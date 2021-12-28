Константинополь обязательно будет завоеван, и насколько прекрасен этот Амир, и насколько прекрасно то войско, что завоюет его! Традиционный хадис о желании пророка Мухаммеда завоевать Константинополь.

Их захватил вихрь смерти... Римляне в осаде, но и арабам не лучше. Голод одолел их с такой силой, что они поедали трупы, лица друг друга и отбросы. Им приходилось истреблять друг друга, чтобы поесть. Один модий пшеницы стоил тогда десять денариев. Они искали мелкие камни и глотали их, чтобы утолить голод. Люди ели обломки кораблей.

Михаил Сириец, «Осада Константинополя», 717 г. н. э.

Мы не знаем имени того, кто сообщил об этом, - но пожинаем плоды его послания.

В самой середине седьмого века нашей эры в разгар лета византийский император Констант II в свои двадцать пять лет правил стольным градом Константинополем. И вдруг явилась весть, что на острова Кипр, Кос, Крит и Родос напало свирепое войско арабов - многие из них называют себя мусульманами («теми, кто покоряется»). Они прибыли на кораблях из свежей сосны, а кораблей 200 и больше.

Константу и его христианскому двору было известно, что эти мусульмане, последователи религии, существовавшей не более одного поколения, - люди пустыни. Так что их отношение к морю было весьма пикантным, в расхожей арабской поговорке даже звучала жалоба: «Лучше слушать, как испускают газы верблюды, чем как молятся рыбы»

Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах

(Великие города (Эксмо))

«Эксмо», 2017 — 629 с.

ISBN 978-5-04-088677-7

Беттани Хьюз - Стамбул. Сказка о трех городах - Содержание

Вклейки с иллюстрациями

Раздел I

Раздел II

Раздел III

Пролог

Пояснения к именам

Введение

Часть первая. Византий

Глава 1. Кости, камни, Грязь

Глава 2. Город слепых

Глава 3. Город света

Глава 4. Персидский огонь

Глава 5. Город в осаде

Глава 6. Вино и ведьмы

Глава 7. Все дороги ведут в Рим: Эгнатиева дорога

Глава 8. Враг внутри

Глава 9. Гонения

Глава 10. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю»

Часть вторая. Константинополь

Глава 11. Битва у Мульвиева моста

Глава 12. Золотой город

Глава 13. Во имя Крови Христовой

Глава 14. Царь городов

Глава 15. Вера, надежда, милосердие и Никейский символ веры

Глава 16. Елена

Глава 17. Рождения и смерти

Глава 18. Язычники и самозванцы

Глава 19. Столкновение с готами

Глава 20. Феодосий: голубь мира или железный кулак

Глава 21. Сражения на небе и на земле: Газа и Александрия

Глава 22. Крупицы христианства в языческой атмосфере: Nova Roma

Глава 23. Изваяния в небесах: аскеты

Глава 24. Секс в большом городе: евнухи

Глава 25. Падение древнего Рима: столкновение с готами, продолжение

Глава 26. Вандалы. Мудрость. Аттила, правитель гуннов

Часть третья. Новый Рим

Глава 27. Город Богоматери

Глава 28. Золотой век

Глава 29. Землетрясения и пожары

Глава 30. Город-Феникс

Глава 31. Зрелища, зрелища!

Глава 32. Закон и порядок

Глава 33. Город иудеев

Глава 34. Античный город

Глава 35. Все - суета

Часть четвертая. Город вселенской мечты

Глава 36. Путь шелкопряда

Глава 37. Аль-Кастантинийя

Глава 38. Кость в горле Аллаха

Глава 39. Ночью - монахи, днем - львы

Глава 40. Византий и Британия

Глава 41. Иконы и иконоборчество

Глава 42. Викинги - то ли друзья, то ли враги. Начало Руси

Глава 43. За стенами

Глава 44. Варяжская стража

Часть пятая. Город войны

Глава 45. Великий раскол?

Глава 46. 1071-й, 1081-й и всё это

Глава 47. Город крестовых походов

Глава 48. Монахи-переговорщики и одержимые убийством узурпаторы

Глава 49. Венецианская угроза, королевства рыцарей

Часть шестая. Город Аллаха

Глава 50. Йылдырым (Молниеносный)

Глава 51. Нет, не для старых этот край

Глава 52. Сумеречный город

Глава 53. Обитель счастья

Глава 54. Один бог на небесах, одна держава на земле

Глава 55. Город Возрождения

Глава 56. Сад плодового ассорти

Глава 57. «Алмаз меж двух сапфиров»

Глава 58. Мусульманский миллениум

Часть седьмая. Столица империи

Глава 59. «Пороховые империи» и промышляющие деятели: драгоманы и евнухи

Глава 60. Женский султанат

Глава 61. Янычары

Глава 62. Большая осада Вены

Глава 63. Торговля белыми рабынями и «белая чума»

Глава 64. Кавказская раса

Глава 65. Мыло и черная оспа

Глава 66. Тюльпаны и ткани

Часть восьмая. Город мятежей и возможностей

Глава 67. О, любовь! Младая любовь!

Глава 68. Резня

Глава 69. Революция

Глава 70. Царьград

Глава 71. Скутари

Глава 72. Одностороннее движение

Глава 73. Больной человек в розарии

Глава 74. Галлиполи: конец империи

Глава 75. Красное яблоко

Глава 76. Катастрофа

Глава 77. Последний халиф

Глава 78. Мировые перспективы

Эпилог

Благодарности

Хронология

Приложение. Другие Римские империи

Библиография

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