Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - Том 5

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - 5
В т. 5 русского издания антологии Эйн Яаков вошли первые трактаты раздела: Бава кама, Бава мециа и Бава батра, изначально составлявшие единый трактат Незикин, посвященный различным видам имущественных отношений, а также трактат Авода зара, посвященный отношениям евреев и язычников, и мишнайот из трактата Эдуйот, рассказывающие об учении, поступках и указаниях мудрецов прежних поколений.
Перевод, составление комментариев Арье Ольман, приучастии Евгения Левина
Москва, Книжники; Лехаим, 2016,—672 с.
ISBN 978-5-9953-0390-9 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1017-6+ ("Лехаим")
Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 5 - Содержание
Трактат Бава кама
Глава I - Учат ли закон Торы из слов предания? / У человека есть «созвездие» / «Отцы ущерба»/ Украшение заповеди / Почему нельзя держать злую собаку / Метаморфозы / Как хоронили царей Иудеи / В чем обвинили пророка Ирмеягу?/Награда за Тору и добрые дела
Глава II - Демон пустоты / Ханукальный светильник
Глава III - Подлинное благочестие / Дорожно-транспортное происшествие / Выйдем навстречу невесте-субботе
Глава IV - А это тебе на сдачу / Израиль, Амон и Моав / Перед кем следует трепетать, как перед Богом? / Охрана бодливому быку—только нож
Глава V - Презумпция невиновности / Стоимость рабыни/Чудесное спасение дочери Негорая / Свое и общественное/Что делает пастух, когда зол на свое стадо / Сила написанного слова / Если снится буква тет / Почему дикий гусь и домашний гусь—разные биологические виды
Глава VI - Косвенная причина ущерба/Эльазар Зейра и слуга экзилар-ха / Бедствия, приходящие в мир / Галаха иагада / О чем спрашивал Давид? / Продажа под давлением
Глава VII - Почему платят вчетверо и впятеро? / Как помечали различные угодья / Как приветствовать учителя / Как освободить раба, если нельзя освобождать раба / Почему вор хуже грабителя / Особенности животноводства Земли Израиля / Тревога в субботу и приобретение дома в Земле Израиля / Десять постановлений Йегошуа бин Нуна/Десять постановлений Эзры /Не оставаться три дня без Торы / Десять особых законов об Иерусалиме / О греческом языке и греческой премудрости / Вред от собак
Глава VIII - За что обязан платить ударивший / Моральная компенсация — кому и сколько? / Кто запретил увечить себя? / Когда можно срубить финиковую пальму / Обидчик не будет прощен, пока не попросит прощения/Аврагам и Авимелех / Откуда мы это учим? Диалоги Равы и Рабы бар Мари / Не грози ближнему небесными карами/Сила проклятия невежды / Лучше быть гонимым, чем гонителем
Глава IX - Благословение на краденое—богохульство / Как помочь ворам и ростовщикам раскаяться / Иерусалимская монета и монета Аврагама/Рабби Хия и сомнительный динар/Двадцать четыре дара когенам
Глава Х - Откуда мы учим, что запрещено обкрадывать нееврея / «Лев из Вавилона» и рабби Йоханан / Рав Хисда и издольщик / Укравший у ближнего хотя бы грош словно лишил его жизни / Женщина и семейное имущество / Когда работник может присвоить «отходы»
Трактат Бава мециа
Глава I - Человек не грешит, если нет ему в этом выгоды / Евреи—слуги Всевышнего, а не людей / Выражения для обсуждения сложных вопросов / Черепок и жемчужина, что под ним / Расколовшаяся колонна
Глава II - Какие находки возвращают владельцу / Когда можно солгать / Тот, кого не заботит имущество ближнего, способен украсть / Ослы отца Шмуэля/Не отдают находку, пока не проверят того, кто ее требует/До каких пор нашедший должен объявлять о находке / Закон о возвращении потери и персы / Камень находок / Никто не приводит свидетелей против себя / Одолживший не может одалживать одолженное / Перетряхивать ли одежду / Как правильно пить холодную воду / Как быстро промотать богатое наследство / Как следует пользоваться найденными вещами / Когда следует отвернуться / Чему Моше должен был научить евреев /Экзегеза удвоенных глаголов / Кого слушать прежде: отца или Отца Небесного / Не допускать страданий животных — заповедь Торы / Порядок приоритетов / Кого считать учителем / Сравнительные достоинства изучения Письменной и Устной Торы
Глава III - Заимодавец и должник / Зачем сказано: «и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами»? / Оставленное и покинутое имущество— в чем разница / Вельможа и его брат-бедняк в суде у рава Хисды / Хозяйственные советы рабби Ицхака / Благословение—только на том, чего никто не видит / Ответственность хранителя залога
Глава IV - Дал слово—держи/Можно ли нарушить устную договоренность / Откуда мы учим, что осквернившуюся вторую десятину выкупают даже в Иерусалиме / Оскорбление словом: преступление и наказание / Хотя врата молитвы закрылись, врата слез—не закрылись / Советы жены: прислушиваться или нет / Чьим молитвам Бог внемлет всегда/Хлеб дружбу вводит, а ссору выводит/Печь Ахная / Притесняющий прозелита нарушает три запрета Торы /Законы конкуренции и привлечения клиентов
Глава V - Зачем в Торе сказано: «Не крадите» / Некоторые заповеди и исход из Египта/Лихва: что запрещено Торой, а что—мудрецами?/Чтобы жил брат твой с тобою/Тыквы, тыквы/Кредитор и рабы должника / Шапур—персидский царь, оставивший у евреев добрую память / Беспроцентное кредитование: порядок приоритетов / Дающий в рост словно не верит в Бога Израиля / Праведник и совершенный праведник / Еврей, ведущий себя недостойно, заслуживает того, чтобы стать рабом / О ростовщичестве; должник и заимодавец
Глава VI - Того, кто нарушил волю хозяина, называют вором / Черви в царском платье/Правила пользования наемным ослом/Чтобы ты ходил путем добрых и держался стези праведников
Глава VII - Грешники и праведники в этом мире и в Мире грядущем / Мудрец на римской службе: история рабби Эльазара бен Шимона / Любовь сильнее плоти / Красота рабби Йоханана / Рабби Йоханан и Реш Лакиш / Страдания и кончина рабби Эльазара, сына рабби Шимона / Рабби и рабби Эльазар бен Шимон / Рабби и плохие дети из хороших семей / Тройная нить не порвется / Триста постов рабби Зейры / Вопрос, на который смог ответить только сам Всевышний / «Аристократия» Торы / Умаливший себя ради Торы будет возвеличен в Мире грядущем / Рабби Хия, благодаря которому Израиль не забыл Тору / Рабби и его лекарь /
Кто отредактировал Мишну и Гемару? / Смерть Рабы бар Нахма-ни / Сколько я должен Повелителю ветров? / Трапеза праотца Аврагама и пиры царя Шломо / Праотец Аврагам и ангелы / Рождение Ицхака / Первый старик, первый больной и первый исцелившийся / Почему лавки Бейт-Гини были разрушены на три года раньше Иерусалима? / Когда сторож не отвечает за порученное ему имущество
Глава VIII - Кот, недостойный называться котом
Глава IX - Нечестивая маслина / Как носить на голове ношу, не снимая тфи-лин/Аренда и форс-мажор / Остаток Израиля не сделает несправедливости / Поле около города—хорошо или нет / В чем причина всех болезней? / О пользе раннего завтрака / Раба, сын рава Гуны, и его лес / Когда платят наемному работнику? / Ибо он беден, и ждет ее душа его / Раба бар Авуга и пророк Элиягу / Должник и его гарант / Еврейский царь и его жены
Глава Х - Мнемоника / Овощи на склоне между двумя террасами—чьи они?
Бава батра
Глава I - Ирод Великий, мудрецы и реконструкция Храма / Благочестивый муж и Элиягу/Мудрецы не нуждаются в защите/Рабби, простолюдины и рабби Йонатан бен Амрам / Важнейшая заповедь / Руководство общинной благотворительностью / Благотворительность равноценна всем заповедям Торы / Как рав Шешет получил свое прозвище / О благотворительности / Рабы Всевышнего или дети Всевышнего? / Либо беднякам, либо мытарю / Отворачивающийся от нищего словно служит идолам/Афоризмы рабби Абагу / Нееврейское милосердие—грех или заслуга? / Биньямин-праведник и бедная женщина / Праведность царя Монобаза / Пророки и мудрецы, безумцы и дети / Как пища и вино влияют на людей / Как составлять книги Писания / Свиток Торы в ковчеге / Расположение Пророков и Писаний / Авторы книг Писания / Когда жил Иов? / Мудрецы читают книгу Иова / Рождение дочери—благословение или проклятие? / Благословение Ав-рагама / Праведники, ставшие исключением из общего правила
Глава II - Йегошуа бен Гамла, благодаря которому Тора не была забыта; организация школьного дела/Из-за кого умер рав Ада / Четыре ветра и Сын ястреба / Где находится Шхина / Ветры и стороны света / Финиковые пальмы Равы, сына рава Ханина, и виноградник рава Йосефа
Глава III - Как Йегошуа бин Нун разметил внутренние границы Земли Израиля / Праведник и стирающие женщины / Внешний облик, стол и ложе знатока Торы / Рабби Бнаа на могиле Аврагама и Адама / Кто на свете всех милее?/Живой покойник/Рабби Бнаа и загадочные завещания/Тройная нить не скоро порвется/Защита личного пространства/Исправь себя, а уж потом исправляй других / Как скорбеть о разрушении Храма
Глава IV - Законы границ—из Торы
Глава V - Корабль и его снасти / Удивительные рассказы Рабы бар Бар-Ханы и других мудрецов/Левиафан и ангел моря / Реки и моря Земли Израиля / Еще о левиафане и его грядущей судьбе / Как будет выглядеть Иерусалим во времена Машиаха / Притча о награде и наказании / Судьба отступившего от слов Торы / Разные виды кедра / Покупка деревьев и принесение первинок / Какого цвета солнце / Законы торговли / Афоризмы рабби Леви / Законы мер и весов / Зло спекуляции / Экспорт продуктов из Страны Израиля / Когда можно покинуть Страну Израиля / Рут, Боаз и их родственные связи / Малоизвестные факты о праотце Аврагаме / Еще об Элимелехе, голоде и эмиграции из Страны Израиля / Воспоминания рабби Йоханана о «золотом веке» / Махлон и Кильон—имена или прозвища? / Что такое салъмантон? / Чем старее, тем лучше
Глава VI - Добрые иерусалимские обычаи / Вино для утреннего кидуша /Грех высокомерия/Кто легкомысленнее всех /Святая святых Храма Шломо: Ковчег, не занимавший места, и керувы / Как приобретают землю / Некоторые обычаи возвращения с кладбища
Глава VIII - Как определяется семейная принадлежность / Происхождение Пинхаса/Тот, кто хочет жениться, пусть проверит ее братьев / Почему внук Моше служил идолам / Рабби Янай и рабби Йегуда / Порядок наследования—откуда мы это учим? / Наследует ли дочь сына наравне с сыновьями: рабби Йоханан бен Закай против саддукеев / О тех, кто умер, не оставив мужского потомства / Уроки рабби Пинхаса бар Хамы / Как была поделена страна Кнаан / Законы, которых якобы не знал Моше / Пророчествовали, не ведая, о чем пророчествуют / Как дочери Це-лафхада «ходили по инстанциям» / Достоинства дочерей Целаф-хада / Почему Пятнадцатое ава стало праздником / Как Ахия-шилониянин мог видеть и Амрама, и Яаровама / Раздел Страны Израиля во времена Йегошуа и в Мире грядущем / Как праотец Яаков приобрел Шхем / Первородство Йосефа, благочестие Леи и скромность Рахели / Семьдесят или шестьдесят девять? / Кто сможет победить потомков Эсава / Как распознать первенца / Не рвите и не учите / Не суди как мировой судья / Можно ли лишить детей наследства / Ученики Гилеля Старшего
