Книга «Идеология в России: прошлое и будущее» представляет собой сборник научных статей, посвящённых исследованию роли идеологических идей в истории и современном развитии российского общества.
Авторы анализируют формирование различных идеологических направлений в России — от религиозно-философских концепций дореволюционной эпохи до советской идеологии и современных политических идей. Особое внимание уделяется вопросу о том, какую роль идеология играет в формировании государственной политики, общественного сознания и национальной идентичности.
В книге рассматриваются ключевые темы: соотношение религии и идеологии, влияние философских и культурных традиций на политическую мысль, а также поиск возможных мировоззренческих ориентиров для будущего развития России.
Сборник объединяет исторический, философский и политологический подходы и предназначен для читателей, интересующихся историей идей, политической философией и проблемами формирования общественного мировоззрения в России.
Идеология в России – Прошлое и будущее
Материалы международной конференции «Демократия и идеология» при участии Датского клуба в России. – Санкт-Петербург: Общество «Открытое христианство», 1995. – 68 с.
Идеология в России – Прошлое и будущее – Содержание
Архиепископ Михаил. Истина - в теизме
Берт Доренбос. Расти в любви и заботе
К. Иванов. Христианство и идеология в России
Г. Трубников. Идеализированная модель христианского единения
Г. Васюточкин. Идеология-понятие фиктивное
Ю. Солонин. Духовная ситуация и социальные изменения в России
В. Воронков. Возможна ли в России иная консолидирующая идеология, помимо имперской?
Пер Хемиструф. Датская утопия
А. Щипков. Православие и русская христианская демократия
В. Котельников. Идеологические системы на фоне ”русской идеи”
Г. Лебедев. Азиопа как альтернатива?
Ю. Малышев. Идеология консерватизма и общественное согласие в период резких социальных изменений
Я. Гордин. Без ненависти и злобы
А. Замалеев. Проблемы демократии и философия духовного ренессанса
Хенк Хогевег. Собственные идеи для свободной школы
Б. Иванов. Православие и идеология
С. Егоров. ”Живая вода” для ”мертвой Конституции”
Круглые столы
Берт Доренбос
И. Коссаковский
Н. Русских
Б. Иванов
Э. Соколов
В. Казин
Г. Трубников
К. Иванов
