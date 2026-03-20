Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сидни Хьютон - Обзор истории Церкви
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History
Существует несколько причин нынешнего снижения интереса к христианской истории у широкой аудитории . В преподавании истории главным образом господствует взгляд, согласно которому вера в Божественное провидение больше не является нашей ответственностью. "Факты", без всякого упоминания о руке Божьей, - вот сфера интереса историка. Таким образом, такая интерпретация истории становится предметом классной аудитории или лекционного зала; она больше не вдохновляет; музыка и жизнь, бившая ключом, благодаря способу, которым сама Библия излагает историю, исчезла; мир - это все, душа растворилась.
Однако изучение церковной истории пострадало не только в светских кругах. В двадцатом веке сравнительно немногие христианские церкви видели потребность в том, чтобы каждый христианин знал духовную историю, восходящую к современности . И в этом, можно утверждать, кроется немалая часть духовной слабости и поверхностности современной религии . Церковная история должна предлагать стандарт для сравнения, она должна возвышать наше представление о Боге и показывать нам, при помощи многочисленных примеров, что такое верность Христу и Его слову на самом деле. Знаменательно, что именно в периоды упадка ветхозаветная Церковь забывала свою историю. "Не знать происшедшего в прошлом - навсегда остаться ребенком" , и детское неведение вовсе небезопасное состояние для тех, кто призван сражаться со сверхчеловеческими силами.
Сидни М. Хьютон (Sidney М. Houghton) привнес в книгу интерес шестидесятилетней работы в данной области. Выпускник университета Манчестера, он с 1925 по 1960 год преподавал историю в Райл (Ryhl), одной из ведущих валлийских классических школ. Именно благодаря его усилиям классическая школа Райл стала обладательницей одной из лучших школьных библиотек Уэльса, также и его собственная библиотека стала выдающимся собранием книг. Подходя к пенсионному возрасту, в 1960 году мистер Хьютон стал главным литературным советником и членом редколлегии настоящего издательства, лично курируя переиздание многих богословских и исторических трудов.

Одесса: Христианское просвещение, 2009. - 288с.
ISBN 5-8404-0214-1

Сидни М. Хьютон - Обзор истории Церкви - Содержание

Введение
ЧАСТЬ I: ОТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ ДО ЗАРОЖДЕНИЯ ИСЛАМА
  • 1. Ранняя Церковь
  • 2. Мученики
  • 3. Константин Великий
  • 4. Отцы Церкви
  • 5. Монашество
  • 6. Зарождение папства
  • 7. Ислам
ЧАСТЬ II: ОТ ТЕМНЫХ И СРЕДНИХ ВЕКОВ ДО РАСЦВЕТА ВЛАСТИ ПАПЫ РИМСКОГО
  • 8. Христианство приходит на Британские острова (1)
  • 9. Христианство приходит на Британские острова (2)
  • 10. Первые миссионеры в Европе
  • 11. Папа и император
  • 12. Крестовые походы
  • 13. Расцвет власти папы Римского
ЧАСТЬ III: ПРЕДТЕЧИ РЕФОРМАЦИИ
  • 14. Вальденсы
  • 15. Джон Уиклиф
  • 16. Ян Гус
  • 17. Савонарола
  • 18. Перед рассветом
ЧАСТЬ IV: РЕФОРМАЦИЯ XVI ВЕКА В ГЕРМАНИИ
  • 19. Студент Мартин Лютер
  • 20. Лютер и Церковь
  • 21. Лютер и папа Римский
  • 22. Лютер в Вартбурге
  • 23. Протестанты в Германии
ЧАСТЬ V: РЕФОРМАЦИЯ XVI ВЕКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГЕРМАНИИ
  • 24. Ульрих Цвингли
  • 25. Жан Кальвин
  • 26. Жан Кальвин в Женеве
  • 27. Просвещение Англии (1)
  • 28. Просвещение Англии (2)
  • 29. Преобразования в Шотландии
  • 30. Гугеноты во Франции
  • 31. Французский престол и гугеноты
  • 32. Нидерланды принимают истину
ЧАСТЬ VI: ХРИСТИАНСТВО В XVII И XVIII ВЕКАХ
  • 33. Тридцатилетняя война в Германии (1618-1648)
  • 34. Английские пуритане в правление Елизаветы
  • 35. Английские пуритане в начале правления династии Стюартов
  • 36. Английские пуритане в конце правления династии Стюартов
  • 37. Христианство в Северной Америке в XVII веке (1)
  • 38. Христианство в Северной Америке в XVII веке (2)
  • 39. Пиетисты: Шпенер, Франке, Цинцендорф
  • 40. Христианство в Северной Америке в XVIII веке
  • 41. Методизм и братья Уэсли (1)
  • 42. Методизм и братья Уэсли (2)
  • 43. Методизм и Джордж Уайтфилд
ЧАСТЬ VII: ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИССИЙ ДО КОНЦА XIX ВЕКА
  • 44. Возрождение миссионерской деятельности
  • 45. Христианство в XIX веке: Северная Америка (1)
  • 46. Христианство в XIX веке: Северная Америка (2)
  • 47. Христианство в XIX веке: Британские острова (1)
  • 48. Христианство в XIX веке: Британские острова (2)
  • 49. Европейское континентальное христианство в XIX веке (1)
  • 50. Европейское континентальное христианство в XIX веке (2)
Указатель
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 20.03.2026
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 21 hours ago
Благодарю

