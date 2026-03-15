Книга иерея Георгия Думби «Теология братства» представляет собой вдумчивое исследование одной из самых фундаментальных, но часто обделенных вниманием тем христианской экклезиологии. Автор ставит задачу раскрыть глубокий духовный и богословский смысл понятия «братство», которое в современном мире нередко подменяется формальными социальными связями или клубными интересами. Основная идея произведения заключается в том, что христианское братство — это не просто объединение людей по общим убеждениям, а мистическая реальность, укорененная в тайне Троического бытия и реализуемая через Евхаристическое общение, где каждый верующий призван стать «братом во Христе» не по крови, а по духу.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр вопросов: от библейских оснований братства в Ветхом и Новом Заветах до исторического опыта формирования православных братств в разные эпохи. Отец Георгий детально анализирует литургический аспект темы, подчеркивая, что подлинное единство общины рождается у Чаши, но должно продолжаться и за порогом храма в деятельной любви и взаимной ответственности. Автор также касается острых вопросов современности — кризиса доверия, разобщенности внутри приходов и поиска путей к восстановлению живой общинной жизни. Он призывает к переходу от «анонимного христианства» к осознанному созиданию общин, где отношения строятся на евангельской искренности и соработничестве.

Текст написан в строгом, но доступном стиле, сочетающем академическую глубину с пастырской заботой. Иерей Георгий Думби не просто излагает теорию, а предлагает дорожную карту для тех, кто ищет путей укрепления церковного единства на практике. Работа служит важным напоминанием о том, что Церковь по своей природе является семьей, а богословие братства — это живая традиция, способная преобразить жизнь современного человека. Это чтение приглашает к переосмыслению своих отношений с ближними и Богом, подчеркивая, что путь к спасению невозможен в одиночку, но только в союзе любви с братьями и сестрами по вере.

Иерей Георгий Думби - Теология братства

М.: ГРАНАТ, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-906456-57-1

Иерей Георгий Думби - Теология братства – Содержание

Предисловие

Благодарности

Глава 1. Введение в проблему христианско-иудейских отношений

Место Церковного Предания в христианско-иудейских отношениях

Особенности отношения приверженцев иудаизма к христианству

Представления о Мессии в контексте христианско-иудейских отношений

Неизбежность христианско-иудейского диалога

Путь к диалогу от Иисуса Христа до наших дней. Переход от «теологии презрения» к «теологии после Освенцима»

Глава 2. Христианско-иудейские отношения с 1916 года до Катастрофы европейского еврейства

Межрелигиозный диалог в контексте «богословия диалога» Мартина Бубера

Роль военной корреспонденции Ойгена Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга в развитии христианско-иудейских отношений

Военная корреспонденция Ойгена

Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга

Джеймс Паркс — голос евреев среди народов

Глава 3. Христианско-иудейский диалог от Катастрофы европейского еврейства до «Nostra aetate»

Национал-социализм и христианство в Западной Европе. Особенности взаимоотношений в 1933—1945 годах

Национал-социализм и протестантские объединения

Кардинал Михаэль фон Фаульхабер. Рождественские проповеди

Христианско-иудейский диалог после

Второй мировой войны. «Nostra aetate» (1965)

Жюль Исаак. Возрождение европейского еврейства

Кризис христианства после Холокоста

Заключение

Приложение А. Перевод военной корреспонденции Ойгена Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга

Ойген — Францу, 4 октября 1916 года (из письма № 10)

Франц — Ойгену [не датировано] (из письма № 11)

Ойген — Францу, 28 октября 1916 года (письмо № 12)

Ойген — Францу, 30 октября 1916 года (письмо № 13)

Ойген — Францу, 2 ноября 1916 года (из письма № 14)

Франц — Ойгену, 7 ноября 1916 года (из письма № 15)

Ойген — Францу, 19 ноября 1916 года (из письма № 16)

Приложение Б. «Nostra aetate». «Дабру Эмет» ....

«Nostra aetate» (фрагменты)

«Дабру Эмет». Иудеи о христианах и христианстве

Литература