Хьюз - Упражнения благочестивой семьи

Иногда, просматривая старые фотографии в семейном альбоме, мы погружаемся в размышления. Фотография - свидетельство потенциала каждой христианской семьи.

Каждый ребёнок - это вечная душа, появившаяся на свет благодаря любви своих родителей. Такого никогда не случается с ангелами, какой бы великой ни была их любовь. Каждый ребёнок совершенно уникален. Каждый обладает вечным «вместилищем» для Бога. В сердце каждой христианской семьи живёт надежда, что дети в ней рано познают Христа и будут жить жизнью, наполненной служением. Любимые лица в нашем семейном альбоме, безусловно, напоминают нам, что впереди долгая жизнь, и, поскольку «возделывание» души подобно рискованному делу, нас ждут и взлёты, и падения. Мы также помним, что это обогащающее занятие, потому что применение Божьей мудрости в семье способствует духовному росту как родителей, так и детей.

Хьюз Кент - Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой семьи

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2019. - 252с.

ISBN 978-617-7662-13-5

Хьюз Кент - Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой семьи

Введение: Думать о семье по-христиански

СОЗИДАНИЕ СЕМЬИ

1 Созидание семейного наследия

2 Укрепление семейной привязанности

3 Установление семейных традиций

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

4 Возделывание души

5 Молитва с посвящением

6 Совершение семейного служения

7 Привитие здоровой самооценки

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

8 Выбор соответствующих наказаний

9 Обучение хорошим манерам

10 Накопление непреходящего богатства

Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЕ

В помощь христианскому образованию для использования в семье

Инструкции относительно Адвент Дерева

«Добрые христиане, радуйтесь» ( «Good Christian Men, Rejoice»)

Празднование христианской Пасхи

Речь губернатора Уильяма Брэдфорда в День благодарения, 1 623 года

Пуританская молитва в День благодарения

Два образа жизни

Составление молитвенного блокнота

Разумные советы, касающиеся дисциплины

Рекомендуемые списки литературы для детского чтения

Советы по составлению семейной видеотеки

«Первое биение сердца»

Избранные рецепты семьи Хьюз

Ответы на часто задаваемые вопросы о христианстве

Хьюз Кент - Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой семьи - Введение

«Упражнения благочестивой семьи» - это, прежде всего, торжество библейского взгляда на семью и воспитание детей. Мы делимся мудростью, приобретённой за сорок лет семейной жизни и воспитания детей. Наши советы умышленно практичны.

Они не исчерпывающие, поскольку основываются на опыте нашей жизни. Но мы рассчитываем на отклик в сердцах тех, кто старается воспитывать детей по Слову Божьему. Мы не были идеальными родителями с образцовыми детьми, хотя они и выросли примерными христианами. Скорее, мы красноречиво свидетельствуем, что несовершенные люди в несовершенном окружении могут по милости Божьей построить счастливую христианскую семью. Мы делимся личным, сокровенным альбомом воспитания детей. Это наш семейный подарок вам.