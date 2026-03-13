Идеология в России

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Educational, Religious Studies Atheism

Книга «Идеология в России: прошлое и будущее» представляет собой сборник научных статей, посвящённых исследованию роли идеологических идей в истории и современном развитии российского общества.

Авторы анализируют формирование различных идеологических направлений в России — от религиозно-философских концепций дореволюционной эпохи до советской идеологии и современных политических идей. Особое внимание уделяется вопросу о том, какую роль идеология играет в формировании государственной политики, общественного сознания и национальной идентичности.

В книге рассматриваются ключевые темы: соотношение религии и идеологии, влияние философских и культурных традиций на политическую мысль, а также поиск возможных мировоззренческих ориентиров для будущего развития России.

Сборник объединяет исторический, философский и политологический подходы и предназначен для читателей, интересующихся историей идей, политической философией и проблемами формирования общественного мировоззрения в России.

Идеология в России – Прошлое и будущее

Материалы международной конференции «Демократия и идеология» при участии Датского клуба в России. – Санкт-Петербург: Общество «Открытое христианство», 1995. – 68 с.

Идеология в России – Прошлое и будущее – Содержание

  • Архиепископ Михаил. Истина - в теизме

  • Берт Доренбос. Расти в любви и заботе

  • К. Иванов. Христианство и идеология в России

  • Г. Трубников. Идеализированная модель христианского единения

  • Г. Васюточкин. Идеология-понятие фиктивное

  • Ю. Солонин. Духовная ситуация и социальные изменения в России

  • В. Воронков. Возможна ли в России иная консолидирующая идеология, помимо имперской?

  • Пер Хемиструф. Датская утопия

  • А. Щипков. Православие и русская христианская демократия

  • В. Котельников. Идеологические системы на фоне ”русской идеи”

  • Г. Лебедев. Азиопа как альтернатива?

  • Ю. Малышев. Идеология консерватизма и общественное согласие в период резких социальных изменений

  • Я. Гордин. Без ненависти и злобы

  • А. Замалеев. Проблемы демократии и философия духовного ренессанса

  • Хенк Хогевег. Собственные идеи для свободной школы

  • Б. Иванов. Православие и идеология

  • С. Егоров. ”Живая вода” для ”мертвой Конституции”

Круглые столы

  • Берт Доренбос

  • И. Коссаковский

  • Н. Русских

  • Б. Иванов

  • Э. Соколов

  • В. Казин

  • Г. Трубников

  • К. Иванов

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
