Сидни Хьютон - Обзор истории Церкви

Существует несколько причин нынешнего снижения интереса к христианской истории у широкой аудитории . В преподавании истории главным образом господствует взгляд, согласно которому вера в Божественное провидение больше не является нашей ответственностью. "Факты", без всякого упоминания о руке Божьей, - вот сфера интереса историка. Таким образом, такая интерпретация истории становится предметом классной аудитории или лекционного зала; она больше не вдохновляет; музыка и жизнь, бившая ключом, благодаря способу, которым сама Библия излагает историю, исчезла; мир - это все, душа растворилась.

Однако изучение церковной истории пострадало не только в светских кругах. В двадцатом веке сравнительно немногие христианские церкви видели потребность в том, чтобы каждый христианин знал духовную историю, восходящую к современности . И в этом, можно утверждать, кроется немалая часть духовной слабости и поверхностности современной религии . Церковная история должна предлагать стандарт для сравнения, она должна возвышать наше представление о Боге и показывать нам, при помощи многочисленных примеров, что такое верность Христу и Его слову на самом деле. Знаменательно, что именно в периоды упадка ветхозаветная Церковь забывала свою историю. "Не знать происшедшего в прошлом - навсегда остаться ребенком" , и детское неведение вовсе небезопасное состояние для тех, кто призван сражаться со сверхчеловеческими силами.

Сидни М. Хьютон (Sidney М. Houghton) привнес в книгу интерес шестидесятилетней работы в данной области. Выпускник университета Манчестера, он с 1925 по 1960 год преподавал историю в Райл (Ryhl), одной из ведущих валлийских классических школ. Именно благодаря его усилиям классическая школа Райл стала обладательницей одной из лучших школьных библиотек Уэльса, также и его собственная библиотека стала выдающимся собранием книг. Подходя к пенсионному возрасту, в 1960 году мистер Хьютон стал главным литературным советником и членом редколлегии настоящего издательства, лично курируя переиздание многих богословских и исторических трудов.

Сидни М. Хьютон - Обзор истории Церкви

Одесса: Христианское просвещение, 2009. - 288с.

ISBN 5-8404-0214-1

Сидни М. Хьютон - Обзор истории Церкви - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I: ОТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ ДО ЗАРОЖДЕНИЯ ИСЛАМА

1. Ранняя Церковь

2. Мученики

3. Константин Великий

4. Отцы Церкви

5. Монашество

6. Зарождение папства

7. Ислам

ЧАСТЬ II: ОТ ТЕМНЫХ И СРЕДНИХ ВЕКОВ ДО РАСЦВЕТА ВЛАСТИ ПАПЫ РИМСКОГО

8. Христианство приходит на Британские острова (1)

9. Христианство приходит на Британские острова (2)

10. Первые миссионеры в Европе

11. Папа и император

12. Крестовые походы

13. Расцвет власти папы Римского

ЧАСТЬ III: ПРЕДТЕЧИ РЕФОРМАЦИИ

14. Вальденсы

15. Джон Уиклиф

16. Ян Гус

17. Савонарола

18. Перед рассветом

ЧАСТЬ IV: РЕФОРМАЦИЯ XVI ВЕКА В ГЕРМАНИИ

19. Студент Мартин Лютер

20. Лютер и Церковь

21. Лютер и папа Римский

22. Лютер в Вартбурге

23. Протестанты в Германии

ЧАСТЬ V: РЕФОРМАЦИЯ XVI ВЕКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГЕРМАНИИ

24. Ульрих Цвингли

25. Жан Кальвин

26. Жан Кальвин в Женеве

27. Просвещение Англии (1)

28. Просвещение Англии (2)

29. Преобразования в Шотландии

30. Гугеноты во Франции

31. Французский престол и гугеноты

32. Нидерланды принимают истину

ЧАСТЬ VI: ХРИСТИАНСТВО В XVII И XVIII ВЕКАХ

33. Тридцатилетняя война в Германии (1618-1648)

34. Английские пуритане в правление Елизаветы

35. Английские пуритане в начале правления династии Стюартов

36. Английские пуритане в конце правления династии Стюартов

37. Христианство в Северной Америке в XVII веке (1)

38. Христианство в Северной Америке в XVII веке (2)

39. Пиетисты: Шпенер, Франке, Цинцендорф

40. Христианство в Северной Америке в XVIII веке

41. Методизм и братья Уэсли (1)

42. Методизм и братья Уэсли (2)

43. Методизм и Джордж Уайтфилд

ЧАСТЬ VII: ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИССИЙ ДО КОНЦА XIX ВЕКА

44. Возрождение миссионерской деятельности

45. Христианство в XIX веке: Северная Америка (1)

46. Христианство в XIX веке: Северная Америка (2)

47. Христианство в XIX веке: Британские острова (1)

48. Христианство в XIX веке: Британские острова (2)

49. Европейское континентальное христианство в XIX веке (1)

50. Европейское континентальное христианство в XIX веке (2)

Указатель