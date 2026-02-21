Хьюард-Милс - 10 основных ошибок, совершаемых пасторами
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling

Многие люди остаются в неведении о том, что земная жизнь привязана к временам и срокам. Любая задача, любая возможность действительны в рамках определенного временного промежутка. Услышьте это. Услышьте и осознайте: каждое повеление, данное вам Богом, запускает невидимый часовой механизм.

Отсчет начинается в тот момент, когда Бог проговорил к вам. Время для выполнения обязательства сокращается с каждым прошедшим часом. Многие полагают, что они могут выждать время и позже всерьез взяться за Божьи поручения. Не обманывайтесь! У благодати есть срок хранения. Окончание этого срока неумолимо приближается.


Даг Хьюард-Милс - 10 основных ошибок, совершаемых пасторами

Пер. с англ. – Киев: «Варух», 2015. – 72 с.

ISBN 978-617-510-086-8

Даг Хьюард-Милс - 10 основных ошибок, совершаемых пасторами – Содержание

  • Глава 1. Промедление в служении

  • Глава 2. Преуменьшение важности жертвы

  • Глава 3. Преуменьшение важности смирения

  • Глава 4. Принимая славу от людей

  • Глава 5. Пренебрегая словами Иисуса

  • Глава 6. Отсутствие близких отношений с Иисусом

  • Глава 7. Мало плода

  • Глава 8. Неправильные приоритеты

  • Глава 9. Фарисейство

  • Глава 10. Собирая сокровища на земле

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

