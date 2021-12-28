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Хьюз - Стамбул - Сказка о трех городах

Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art
Константинополь обязательно будет завоеван, и насколько прекрасен этот Амир, и насколько прекрасно то войско, что завоюет его! Традиционный хадис о желании пророка Мухаммеда завоевать Константинополь.
Их захватил вихрь смерти... Римляне в осаде, но и арабам не лучше. Голод одолел их с такой силой, что они поедали трупы, лица друг друга и отбросы. Им приходилось истреблять друг друга, чтобы поесть. Один модий пшеницы стоил тогда десять денариев. Они искали мелкие камни и глотали их, чтобы утолить голод. Люди ели обломки кораблей.
Михаил Сириец, «Осада Константинополя», 717 г. н. э.
Мы не знаем имени того, кто сообщил об этом, - но пожинаем плоды его послания.
В самой середине седьмого века нашей эры в разгар лета византийский император Констант II в свои двадцать пять лет правил стольным градом Константинополем. И вдруг явилась весть, что на острова Кипр, Кос, Крит и Родос напало свирепое войско арабов - многие из них называют себя мусульманами («теми, кто покоряется»). Они прибыли на кораблях из свежей сосны, а кораблей 200 и больше.
Константу и его христианскому двору было известно, что эти мусульмане, последователи религии, существовавшей не более одного поколения, - люди пустыни. Так что их отношение к морю было весьма пикантным, в расхожей арабской поговорке даже звучала жалоба: «Лучше слушать, как испускают газы верблюды, чем как молятся рыбы»

Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах

(Великие города (Эксмо))
«Эксмо», 2017 — 629 с.
ISBN 978-5-04-088677-7

Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах - Содержание

  • Вклейки с иллюстрациями
  • Раздел I
  • Раздел II
  • Раздел III
  • Пролог
  • Пояснения к именам
  • Введение
Часть первая. Византий
  • Глава 1. Кости, камни, Грязь
  • Глава 2. Город слепых
  • Глава 3. Город света
  • Глава 4. Персидский огонь
  • Глава 5. Город в осаде
  • Глава 6. Вино и ведьмы
  • Глава 7. Все дороги ведут в Рим: Эгнатиева дорога
  • Глава 8. Враг внутри
  • Глава 9. Гонения
  • Глава 10. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю»
Часть вторая. Константинополь
  • Глава 11. Битва у Мульвиева моста
  • Глава 12. Золотой город
  • Глава 13. Во имя Крови Христовой
  • Глава 14. Царь городов
  • Глава 15. Вера, надежда, милосердие и Никейский символ веры
  • Глава 16. Елена
  • Глава 17. Рождения и смерти
  • Глава 18. Язычники и самозванцы
  • Глава 19. Столкновение с готами
  • Глава 20. Феодосий: голубь мира или железный кулак
  • Глава 21. Сражения на небе и на земле: Газа и Александрия
  • Глава 22. Крупицы христианства в языческой атмосфере: Nova Roma
  • Глава 23. Изваяния в небесах: аскеты
  • Глава 24. Секс в большом городе: евнухи
  • Глава 25. Падение древнего Рима: столкновение с готами, продолжение
  • Глава 26. Вандалы. Мудрость. Аттила, правитель гуннов
Часть третья. Новый Рим
  • Глава 27. Город Богоматери
  • Глава 28. Золотой век
  • Глава 29. Землетрясения и пожары
  • Глава 30. Город-Феникс
  • Глава 31. Зрелища, зрелища!
  • Глава 32. Закон и порядок
  • Глава 33. Город иудеев
  • Глава 34. Античный город
  • Глава 35. Все - суета
Часть четвертая. Город вселенской мечты
  • Глава 36. Путь шелкопряда
  • Глава 37. Аль-Кастантинийя
  • Глава 38. Кость в горле Аллаха
  • Глава 39. Ночью - монахи, днем - львы
  • Глава 40. Византий и Британия
  • Глава 41. Иконы и иконоборчество
  • Глава 42. Викинги - то ли друзья, то ли враги. Начало Руси
  • Глава 43. За стенами
  • Глава 44. Варяжская стража
Часть пятая. Город войны
  • Глава 45. Великий раскол?
  • Глава 46. 1071-й, 1081-й и всё это
  • Глава 47. Город крестовых походов
  • Глава 48. Монахи-переговорщики и одержимые убийством узурпаторы
  • Глава 49. Венецианская угроза, королевства рыцарей
Часть шестая. Город Аллаха
  • Глава 50. Йылдырым (Молниеносный)
  • Глава 51. Нет, не для старых этот край
  • Глава 52. Сумеречный город
  • Глава 53. Обитель счастья
  • Глава 54. Один бог на небесах, одна держава на земле
  • Глава 55. Город Возрождения
  • Глава 56. Сад плодового ассорти
  • Глава 57. «Алмаз меж двух сапфиров»
  • Глава 58. Мусульманский миллениум
Часть седьмая. Столица империи
  • Глава 59. «Пороховые империи» и промышляющие деятели: драгоманы и евнухи
  • Глава 60. Женский султанат
  • Глава 61. Янычары
  • Глава 62. Большая осада Вены
  • Глава 63. Торговля белыми рабынями и «белая чума»
  • Глава 64. Кавказская раса
  • Глава 65. Мыло и черная оспа
  • Глава 66. Тюльпаны и ткани
Часть восьмая. Город мятежей и возможностей
  • Глава 67. О, любовь! Младая любовь!
  • Глава 68. Резня
  • Глава 69. Революция
  • Глава 70. Царьград
  • Глава 71. Скутари
  • Глава 72. Одностороннее движение
  • Глава 73. Больной человек в розарии
  • Глава 74. Галлиполи: конец империи
  • Глава 75. Красное яблоко
  • Глава 76. Катастрофа
  • Глава 77. Последний халиф
  • Глава 78. Мировые перспективы
Эпилог
Благодарности
Хронология
Приложение. Другие Римские империи
Библиография
Вклейка
Комментарии
Views 315
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Added 28.12.2021
Author brat christifid
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