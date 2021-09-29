Хью Мартин - Иона - Комментарии на книгу Ионы

Пророк Иона жил посередине между восстанием десяти колен при Иеровоаме и их фатальным и окончательним пленением Ассирией. Начало его служения — мы не знаем, происходило ли это служение в установленном порядке или было менее регулярным, — судя по всему, совпадало по времени с окончанием служения Елисея. И, подобно Елисею, Иона пророчествовал в Израиле — Северно-Израильском царстве.

Единственное записанное его пророчество — это то, которое упоминается в 14-й главе 4-й Книги Царств. Этот отрывок Священного Писания — единственный, в котором упоминается наш пророк, помимо книги, которая имеется в Библии под его именем, и ссылок на него Господа нашего в дни Его плоти. В 23-м стихе этой главы мы читаем, что около 150 лет после отпадения колен и около 825 лет до Рождества Христова, «в пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал сорок один год, и делал он неугодное в очах Господних: не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля, от входа в Емаф до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое Он изрек чрез раба Своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гафхефера, ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя Израильтян из поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова».

Таким образом, из этого явствует, что, в то время как Израиль был в очень жалком и подавленном состоянии, Господь использовал раба Своего Иону, чтобы тот пред- сказал незаслуженное и милостивейшее вмешательство Его силы, чтобы возвратить им территорию, которую у них забрали их враги. Весьма удивительно, что, живя так, как жил пророк, во время множества провокаций, когда можно было бы ожидать, что его единственной обязанностью в Израиле было грозить судом отступническим коленам и их нечестивым правителям, единственное из его записанных пророчеств — это пророчество о наиболее милостивом и великодушном вмешательстве со стороны Господа в защиту Своего угнетенного народа, когда, видя «бедствие Израиля, весьма горькое», Он, так сказать, забыл оскорбительное пренебрежение Его поклонением и непослушание Его повелениям, и, не желая видеть их имени, имени израильтян, семени Авраама, друга Своего, искорененным из поднебесной, Он дал военную силу и умение даже нечестивому царю и «спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова».