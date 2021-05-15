Тайна Туринской Плащаницы - Джон Ианноне

Плащаница, или Святая Плащаница, как ее часто называют, обычно именуется Туринской, поскольку вот уже более четырехсот лет она хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском городе Турине. Миллионы христиан считают, что это драгоценное полотнище является подлинным погребальным саваном Иисуса Христа, непосредственным свидетелем Его Страданий, Смерти и Воскресения, произошедших две тысячи лет назад. Плащаница считается самой священной реликвией христианства.

Туринская Плащаница считается в христианском мире самой драгоценной из реликвий. Миллионы людей верят в то, что Плащаница — это подлинный погребальный саван Иисуса Христа и на этом льняном полотнище загадочным образом отпечатались израненное Тело Христа и следы Его крови. В 1978 году более трех миллионов человек смогли увидеть Плащаницу во время уникальной выставки в Турине (Италия), где реликвия хранится уже более четырех веков. Без сомнения, Плащаница — самая изучаемая святыня всех времен. Лишь немногим памятникам пришлось выдержать столь тщательное изучение, которому подвергалась Плащаница.

И хотя Католическая Церковь, владеющая бесценным полотнищем, не делала официального заявления касательно его подлинности, в настоящее время она поощряет изучение Плащаницы, и более тридцати пяти первосвященников, включая Папу Иоанна Павла II, неофициально признали, что верят в ее подлинность. Церковь официально владеет святыней с 1983 года, когда умер король Гумберт II Савойский, завещавший ее Ватикану.

Туринскую Плащаницу анализировали хирурги и судебные патологоанатомы, тщательно изучившие раны, отпечатавшиеся на ткани; археологи, эксперты по Библии, историки, художники, химики, биологи, фотографы — все они искали подтверждение древности Плащаницы и ее подлинности. Ученых по-прежнему интригует отпечаток распятого тела, принадлежавшего якобы Иисусу Христу, они пытаются понять, как же подобное изображение могло сформироваться на льняной ткани. Среди синдонологов есть и христиане, и иудаисты, и даже агностики.

В чем же источник притягательности этой реликвии? Почему мы так пристально изучаем это льняное полотнище? Верующие поклоняются Плащанице, но не ей самой, а тому, что она несет нам. Ведь если Плащаница — действительно подлинный погребальный саван Иисуса Христа, то таинственным образом на ней запечатлен Лик Спасителя, Его внешность, она свидетельствует о Его земном существовании, наглядно изображая Его Страдания, Смерть и Воскресение. За это реликвию называют «Пятым Евангелием» и «Безмолвным свидетельством», поскольку миллионы людей полагают, что на этой ткани Иисус оставил запись о великом историческом моменте — Своем Воскресении из мертвых.

Если хотите, можете называть это фотографией, фотографией события, изменившего ход истории. Некоторые авторы отмечают, что Провидение специально приберегло Плащаницу с ее загадками для ученых умов двадцатого столетия, поскольку наличие современного оборудования и высокоточных приборов, а также уровень развития медицины и науки позволяют в наше время разгадать все секреты, сокрытые в этом уникальном полотнище.

Для некоторых изучение Плащаницы напоминает детективную историю, поскольку они по кусочкам складывают из загадок реликвии подлинную картину. «Преимущество доказательств», как называл это известный синдонолог из Атланты, отец Альберт Драйзбах, приводит нас к удивительному и важному выводу: это действительно тот самый саван, в который около двух тысяч лет назад завернули тело Иисуса Христа после крестных страданий и смерти.

Обнаруженные на Плащанице крошечные клещи и пыльца растений из региона Мертвого моря; римские монеты (лепты), прикрывавшие глаза Человека на Плащанице; кровь, смешанная с пылью (арагонитом), на кончике носа, коленях и ступнях изображения; выявленные на ткани частицы известняка, характерного для иерусалимских склепов; трехмерный снимок изображения на Плащанице, сделанный учеными НАСА с помощью анализатора VP-8; химическое подтверждение присутствия на ткани настоящей человеческой крови, причем мужской, и т. д. — все это позволяет сделать выводы, опровергающие предположения скептиков о том, что Туринская Плащаница является делом рук художника, жившего в Средние века или в эпоху Возрождения.

Так, Линн Пикнетт и Клайв Принс в своей книге «Туринская Плащаница: чей образ?» [53]* утверждают, что святыня является мистификацией Леонардо да Винчи. Мы еще вернемся к этой теме, чтобы опровергнуть ошибочность «теории Леонардо». На самом деле, как указывают некоторые ученые, теперь уже скептикам приходится опровергать все новые и новые очевидные подтверждения подлинности Плащаницы.

