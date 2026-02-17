Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - Том 3

Третий том антологии «Эйн Яаков» погружает читателя в этическую философию еврейского семейного права.Извлекая из Талмуда истории и притчи, связанные с разделом «Нашим», Яаков ибн Хабиб представляет глубокий взгляд на природу союза между мужчиной и женщиной.
Книга содержит не только наставления о верности и взаимном уважении, но и захватывающие предания о жизни великих мудрецов, их семейных испытаниях и духовных поисках. Это чтение раскрывает традиционные ценности через призму живого человеческого опыта, показывая, как высокие духовные идеалы реализуются в повседневной жизни и быту.
Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 3
Агада из Вавилонского Талмуда,
дополненная по Талмуду Иерусалимскому
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Москва, Книжники; Лехаим, 2013, — 686[2] с.
ISBN 978-5-9953-0294-0 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-0989-7 ("Лехаим")
Перевод, составление комментариев Ури Гершович
