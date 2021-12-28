Хьюз - Стамбул - Сказка о трех городах
Константинополь обязательно будет завоеван, и насколько прекрасен этот Амир, и насколько прекрасно то войско, что завоюет его! Традиционный хадис о желании пророка Мухаммеда завоевать Константинополь.
Их захватил вихрь смерти... Римляне в осаде, но и арабам не лучше. Голод одолел их с такой силой, что они поедали трупы, лица друг друга и отбросы. Им приходилось истреблять друг друга, чтобы поесть. Один модий пшеницы стоил тогда десять денариев. Они искали мелкие камни и глотали их, чтобы утолить голод. Люди ели обломки кораблей.
Михаил Сириец, «Осада Константинополя», 717 г. н. э.
Мы не знаем имени того, кто сообщил об этом, - но пожинаем плоды его послания.
В самой середине седьмого века нашей эры в разгар лета византийский император Констант II в свои двадцать пять лет правил стольным градом Константинополем. И вдруг явилась весть, что на острова Кипр, Кос, Крит и Родос напало свирепое войско арабов - многие из них называют себя мусульманами («теми, кто покоряется»). Они прибыли на кораблях из свежей сосны, а кораблей 200 и больше.
Константу и его христианскому двору было известно, что эти мусульмане, последователи религии, существовавшей не более одного поколения, - люди пустыни. Так что их отношение к морю было весьма пикантным, в расхожей арабской поговорке даже звучала жалоба: «Лучше слушать, как испускают газы верблюды, чем как молятся рыбы»
Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах
(Великие города (Эксмо))
«Эксмо», 2017 — 629 с.
ISBN 978-5-04-088677-7
Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах - Содержание
- Вклейки с иллюстрациями
- Раздел I
- Раздел II
- Раздел III
- Пролог
- Пояснения к именам
- Введение
Часть первая. Византий
- Глава 1. Кости, камни, Грязь
- Глава 2. Город слепых
- Глава 3. Город света
- Глава 4. Персидский огонь
- Глава 5. Город в осаде
- Глава 6. Вино и ведьмы
- Глава 7. Все дороги ведут в Рим: Эгнатиева дорога
- Глава 8. Враг внутри
- Глава 9. Гонения
- Глава 10. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю»
Часть вторая. Константинополь
- Глава 11. Битва у Мульвиева моста
- Глава 12. Золотой город
- Глава 13. Во имя Крови Христовой
- Глава 14. Царь городов
- Глава 15. Вера, надежда, милосердие и Никейский символ веры
- Глава 16. Елена
- Глава 17. Рождения и смерти
- Глава 18. Язычники и самозванцы
- Глава 19. Столкновение с готами
- Глава 20. Феодосий: голубь мира или железный кулак
- Глава 21. Сражения на небе и на земле: Газа и Александрия
- Глава 22. Крупицы христианства в языческой атмосфере: Nova Roma
- Глава 23. Изваяния в небесах: аскеты
- Глава 24. Секс в большом городе: евнухи
- Глава 25. Падение древнего Рима: столкновение с готами, продолжение
- Глава 26. Вандалы. Мудрость. Аттила, правитель гуннов
Часть третья. Новый Рим
- Глава 27. Город Богоматери
- Глава 28. Золотой век
- Глава 29. Землетрясения и пожары
- Глава 30. Город-Феникс
- Глава 31. Зрелища, зрелища!
- Глава 32. Закон и порядок
- Глава 33. Город иудеев
- Глава 34. Античный город
- Глава 35. Все - суета
Часть четвертая. Город вселенской мечты
- Глава 36. Путь шелкопряда
- Глава 37. Аль-Кастантинийя
- Глава 38. Кость в горле Аллаха
- Глава 39. Ночью - монахи, днем - львы
- Глава 40. Византий и Британия
- Глава 41. Иконы и иконоборчество
- Глава 42. Викинги - то ли друзья, то ли враги. Начало Руси
- Глава 43. За стенами
- Глава 44. Варяжская стража
Часть пятая. Город войны
- Глава 45. Великий раскол?
- Глава 46. 1071-й, 1081-й и всё это
- Глава 47. Город крестовых походов
- Глава 48. Монахи-переговорщики и одержимые убийством узурпаторы
- Глава 49. Венецианская угроза, королевства рыцарей
Часть шестая. Город Аллаха
- Глава 50. Йылдырым (Молниеносный)
- Глава 51. Нет, не для старых этот край
- Глава 52. Сумеречный город
- Глава 53. Обитель счастья
- Глава 54. Один бог на небесах, одна держава на земле
- Глава 55. Город Возрождения
- Глава 56. Сад плодового ассорти
- Глава 57. «Алмаз меж двух сапфиров»
- Глава 58. Мусульманский миллениум
Часть седьмая. Столица империи
- Глава 59. «Пороховые империи» и промышляющие деятели: драгоманы и евнухи
- Глава 60. Женский султанат
- Глава 61. Янычары
- Глава 62. Большая осада Вены
- Глава 63. Торговля белыми рабынями и «белая чума»
- Глава 64. Кавказская раса
- Глава 65. Мыло и черная оспа
- Глава 66. Тюльпаны и ткани
Часть восьмая. Город мятежей и возможностей
- Глава 67. О, любовь! Младая любовь!
- Глава 68. Резня
- Глава 69. Революция
- Глава 70. Царьград
- Глава 71. Скутари
- Глава 72. Одностороннее движение
- Глава 73. Больной человек в розарии
- Глава 74. Галлиполи: конец империи
- Глава 75. Красное яблоко
- Глава 76. Катастрофа
- Глава 77. Последний халиф
- Глава 78. Мировые перспективы
Эпилог
Благодарности
Хронология
Приложение. Другие Римские империи
Библиография
Вклейка
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