстве: история и современность

В.И. Сороковикова - Социальный оптимизм и социальный пессимизм и их источники в современном мире

А.Д. Королев - Жизнь как способ решения наиболее сложных проблем

И. А. Кацапова - Современный статус человека: социальное опосредование или одиночество в толпе?

И.Р. Камалиева - Здоровьесбережение в эпоху медикализации и цифровизации культуры

А.В. Антипов - Предикция состояний и проблема безопасности в биоэтике

С.И. Данилов - Биофабрикация органов для регенеративной медицины: утопия или реальная перспектива?

Е.И. Ярославцева - Хрупкость познавательных образов: риски цифровых имитаций

Д.С. Приданцева - Хрупкость новой реальности: юридические аспекты

С.В. Потапов - О комплексном подходе к демографической проблеме

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