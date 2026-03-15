Думби - Теология братства

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Ethics, Religious Studies Atheism

Книга иерея Георгия Думби «Теология братства» представляет собой вдумчивое исследование одной из самых фундаментальных, но часто обделенных вниманием тем христианской экклезиологии. Автор ставит задачу раскрыть глубокий духовный и богословский смысл понятия «братство», которое в современном мире нередко подменяется формальными социальными связями или клубными интересами. Основная идея произведения заключается в том, что христианское братство — это не просто объединение людей по общим убеждениям, а мистическая реальность, укорененная в тайне Троического бытия и реализуемая через Евхаристическое общение, где каждый верующий призван стать «братом во Христе» не по крови, а по духу.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр вопросов: от библейских оснований братства в Ветхом и Новом Заветах до исторического опыта формирования православных братств в разные эпохи. Отец Георгий детально анализирует литургический аспект темы, подчеркивая, что подлинное единство общины рождается у Чаши, но должно продолжаться и за порогом храма в деятельной любви и взаимной ответственности. Автор также касается острых вопросов современности — кризиса доверия, разобщенности внутри приходов и поиска путей к восстановлению живой общинной жизни. Он призывает к переходу от «анонимного христианства» к осознанному созиданию общин, где отношения строятся на евангельской искренности и соработничестве.

Текст написан в строгом, но доступном стиле, сочетающем академическую глубину с пастырской заботой. Иерей Георгий Думби не просто излагает теорию, а предлагает дорожную карту для тех, кто ищет путей укрепления церковного единства на практике. Работа служит важным напоминанием о том, что Церковь по своей природе является семьей, а богословие братства — это живая традиция, способная преобразить жизнь современного человека. Это чтение приглашает к переосмыслению своих отношений с ближними и Богом, подчеркивая, что путь к спасению невозможен в одиночку, но только в союзе любви с братьями и сестрами по вере.

Иерей Георгий Думби - Теология братства

М.: ГРАНАТ, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-906456-57-1

Иерей Георгий Думби - Теология братства – Содержание

Предисловие

Благодарности

Глава 1. Введение в проблему христианско-иудейских отношений

  • Место Церковного Предания в христианско-иудейских отношениях

  • Особенности отношения приверженцев иудаизма к христианству

  • Представления о Мессии в контексте христианско-иудейских отношений

  • Неизбежность христианско-иудейского диалога

  • Путь к диалогу от Иисуса Христа до наших дней. Переход от «теологии презрения» к «теологии после Освенцима»

Глава 2. Христианско-иудейские отношения с 1916 года до Катастрофы европейского еврейства

  • Межрелигиозный диалог в контексте «богословия диалога» Мартина Бубера

  • Роль военной корреспонденции Ойгена Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга в развитии христианско-иудейских отношений

  • Военная корреспонденция Ойгена

  • Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга

  • Джеймс Паркс — голос евреев среди народов

Глава 3. Христианско-иудейский диалог от Катастрофы европейского еврейства до «Nostra aetate»

  • Национал-социализм и христианство в Западной Европе. Особенности взаимоотношений в 1933—1945 годах

  • Национал-социализм и протестантские объединения

  • Кардинал Михаэль фон Фаульхабер. Рождественские проповеди

  • Христианско-иудейский диалог после

  • Второй мировой войны. «Nostra aetate» (1965)

  • Жюль Исаак. Возрождение европейского еврейства

  • Кризис христианства после Холокоста

Заключение

Приложение А. Перевод военной корреспонденции Ойгена Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга

  • Ойген — Францу, 4 октября 1916 года (из письма № 10)

  • Франц — Ойгену [не датировано] (из письма № 11)

  • Ойген — Францу, 28 октября 1916 года (письмо № 12)

  • Ойген — Францу, 30 октября 1916 года (письмо № 13)

  • Ойген — Францу, 2 ноября 1916 года (из письма № 14)

  • Франц — Ойгену, 7 ноября 1916 года (из письма № 15)

  • Ойген — Францу, 19 ноября 1916 года (из письма № 16)

Приложение Б. «Nostra aetate». «Дабру Эмет» ....

  • «Nostra aetate» (фрагменты)

  • «Дабру Эмет». Иудеи о христианах и христианстве

Литература

