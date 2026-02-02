Хьюз Брайан - Учение Иисуса о последних днях - Римлянам 8-28

Хотя это и небольшая книга и большинство глав не очень длинные, но в ней содержится очень много технической информации. Поэтому, для того чтобы извлечь для себя ощутимую пользу при чтении этой книги, вам рекомендуется изучать вопросы для обсуждения, находящиеся в приложении. Это поможет вам полностью понять материал и избежать путаницы. Также не забывайте читать места из Библии, указанные в начале каждой главы, и, если возможно, то читайте каждую главу книги с открытой Библией.

В какой-то степени учение Иисуса о последнем времени на Елеонской горе очень легко понять, но с другой стороны это сделать очень трудно. Именно поэтому я решил представить материал в наименее сложной для понимания форме, что означает, что я не углублялся во все детали при написании книги. В то же время я надеюсь, что данный материал будет достаточным для читателя и даст ему ясное понимание учения Христа. Это учение было одной из самых важных проповедей Иисуса. Поэтому для нас так важно понять, что именно Он хотел рассказать нам о будущем почти две тысячи лет назад. Надеюсь, что эта книга принесет вам большую пользу и ободрение.

Брайан Хьюз - Учение Иисуса о последних днях - По Евангелию от Матфея 24-25

Славянское Евангельское Общество, 2018

Перевод и редакция: Алим Гелястанов

ISBN 978-1-68028-069-2

Брайан Хьюз - Учение Иисуса о последних днях - По Евангелию от Матфея 24-25 - Содержание

Предисловие

Вступление

Глава 1. Разрушение храма

Глава 2. Учение на Елеонской горе

Глава 3. Начало родовых схваток

Глава 4. Ненавидимы всеми народами

Глава 5. Мерзость запустения

Глава 6. И будет великая скорбь

Глава 7. Бегство Израиля от антихриста

Глава 8. Предупреждения о лжемессиях

Глава 9. Знамение Сына человеческого

Глава 10. Наставления быть готовыми

Глава 11. Как во дни Ноя

Глава 12. Злой раб

Глава 13. Неготовые девы

Глава 14. Негодный раб

Глава 15. Овцы и козлы

Приложение: вопросы к изучению

Брайан Хьюз - Учение Иисуса о последних днях - По Евангелию от Матфея 24-25 - Вступление

Можете себе представить общество, в котором так много золота, что серебро имеет такую же цену как обычные камни? Такое время было, и об этом написано в главе 9 Второй книги Паралипоменон. Когда Царица Савская нанесла визит Соломону, увиденные ею богатства изумили её. Соломон расширил границы царства Израильского до невиданных пределов. Именно во время царствования Соломона Израиль достиг своего пика развития. Царица Савская сказала, что слухи о богатстве Соломона были даже недосказанными. Его богатство не поддавалось воображению. Вся мебель и приборы в его дворце были отделаны золотом. Согласно Третьей книге Царств 10:27 у Соломона было столько золота, что серебро полностью обесценилось, превратившись в бесполезные камни. Под его руководством Израиль пережил золотой век. Царство было процветающим, большим, безопасным и богатым. Но венцом творения Соломона был Храм Божий. Он величественно возвышался над всем Иерусалимом на вершине горы Мориа. Его можно было видеть издалека, особенно когда ярко светило солнце и отражало всё золото, которым был отделан храм. Постройка храма началась весной 966-го года до Р.Х. и длилась семь с половиной лет, закончившись в 959 году. Этот храм простоял 373 года пока Бог не допустил вавилонянам захватить Иерусалим и уничтожить этот величественный прекрасный храм. В тот же самый момент Бог допустил увод Своего народа в вавилонский плен. После приблизительно семидесяти лет в плену Бог вернул Свой народ на родину. В 538 году до Р.Х. человек по имени Зороава- вель привел первую группу иудеев из плена и начал восстанавливать город и храм. Восстановление храма описывается в Книге Ездры 3:8-11. Это было великое время в истории Израиля.

Народ пережил множество испытаний и бед и только сейчас начал восстанавливаться. Но пожилые люди, которые еще помнили храм Соломона, начали плакать, потому что новый храм и близко не со- ответсвовал величию и славе прежнего и не шел с ним ни в какое сравнение. Тем не менее храм Зороававеля не навсегда остался в своём скромном состоянии. Примерно в 19 году до Р.Х. Ирод Великий начал реконструкцию храма и всей прилегающий территории. Он срыл вершину горы Мориа и построил стены вокруг храма. Весь храмовый комплекс был расширен и увеличен. Ирод отстроил величественное сооружение. Храмовая гора была 1200 футов в длину (это длина примерно пяти футбольных полей), и 800 футов в ширину. Ирод увеличил платформу Храмовой горы на 35 акров. Некоторые из камней окружавшей Храмовую гору стены до сих пор сохранились возле знаменитой Западной стены (или Стены плача, как она еще известна). Один из рядов состоит из камней 14 футов в ширину и 45 футов в длину. Камень таких размеров весит примерно 570 тонн. И это даже не камни, положенные в основание! До сих пор никто не знает, как строители храма Ирода смогли поднять эти камни и уложить их с такой точностью, что в местах стыковок невозможно просунуть даже листок бумаги. Строительство этого храма было инженерным подвигом и чудом. Как мы уже говорили, Ирод начал проект реконструкции и расширения храмового комплекса в 19 году до Р.Х. К тому моменту, когда Иисус со своими учениками сидели на Елеонской горе, этому проекту насчитывалось около 50 лет. Мы не можем даже себе представить насколько величественно смотрелся храмовый комплекс в то время. Это было потрясающее зрелище. Со своими массивными каменными блоками и золотым орнаментом храм Ирода был одним из самых величественных зданий того времени. Но и этот храм, так же как и храм Соломона до него, был разрушен. В 70 году от Р.Х. римляне разрушили этот храм. Иисус еще за сорок лет до того знал, что это произойдет. Но Он знал не только это. Он так же знал, что будет происходить в последнее время по всей земле. Однажды Он усадил своих учеников на горе Елеонской и открыл им события будущего. Матфей записал для нас это учение Иисуса в главах 24-25 своего Евангелия. Благодаря этому мы имеем возможность и привилегию читать учение Иисуса о последних днях.