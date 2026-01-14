Этот великолепный сборник — редкая возможность совершить путешествие сразу в два удивительных мира: загадочную Японию и пряную, многоликую Индию (Бенгалию). Книга объединяет жемчужины восточного фольклора, где мудрость переплетается с магией, а героические подвиги — с историями о вечной любви.

Главное украшение издания — 70 цветных иллюстраций знаменитого английского художника Уорвика Гобла. Признанный мастер «золотого века» книжной графики, он обладал уникальным даром передавать атмосферу Востока. В его акварелях оживают японские духи-ками и отважные самураи, индийские раджи и таинственные факиры. Гобл мастерски подчеркивает контраст культур: сдержанную, утонченную красоту Страны восходящего солнца и роскошную, насыщенную палитру индийских преданий. Эта книга станет изысканным подарком для всех, кто влюблен в эстетику Азии и искусство иллюстрации.

Японские и бенгальские сказки

Семьдесят цветных иллюстраций Уорвика Гобла. – Перевод Р. Грищенкова. - СПб.: СЗКЭО, 2021, — 384 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0515-0

Японские и бенгальские сказки – Содержание

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

ЗЕЛЕНАЯ ИВА – ФЛЕЙТА - ЧАЙНИК - ПИОНОВЫЙ ФОНАРЬ - МОРСКОЙ ЦАРЬ И ВОЛШЕБНЫЕ СОКРОВИЩА - СКАЗКА О ДОБРОМ ГРОМЕ - ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ - ЗВЕЗДНЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ – ХОРАЙДЗАН – ОТРАЖЕНИЯ - СКАЗАНИЕ О СТРЕМИТЕЛЬНОМ СУСАНОО - ВЕТЕР В СОСНОВЫХ ВЕТВЯХ - ЦВЕТОК ПИОНА – КОЛОТУШКА - КОЛОКОЛ ДОДЗЁДЗИ - ДЕВА ИЗ УНАИ - ПЛАЩ ИЗ ПЕРЬЕВ - СКАЗКА О НЕБЕСНОЙ ПЕВЧЕЙ ПТИЦЕ - ЛЕДЯНАЯ ГОСПОЖА - ПОИСКИ ОГНЯ - ЛЕГЕНДА О КАННОН - ОБРУЧЕНИЕ ДОЧЕРИ ГОСПОДИНА КРЫСА - СТРАНА ЁМИ - ВЕСЕННИЙ И ОСЕННИЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ - НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО ГРЕБНЯ - СКАЗКА О ТОМ, КАК ГОСПОДИН МЕДУЗА ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ – УРАСИМА - ТАМАМО – ДЕВОЧКА-ЛИСА – МОМОТАРО - СКАЗКА О ЗЕРКАЛЕ, ИЗГОТОВЛЕННОМ В МАЦУЯМЕ СКАЗКА О РАЗБИТЫХ СТАТУЯХ - СКАЗКА О ВОРОБЬЕ С ОТРЕЗАННЫМ ЯЗЫКОМ - СКАЗКА О КОРМИЛИЦЕ - НЕСРАВНЕННАЯ ТАНЦОВЩИЦА ИЗ ЭДО - ХАНАСАКА-ДЗИДЗИ - ЛУННАЯ ДЕВА – КАРМА - ГРУСТНАЯ СКАЗКА О ЯОЕ ОСИТИ, ДОЧЕРИ ТАРОБЭЯ

БЕНГАЛЬСКИЕ СКАЗКИ