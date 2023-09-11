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Хьюз - Упражнения благочестивой семьи

Хьюз - Упражнения благочестивой семьи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Иногда, просматривая старые фотографии в семейном альбоме, мы погружаемся в размышления. Фотография - свидетельство потенциала каждой христианской семьи.

Каждый ребёнок - это вечная душа, появившаяся на свет благодаря любви своих родителей. Такого никогда не случается с ангелами, какой бы великой ни была их любовь. Каждый ребёнок совершенно уникален. Каждый обладает вечным «вместилищем» для Бога. В сердце каждой христианской семьи живёт надежда, что дети в ней рано познают Христа и будут жить жизнью, наполненной служением. Любимые лица в нашем семейном альбоме, безусловно, напоминают нам, что впереди долгая жизнь, и, поскольку «возделывание» души подобно рискованному делу, нас ждут и взлёты, и падения. Мы также помним, что это обогащающее занятие, потому что применение Божьей мудрости в семье способствует духовному росту как родителей, так и детей.

Хьюз Кент - Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой семьи

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2019. - 252с.

ISBN 978-617-7662-13-5

Хьюз Кент - Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой семьи

Введение: Думать о семье по-христиански

СОЗИДАНИЕ СЕМЬИ

  • 1 Созидание семейного наследия

  • 2 Укрепление семейной привязанности

  • 3 Установление семейных традиций

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

  • 4 Возделывание души

  • 5 Молитва с посвящением

  • 6 Совершение семейного служения

  • 7 Привитие здоровой самооценки

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

  • 8 Выбор соответствующих наказаний

  • 9 Обучение хорошим манерам

  • 10 Накопление непреходящего богатства

Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • В помощь христианскому образованию для использования в семье

  • Инструкции относительно Адвент Дерева

  • «Добрые христиане, радуйтесь» ( «Good Christian Men, Rejoice»)

  • Празднование христианской Пасхи

  • Речь губернатора Уильяма Брэдфорда в День благодарения, 1 623 года

  • Пуританская молитва в День благодарения

  • Два образа жизни

  • Составление молитвенного блокнота

  • Разумные советы, касающиеся дисциплины

  • Рекомендуемые списки литературы для детского чтения

  • Советы по составлению семейной видеотеки

  • «Первое биение сердца»

  • Избранные рецепты семьи Хьюз

  • Ответы на часто задаваемые вопросы о христианстве

Хьюз Кент - Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой семьи - Введение

«Упражнения благочестивой семьи» - это, прежде всего, торжество библейского взгляда на семью и воспитание детей. Мы делимся мудростью, приобретённой за сорок лет семейной жизни и воспитания детей. Наши советы умышленно практичны.

Они не исчерпывающие, поскольку основываются на опыте нашей жизни. Но мы рассчитываем на отклик в сердцах тех, кто старается воспитывать детей по Слову Божьему. Мы не были идеальными родителями с образцовыми детьми, хотя они и выросли примерными христианами. Скорее, мы красноречиво свидетельствуем, что несовершенные люди в несовершенном окружении могут по милости Божьей построить счастливую христианскую семью. Мы делимся личным, сокровенным альбомом воспитания детей. Это наш семейный подарок вам.

Views 1 068
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2023
Author brat Vital
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5.0/5 (4)

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