Для кого-то история Плащаницы — это приключенческий роман с продолжением, в котором причудливо переплелись захватывающий сюжет и благоговение перед святыней. Льняное полотнище, которое, по убеждению миллионов верующих, было свидетелем Страданий, Смерти и Воскресения Христа, было тайно переправлено последователями Иисуса в Эдессу к царю Абгару. Святыню поместили в тайник в городской стене, чтобы защитить ее во время гонений на христиан, и она была вновь обретена лишь через пятьсот лет. В настоящее время Плащаницу отождествляют с Нерукотворным образом из Эдессы, ставшим художественным каноническим образом Христа как для католического, так и для православного искусства.

Образ из Эдессы известен как Спас нерукотворный, или Мандилион (греч. «плат»). Этой святыне на протяжении ее долгой истории приписывали многие чудеса. После того как византийская армия отвоевала реликвию у мусульман, она в 944 году была перевезена в Константинополь. С большими почестями Мандилион был внесен в город и помещен в церковь Богоматери Фаросской. Затем, после разгрома Константинополя французскими и венецианскими крестоносцами в 1204 году во время печально известного Четвертого Крестового похода, он был похищен и тайно перевезен в Европу.

Современные авторы указывают, что именно этот бесценный кусок ткани стал причиной появления первых легенд о Святом Граале. Сто пятьдесят лет реликвией тайно владели тамплиеры (монахи-воины), поклонявшиеся ей. Затем, в 1357 году, Плащаница была выставлена на всеобщее обозрение во Франции графом Жоффруаде Шарни. После ужасного пожара 1532 года, отчасти повредившего Плащаницу, святыня была перевезена в Турин, во владения герцогов Савойских, ставших позднее правящей династией в Италии.

Для защиты драгоценной реликвии был сооружен прекрасный собор Иоанна Крестителя. В 1978 году на протяжении пяти дней Плащаницу тщательно изучала группа ученых, состоящая более чем из сорока специалистов, включая христиан, иудаистов и агностиков, которая известна как Исследовательский проект по изучению Туринской Плащаницы (СТУРП). В результате появилось много научных трудов в защиту подлинности Плащаницы. Эта поистине самая изучаемая святыня всех времен и по сей день продолжает волновать умы величайших ученых.

В 1988 году синдонология потерпела серьезную неудачу, когда СМИ всего мира, игнорируя многочисленные доказательства в пользу подлинности Плащаницы, объявили, что радиоуглеродный анализ образцов ткани (измерение концентрации радиоактивного изотопа С-14) показал, что она была изготовлена в Средние века. Однако многие ученые подвергли серьезным сомнениям результаты данного исследования и вновь подтвердили, что Плащаница имеет гораздо более древнее происхождение и является подлинным саваном Иисуса Христа.

Загадочная Плащаница снова вышла из тени.

На страницах этой книги мы попытались обобщить труды видных синдонологов, чтобы постепенно представить читателю полную картину научных, исторических, искусствоведческих данных о Туринской Плащанице. Наша цель — показать, что Плащаница — это действительно подлинная погребальная пелена Иисуса из Назарета и на ней отпечаталось не просто Тело Спасителя, распятого и умершего на кресте, но Его Тело по Воскресении. Сделаем мы это в четыре основных этапа:

Во-первых, мы изучим данные о самой Плащанице, демонстрирующие древность этого льняного полотнища, которое благодаря научным методам исследования датируется временем Иисуса, и позволяющие утверждать, что Плащаница действительно побывала в Иерусалиме.

Во-вторых, мы проанализируем изображение на Плащанице и увидим, что на ней отпечаталось тело мужчины-семита (сначала его называли Человек на Плащанице), который был распят согласно римским законам и погребен по иудейскому обычаю того времени.

В-третьих, мы попробуем доказать, что Человек на Плащанице — это не кто иной, как Иисус из Назарета.

В-четвертых, мы постараемся показать, что изображение не является делом рук художника и фальсификацией, а загадочным образом проявилось на ткани, и процесс этот мы изучим в деталях.

А сейчас погрузимся в тайну Плащаницы. Я предоставляю вам, дорогие читатели, составить обо всем этом собственное мнение. Вне зависимости от вашего отношения к данной реликвии прошу вас оставаться объективными. Надеюсь, что вы, так же как и я, сочтете изучение Туринской Плащаницы занятием захватывающим и наводящим на глубокие размышления.