Сидни Хьютон - Обзор истории Церкви

Существует несколько причин нынешнего снижения интереса к христианской истории у широкой аудитории . В преподавании истории главным образом господствует взгляд, согласно которому вера в Божественное провидение больше не является нашей ответственностью. "Факты", без всякого упоминания о руке Божьей, - вот сфера интереса историка. Таким образом, такая интерпретация истории становится предметом классной аудитории или лекционного зала; она больше не вдохновляет; музыка и жизнь, бившая ключом, благодаря способу, которым сама Библия излагает историю, исчезла; мир - это все, душа растворилась.
Однако изучение церковной истории пострадало не только в светских кругах. В двадцатом веке сравнительно немногие христианские церкви видели потребность в том, чтобы каждый христианин знал духовную историю, восходящую к современности . И в этом, можно утверждать, кроется немалая часть духовной слабости и поверхностности современной религии . Церковная история должна предлагать стандарт для сравнения, она должна возвышать наше представление о Боге и показывать нам, при помощи многочисленных примеров, что такое верность Христу и Его слову на самом деле. Знаменательно, что именно в периоды упадка ветхозаветная Церковь забывала свою историю. "Не знать происшедшего в прошлом - навсегда остаться ребенком" , и детское неведение вовсе небезопасное состояние для тех, кто призван сражаться со сверхчеловеческими силами.
Сидни М. Хьютон (Sidney М. Houghton) привнес в книгу интерес шестидесятилетней работы в данной области. Выпускник университета Манчестера, он с 1925 по 1960 год преподавал историю в Райл (Ryhl), одной из ведущих валлийских классических школ. Именно благодаря его усилиям классическая школа Райл стала обладательницей одной из лучших школьных библиотек Уэльса, также и его собственная библиотека стала выдающимся собранием книг. Подходя к пенсионному возрасту, в 1960 году мистер Хьютон стал главным литературным советником и членом редколлегии настоящего издательства, лично курируя переиздание многих богословских и исторических трудов.
Сидни М. Хьютон - Обзор истории Церкви
Одесса: Христианское просвещение, 2009. - 288с.
ISBN 5-8404-0214-1
Сидни М. Хьютон - Обзор истории Церкви - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I: ОТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ ДО ЗАРОЖДЕНИЯ ИСЛАМА
- 1. Ранняя Церковь
- 2. Мученики
- 3. Константин Великий
- 4. Отцы Церкви
- 5. Монашество
- 6. Зарождение папства
- 7. Ислам
ЧАСТЬ II: ОТ ТЕМНЫХ И СРЕДНИХ ВЕКОВ ДО РАСЦВЕТА ВЛАСТИ ПАПЫ РИМСКОГО
- 8. Христианство приходит на Британские острова (1)
- 9. Христианство приходит на Британские острова (2)
- 10. Первые миссионеры в Европе
- 11. Папа и император
- 12. Крестовые походы
- 13. Расцвет власти папы Римского
ЧАСТЬ III: ПРЕДТЕЧИ РЕФОРМАЦИИ
- 14. Вальденсы
- 15. Джон Уиклиф
- 16. Ян Гус
- 17. Савонарола
- 18. Перед рассветом
ЧАСТЬ IV: РЕФОРМАЦИЯ XVI ВЕКА В ГЕРМАНИИ
- 19. Студент Мартин Лютер
- 20. Лютер и Церковь
- 21. Лютер и папа Римский
- 22. Лютер в Вартбурге
- 23. Протестанты в Германии
ЧАСТЬ V: РЕФОРМАЦИЯ XVI ВЕКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГЕРМАНИИ
- 24. Ульрих Цвингли
- 25. Жан Кальвин
- 26. Жан Кальвин в Женеве
- 27. Просвещение Англии (1)
- 28. Просвещение Англии (2)
- 29. Преобразования в Шотландии
- 30. Гугеноты во Франции
- 31. Французский престол и гугеноты
- 32. Нидерланды принимают истину
ЧАСТЬ VI: ХРИСТИАНСТВО В XVII И XVIII ВЕКАХ
- 33. Тридцатилетняя война в Германии (1618-1648)
- 34. Английские пуритане в правление Елизаветы
- 35. Английские пуритане в начале правления династии Стюартов
- 36. Английские пуритане в конце правления династии Стюартов
- 37. Христианство в Северной Америке в XVII веке (1)
- 38. Христианство в Северной Америке в XVII веке (2)
- 39. Пиетисты: Шпенер, Франке, Цинцендорф
- 40. Христианство в Северной Америке в XVIII веке
- 41. Методизм и братья Уэсли (1)
- 42. Методизм и братья Уэсли (2)
- 43. Методизм и Джордж Уайтфилд
ЧАСТЬ VII: ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИССИЙ ДО КОНЦА XIX ВЕКА
- 44. Возрождение миссионерской деятельности
- 45. Христианство в XIX веке: Северная Америка (1)
- 46. Христианство в XIX веке: Северная Америка (2)
- 47. Христианство в XIX веке: Британские острова (1)
- 48. Христианство в XIX веке: Британские острова (2)
- 49. Европейское континентальное христианство в XIX веке (1)
- 50. Европейское континентальное христианство в XIX веке (2)
Указатель
