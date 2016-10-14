Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости

Аврагам Ибн-Эзра (1089—1164) — одна из наиболее ярких личностей в истории еврейского Золотого века, поэт, философ, астролог и комментатор Танаха. Наибольшей известностью пользуются его комментарии к Торе и Танаху, отличающиеся блистательным лаконичным стилем и критическим духом. По своей важности для еврейской комментаторской традиции они следуют сразу за комментариями Раши.

В творчестве Ибн-Эзры важное место занимает астрология. Астрологические идеи во множестве встречаются в его комментариях на Танах — это и отдельные аллюзии, и пространные пассажи, посвященные развитию той или иной мысли. В еврейском мире, однако, астрологическому творчеству Ибн-Эзры уделяется незаслуженно мало внимания, в то время как полноценное понимание его комментариев невозможно без знакомства с его астрологическими трудами.

В европейской интеллектуальной культуре, напротив, Ибн-Эзру почитали и почитают до сих пор как одного из наиболее авторитетных средневековых знатоков астрологии, а вот его комментарии, философские и поэтические произведения относительно малоизвестны.

Аврагам Ибн-Эзра - НАЧАЛО МУДРОСТИ - КНИГА ОБОСНОВАНИЙ ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА Запорожье-Иерусалим-Москва 5769/2009 Издатель М. Шапиро Аврагам Ибн-Эзра - Начало мудрости - Книга обоснований

Настоящее издание — это первый полный перевод с иврита на русский язык трактатов Ибн-Эзры — одного из столпов учености еврейского Средневековья. Это издание адресовано не только знатокам и историкам астрологии, но и тем, кто стремится глубже понять средневековую еврейскую мысль, ее научные и философские основания.

Перу Ибн-Эзры принадлежат несколько астрологических трактатов, наиболее известный из них — Решит хохма («Начало мудрости»), охватывающий различные области астрологии и излагающий ее основные положения. Вслед за самим трактатом Ибн-Эзра написал авторские комментарии к нему, они были опубликованы в 1148 году, через год после выхода «Начала мудрости» и получили название Сефер га-теамим («Книга обоснований»). В этой работе Ибн-Эзра не только разъясняет положения, высказанные в «Начале мудрости», но и приводит мнения мудрецов древности (Птолемея, индийских и египетских астрологов и т. п.). «Начало мудрости» и «Книга обоснований» как содержательно, так и структурно составляют единое целое. Без второй книги понимание первой почти невозможно: «Начало мудрости» излагает основные правила и положения астрологии, а «Книга обоснований», как и следует из ее названия, приводит разъяснения и обоснования этих правил.

БИОГРАФИЯ Аврагама Ибн-Эзры

Если бы я торговал гробами, Люди никогда б не умирали. (Рабби Аврагам Ибн-Эзра)

О частной жизни рабби Аврагама, сына Меира из рода Ибн-Эзра, который называл себя «Рожденным без звезды», известно до обидного мало1. Точный год рождения рабби Аврагама, сына Меира из рода Ибн-Эзра, не известен, родился он между 1089 и 1093 годами в мусульманском королевстве Сарагоса в городе Тудела, что на реке Эбро. В то время это была мощная крепость, мусульманский форпост, защищавший северную границу от христианских королей Наварры и Арагона.

Еврейская община Туделы проживала отдельно в еврейском районе, называемом джудерия2, и занималась обычными для испанских евреев ремеслами: были там кожевенники, золотых дел мастера, торговцы. Как и всюду в Испании, много внимания уделялось воспитанию детей: «Каждые пятнадцать семей обязаны содержать учителя для обучения детей Писанию»3. О том, что образование в еврейской общине Туделы было поставлено блестяще, можно судить по числу великих людей, которые родились и получили воспитание в этом городе. В первую очередь следует упомянуть старшего современника Ибн-Эзры, философа и величайшего еврейского поэта Средних веков рабби Иегуду Галеви (ок. 1075—1141).

Оттуда же вышел рабби Бинья-мин из Туделы, оставивший прекрасные записи о своем путешествии на Восток во второй половине XII в. Там провел детство один из величайших каббалистов, рабби Аврагам Абулафия (1240—после 1291). Именно Тудела была родовым гнездом рода Шапрут и рода Минир, в каждом поколении поставлявших еврейскому миру гениев. Всех выходцев из Туделы отличают глубокие знания не только в Торе, но и в светских науках. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать Ку-зари Иегуды Галеви, который, прекрасно зная философию, свободно ориентировался также в астрономии и филологии. Непонятной особенностью уроженцев Туделы была тяга к странствиям. Когда мы читаем биографии выходцев из этого города, в глазах начинает рябить от названий городов и стран, куда их заносило. Собственно, Аврагам Ибн-Эзра и есть в высшей степени туделец: поэт, астроном, астролог, математик Божьей милостью. Бродяга, чьи переезды с места на место попросту необъяснимы.

