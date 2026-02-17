Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - Том 5

В т. 5 русского издания антологии Эйн Яаков вошли первые трактаты раздела: Бава кама, Бава мециа и Бава батра, изначально составлявшие единый трактат Незикин, посвященный различным видам имущественных отношений, а также трактат Авода зара, посвященный отношениям евреев и язычников, и мишнайот из трактата Эдуйот, рассказывающие об учении, поступках и указаниях мудрецов прежних поколений.

Перевод, составление комментариев Арье Ольман, приучастии Евгения Левина

Москва, Книжники; Лехаим, 2016,—672 с.

ISBN 978-5-9953-0390-9 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-1017-6+ ("Лехаим")

Трактат Бава кама

Глава Х - Откуда мы учим, что запрещено обкрадывать нееврея / «Лев из Вавилона» и рабби Йоханан / Рав Хисда и издольщик / Укравший у ближнего хотя бы грош словно лишил его жизни / Женщина и семейное имущество / Когда работник может присвоить «отходы»

Глава IX - Благословение на краденое—богохульство / Как помочь ворам и ростовщикам раскаяться / Иерусалимская монета и монета Аврагама/Рабби Хия и сомнительный динар/Двадцать четыре дара когенам

Глава VIII - За что обязан платить ударивший / Моральная компенсация — кому и сколько? / Кто запретил увечить себя? / Когда можно срубить финиковую пальму / Обидчик не будет прощен, пока не попросит прощения/Аврагам и Авимелех / Откуда мы это учим? Диалоги Равы и Рабы бар Мари / Не грози ближнему небесными карами/Сила проклятия невежды / Лучше быть гонимым, чем гонителем

Глава VII - Почему платят вчетверо и впятеро? / Как помечали различные угодья / Как приветствовать учителя / Как освободить раба, если нельзя освобождать раба / Почему вор хуже грабителя / Особенности животноводства Земли Израиля / Тревога в субботу и приобретение дома в Земле Израиля / Десять постановлений Йегошуа бин Нуна/Десять постановлений Эзры /Не оставаться три дня без Торы / Десять особых законов об Иерусалиме / О греческом языке и греческой премудрости / Вред от собак

Глава VI - Косвенная причина ущерба/Эльазар Зейра и слуга экзилар-ха / Бедствия, приходящие в мир / Галаха иагада / О чем спрашивал Давид? / Продажа под давлением

Глава V - Презумпция невиновности / Стоимость рабыни/Чудесное спасение дочери Негорая / Свое и общественное/Что делает пастух, когда зол на свое стадо / Сила написанного слова / Если снится буква тет / Почему дикий гусь и домашний гусь—разные биологические виды

Глава IV - А это тебе на сдачу / Израиль, Амон и Моав / Перед кем следует трепетать, как перед Богом? / Охрана бодливому быку—только нож

Глава I - Учат ли закон Торы из слов предания? / У человека есть «созвездие» / «Отцы ущерба»/ Украшение заповеди / Почему нельзя держать злую собаку / Метаморфозы / Как хоронили царей Иудеи / В чем обвинили пророка Ирмеягу?/Награда за Тору и добрые дела

Трактат Бава мециа

Глава I - Человек не грешит, если нет ему в этом выгоды / Евреи—слуги Всевышнего, а не людей / Выражения для обсуждения сложных вопросов / Черепок и жемчужина, что под ним / Расколовшаяся колонна

Глава II - Какие находки возвращают владельцу / Когда можно солгать / Тот, кого не заботит имущество ближнего, способен украсть / Ослы отца Шмуэля/Не отдают находку, пока не проверят того, кто ее требует/До каких пор нашедший должен объявлять о находке / Закон о возвращении потери и персы / Камень находок / Никто не приводит свидетелей против себя / Одолживший не может одалживать одолженное / Перетряхивать ли одежду / Как правильно пить холодную воду / Как быстро промотать богатое наследство / Как следует пользоваться найденными вещами / Когда следует отвернуться / Чему Моше должен был научить евреев /Экзегеза удвоенных глаголов / Кого слушать прежде: отца или Отца Небесного / Не допускать страданий животных — заповедь Торы / Порядок приоритетов / Кого считать учителем / Сравнительные достоинства изучения Письменной и Устной Торы

Глава III - Заимодавец и должник / Зачем сказано: «и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами»? / Оставленное и покинутое имущество— в чем разница / Вельможа и его брат-бедняк в суде у рава Хисды / Хозяйственные советы рабби Ицхака / Благословение—только на том, чего никто не видит / Ответственность хранителя залога

Глава IV - Дал слово—держи/Можно ли нарушить устную договоренность / Откуда мы учим, что осквернившуюся вторую десятину выкупают даже в Иерусалиме / Оскорбление словом: преступление и наказание / Хотя врата молитвы закрылись, врата слез—не закрылись / Советы жены: прислушиваться или нет / Чьим молитвам Бог внемлет всегда/Хлеб дружбу вводит, а ссору выводит/Печь Ахная / Притесняющий прозелита нарушает три запрета Торы /Законы конкуренции и привлечения клиентов

Глава V - Зачем в Торе сказано: «Не крадите» / Некоторые заповеди и исход из Египта/Лихва: что запрещено Торой, а что—мудрецами?/Чтобы жил брат твой с тобою/Тыквы, тыквы/Кредитор и рабы должника / Шапур—персидский царь, оставивший у евреев добрую память / Беспроцентное кредитование: порядок приоритетов / Дающий в рост словно не верит в Бога Израиля / Праведник и совершенный праведник / Еврей, ведущий себя недостойно, заслуживает того, чтобы стать рабом / О ростовщичестве; должник и заимодавец

Глава VI - Того, кто нарушил волю хозяина, называют вором / Черви в царском платье/Правила пользования наемным ослом/Чтобы ты ходил путем добрых и держался стези праведников

Глава VII - Грешники и праведники в этом мире и в Мире грядущем / Мудрец на римской службе: история рабби Эльазара бен Шимона / Любовь сильнее плоти / Красота рабби Йоханана / Рабби Йоханан и Реш Лакиш / Страдания и кончина рабби Эльазара, сына рабби Шимона / Рабби и рабби Эльазар бен Шимон / Рабби и плохие дети из хороших семей / Тройная нить не порвется / Триста постов рабби Зейры / Вопрос, на который смог ответить только сам Всевышний / «Аристократия» Торы / Умаливший себя ради Торы будет возвеличен в Мире грядущем / Рабби Хия, благодаря которому Израиль не забыл Тору / Рабби и его лекарь /

Кто отредактировал Мишну и Гемару? / Смерть Рабы бар Нахма-ни / Сколько я должен Повелителю ветров? / Трапеза праотца Аврагама и пиры царя Шломо / Праотец Аврагам и ангелы / Рождение Ицхака / Первый старик, первый больной и первый исцелившийся / Почему лавки Бейт-Гини были разрушены на три года раньше Иерусалима? / Когда сторож не отвечает за порученное ему имущество

Глава VIII - Кот, недостойный называться котом

Глава IX - Нечестивая маслина / Как носить на голове ношу, не снимая тфи-лин/Аренда и форс-мажор / Остаток Израиля не сделает несправедливости / Поле около города—хорошо или нет / В чем причина всех болезней? / О пользе раннего завтрака / Раба, сын рава Гуны, и его лес / Когда платят наемному работнику? / Ибо он беден, и ждет ее душа его / Раба бар Авуга и пророк Элиягу / Должник и его гарант / Еврейский царь и его жены