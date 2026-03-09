Книга Карен Хёрстон «Ячеечные группы, совершающие прорыв» (Breakthrough Cell Groups) представляет собой одно из самых влиятельных практических руководств по организации и развитию малых групп в современной церкви. Автор, опираясь на уникальный опыт служения в самой большой церкви мира — церкви Полного Евангелия Ёыйдо в Сеуле, ставит перед собой задачу раскрыть секреты динамичного роста через систему домашних ячеек. Хёрстон убеждена, что ключ к духовному и количественному прорыву лежит не в массовых мероприятиях, а в создании живой, заботливой микросреды, где каждый верующий вовлечен в служение и ученичество.

В содержательной части труда автор детально анализирует структуру и принципы функционирования успешных ячеечных групп. Хёрстон выделяет ключевые факторы «прорыва»: подготовку качественных лидеров, атмосферу искренней молитвы и четкую направленность на евангелизацию. Она подробно разбирает жизненный цикл малой группы — от момента её основания до стадии «умножения» (деления), когда группа становится достаточно большой, чтобы дать начало новой ячейке. Особое внимание уделяется роли наставничества и делегирования полномочий, что позволяет избежать выгорания лидеров и обеспечивает постоянный приток новых служителей в структуру церкви.

Труд написан в предельно практичном, вдохновляющем и методичном стиле. Карен Хёрстон не просто излагает теорию, она дает пошаговые инструкции, проверенные в различных культурных контекстах по всему миру. Книга снабжена множеством реальных примеров, графиков и советов по преодолению типичных трудностей, с которыми сталкиваются руководители малых групп. Это незаменимое пособие для пасторов и церковных администраторов, стремящихся превратить свою общину из «собрания слушателей» в активную сеть посвященных учеников Христа.

СПб.: Библейский взгляд, 2004.

