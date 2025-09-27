Щиро дякую Богові за те, що свого часу Він спрямував мою увагу на непримітне слівце **«сум’яття»**, яке щодня повторюю під час Божественної літургії. Вгризаючись у його зміст, я поступово зрозумів, що воно окреслює надзвичайно важливу сферу людського життя. Релігійні люди передусім бояться гріха. Водночас кожна людина боїться зла й нещасть, які можуть випасти на її долю. Найважче нам, однак, помітити небезпеку, яку становить **сум’яття**. Таким воно є за своєю природою: охоплює людину, і вона втрачає голову, губиться, не розуміючи, що з нею діється.

Під час Божественної літургії після молитви «Отче наш» проказуємо емболізм. Це прохання про визволення від зла: «Визволи нас, Господи, від усякого зла і обдаруй наші часи миром. Допоможи нам у своєму милосерді, щоб ми, завжди вільні від гріха та безпечні від усякого сум’яття, сповнені надії, очікували приходу нашого Спасителя Ісуса Христа».

Емболізм містить три важливі фрази. Перша: «Визволи нас, Господи, від усякого зла...» Друга: «...щоб ми, завжди вільні від гріха...» І, врешті, третя: «...та безпечні від усякого сум’яття...» Усе це потрібно для того, щоб ми, «сповнені надії, очікували приходу нашого Спасителя Ісуса Христа».

У першому виданні Римського Мисалу, перекладеного з латинської мови польською, читаємо: «Визволи нас, Господи, від усякого нещастя». Але вже в другому виданні останнє слово перекладено як **«сум’яття»**, що набагато точніше. Адже в першій зі згаданих трьох фраз просимо звільнити нас «від усякого зла», тобто від усього, що є якимось нещастям: визволи нас від хвороб, кривд, воєн, голоду, стихійних лих, смерти близьких, панування тиранів тощо. У другій - «від гріха», тобто від усякого свідомого зла. І нарешті - **«від сум’яття»**.

Латинською мовою «сум’яття» - це **«perturbatio»**. Вважаю, що варто поміркувати над проблемою сум’яття. Адже воно вдирається в наше психічне й духовне життя та в наші стосунки з людьми і Богом. Викликає страх і розгубленість, затьмарює ясність бачення. Одна з найважливіших справ у житті - навчитися розуміти цей стан і знати, як у такій ситуації поводитися.

Спробую розповісти про всі ті стежки, які я відкрив для себе, досліджуючи проблему сум’яття.

Войцех Єнджеєвський - Подаруй мені мир

Пер. з пол. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2016. - 72 с.

ISBN 978-966-395-925-2

Войцех Єнджеєвський - Подаруй мені мир - Зміст