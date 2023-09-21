Хрусталёв Денис - Монгольское нашествие на Русь 1223–1253 гг.

Известный американский историк Ричард Пайпс (1923–2018), длительное время выступавший консультантом правительства США по вопросам отношений с СССР, подчеркивал: «Разрушительность этого [монгольского] нашествия не вызывает ни малейших сомнений, но вопрос о том, как именно оно повлияло на историческую судьбу России, по-прежнему остается открытым». Важность выяснения ситуации он понимал следующим образом: «Ведь если монголы вовсе не оказали на Русь никакого влияния или если подобное влияние было ничтожным, то нынешнюю Россию можно рассматривать в качестве европейской державы, которая, несмотря на все свои национальные особенности, все-таки принадлежит к Западу. Кроме того, из такого положения вещей следует вывод о том, что русская привязанность к автократии сложилась под влиянием каких-то генетических факторов и как таковая не подвержена изменениям.

Но если Россия сформировалась непосредственно под монгольским влиянием, то это государство оказывается частью Азии или «евразийской» державой, инстинктивно отторгающей ценности западного мира». Более того: «Если монголы никак не повлияли на Россию или если это влияние не затронуло политической сферы, то российскую приверженность самодержавной власти, причем в самой крайней, патримониальной, форме придется объявить чем-то врожденным и вечным. В таком случае она должна корениться в русской душе, религии или каком-то другом источнике, не поддающемся изменениям. Но если Россия, напротив, заимствовала свою политическую систему от иноземных захватчиков, то шанс на внутренние перемены остается, ибо монгольское влияние может со временем смениться на западное».

Крайнее заострение проблемы в таком апологетическом ключе, конечно, остается на совести этого недавно почившего знатока. Ясно, что он путал «иго» и «нашествие», а «монголов» с «Золотой Ордой» и вообще Востоком, но характерно, что для влиятельного американского эксперта нынешняя Россия — а он опубликовал свой текст в 2011 г. — определенно восходит в целом к Руси XIII в. И это наводит на размышление о том, что исторические события никогдане бывают только разрывающими — они также всегда служат «мостиком», связующим прошлое с грядущим.

Хрусталёв Денис - Монгольское нашествие на Русь 1223–1253 гг.

Москва: Издательство АСТ, 2023. 384 с.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-156001-0

Хрусталёв Денис - Монгольское нашествие на Русь 1223–1253 гг. - Оглавление

Введение

Глава 1. Русские земли в начале XIII в.

Глава 2. Монголы. Первая встреча

Глава 3. Междоусобная война в русских княжествах в 30-е гг. XIII в.

Глава 4. Нашествие § 1. В ожидании § 2. Вторжение: Северо-Восточная Русь, 1237–1238 гг. § 3. Русь межвоенная: от Рязани до Киева, 1238–1240 гг. § 4. Вторжение: Европейский поход, 1240–1242 гг.

Глава 5. От нашествия до «ига» § 1. Южная Русь после ухода монголов § 2. Земли Северной Руси после возвращения монголов из Европейского похода



Заключение

Список иллюстраций

Библиография