Глава IX - Когда плохо быть мужчиной / Как дочь может быть дороже сына? / Закон зависит от резонов, а не от старшинства / Почему о сыне Дана Тора говорит во множественном числе / Называют ли внука сыном? /Денежные расчеты братьев-совладельцев / Какое знание самое важное / Кому на свете жить хорошо / Свадебные дары и их возврат / Приметы хорошего урожая / «Слабоумный» в суде Равы / Внук, наследующий деду / Ученик и товарищ рабби Акивы
Глава Х - Как датировать документ / Злоязычие и тень злоязычия / Абайе о подписях под документами / Откуда мы учим, что поручитель отвечает? / Самая важная часть Торы
Авода зара
Глава I - Деловые отношения с язычниками накануне их праздников / Народы мира на суде Всевышнего / Смех Всевышнего и Его распорядок дня/Важность изучения Торы/Почему человек уподоблен рыбам морским?/0 воздаянии/Сколько времени длится гнев Всевышнего / Как читать мусаф в Новолетие/Афоризмы рабби Йегошуа бен Леви и рабби Шмуэля бар Нахмани / Если бы предки не согрешили, мы бы не появились на свет / Неблагодарные, потомки неблагодарных / Просьба и мольба Всевышнего / Счастлив Израиль, пока занимается Торой и заповедями / Правила консультации с мудрецами / Как поступать с раскаявшимся грешником, который вновь согрешил/Как правильно молиться/Даты и происхождение языческих праздников/Первое жертвоприношение / И ты будешь есть от жертвы его / Как римляне покорили греков / Еврейская хронология / Малый и презираемый среди народов / Рабби и Антонинус / Обращение Онкелоса бен Калонимуса / Два владыки в чреве твоем: Яаков и Эсав/Еще о римских праздниках/Рабби Элиэзер—мудрец, заподозренный в ереси / Эльазар бен Дурдая—распутник, удостоившийся Мира грядущего / Лупанарий или капище—что опаснее? / Рабби Элиэзер бен Прата и рабби Ханина бен Традион перед римским судом / Как рабби Меир спас дочь рабби Ханины бен Традиона / Евреи и зрелища / Кого можно назвать счастливым / К Торе Господней влечение его / Можно ли восхищаться красотой язычников? / Как убивает ангел смерти / Ступени духовного восхождения
Глава II - Тора и похоть / Как следует почитать родителей / Судьба языческих народов / Что пели коровы? / Почему персы называют так? / И остановилось солнце, и луна стояла/ Чем повар накормил царя Шауля? / Как идти рядом с язычником / Обрезание, сделанное необрезанным/Запрет лечиться у отступников/Болезнь и суббота / Болезни и снадобья / Еще о лечении в субботу / Еще о лечении болезней / Почему запретили сыр язычников / Хорош запах масел твоих / Два питья / Жена и рабхавера / Яблочное вино язычников
Глава III - Что такое «чудище»? / Судьба идолов филистимлян и венец амонитянского божества / И истребите имя их
Глава IV - Почему Бог не уничтожит идолопоклонство/Язык Писания и язык мудрецов
Глава V - Рава и Бар-Шешах
Эдуйот
Глава I - Зачем Талмуд приводит разногласия мудрецов?
ГЛАВА II - Афоризмы рабби Акивы
ГЛАВА V - Святость книги Когелет / Принципиальность Акавии бен Мегалалеля
ГЛАВА VIII - Ради чего придет Элиягу