О родителях рабби Аврагама ничего не известно кроме того, что они дали сыну блестящее образование. Обладая обширными познаниями в Танахе и еврейских науках, что было естественно для всей образованной части еврейской Испании, он также отлично ориентировался в современной ему философии, великолепно знал астрономию и тесно связанную с ней в те времена астрологию.

Тот, кто не верит в предначертания звезд, говорит о законах природы и «случайностях», то есть событиях, которые акцидентально происходят в мире и которых избежать невозможно. Но Всевышний в милости Своей помогает праведникам, например, опоздать на корабль, которому суждено утонуть. Кто верит в предначертания звезд, говорит о том, что река разольется, потому что так суждено, и это неизменно. Но праведники, близкие к Создателю, в тот день окажутся вне города. Получается, что между воззрениями этих ученых, рассматривающих мир с совершенно разных позиций, нет никакой разницы. Различие лишь в том, как предсказать будущее. Последователь Рамбама рассчитает вероятность события и постарается уменьшить шансы попасть в катастрофу. Последователь Ибн-Эзры попытается прозреть гороскоп и разобраться с констелляцией планид. И в том и в другом случае результат описан Ибн-Эзрой:

«Важно отметить, что планиды идут по своим путям, как кони по дороге. И слепому человеку не дано определить путь коней, и он вынужден в этом полагаться на зрячего. И этот зрячий спасает—бег коней не изменится, но зрячий отведет слепого в сторону... И наши благословенной памяти мудрецы сказали: "Нет звезды у Израиля", подразумевая, что, когда евреи соблюдают законы Торы, их не касается постановление звезд, а когда нарушают, то попадут под власть звезд, как и следует из опыта...»

Мы видим, что позиция Ибн-Эзры в религиозном смысле безупречна и полностью соответствует изложенному в Талмуде. Там приводится история о дочери рабби Акивы, которой астролог предсказал, что она умрет в день свадьбы. Перед свадьбой она дала проходящему бедняку денег из предназначенного на свадебные расходы, а позже, разбирая прическу, воткнула булавку между камнями стены и убила ею змею. И далее приведено еще множество историй в том же стиле. Там же говорится, что характер человека определяется звездами: «Тот, кто родился под Марсом, будет склонен к пролитию крови», и немедленно добавляется, что есть много замечательных профессий и для таких людей, начиная от мясника и кончая хирургом. Да и судье тоже приходится проливать кровь.

Иными словами, в Талмуде утверждается: предначертание свыше не может заставить человека стать преступником или праведником. Для любого характера есть свой путь праведности. И опять Рамбам и Ибн-Эзра удивительным образом совпадают в выводах, исходя из разных посылок.

«Если бы Господь предопределял для человека быть праведником или злодеем или если бы существовало нечто, увлекающее человека на определенный путь в соответствии с обстоятельствами его рождения, дающее ему определенное мировоззрение, определенные качества характера, заставляющие совершать определенные поступки, как воображают глупцы-звездочеты, — как же могло бы быть нам приказано через пророков поступать так-то и не поступать так-то, исправить стези свои и не следовать дурным примерам?! Если суждено человеку поступать определенным образом или условия его рождения диктуют определенный образ поведения, от которого невозможно отклониться? И какой смысл был бы в Торе?! Как можно было бы наказать злодея и вознаградить праведника?»

Очевидно, что Рамбам здесь возражает против строго детерминированной астрологии, согласно которой все события в жизни человека, его мысли и образ жизни целиком зависят от звезд. Такое представление о мире не оставляет человеку никакого выбора и, собственно, не предполагает никакой ответственности за поступки и преступления,—ведь все предопределено звездами. При этом Рамбам прекрасно понимает, что в судьбе человека множество вещей определяется внешними обстоятельствами, например, его физическими данными, местом рождения, социальными обстоятельствами. Но ведь и Ибн-Эзра ни в коей мере не принимает детерминированной астрологии.

Он даже срок жизни не считает предписанным звездами: «Ибо срок жизни определяется природой, а природа выстраивается в соответствии с правильными поступками. А потому Всевышний может восполнить дни жизни, чтобы человек прожил столько, сколько отведено здоровьем данного человека, или сократить, и тогда Создатель ослабляет силы или шлет гибель от бедствий и несчастных случаев тем, кто не благоговеет перед Ним». Еще откровенней: «Тому, кто полагается на Господа всем сердцем, Он посылает обстоятельства, чтобы спасти от всех бед, предначертанных ему гороскопом от рождения. А потому нет никакого сомнения в том, что праведник защищен в большей степени, чем знаток астрологии».