Книга иерея Георгия Думби «Теология братства» представляет собой вдумчивое исследование одной из самых фундаментальных, но часто обделенных вниманием тем христианской экклезиологии. Автор ставит задачу раскрыть глубокий духовный и богословский смысл понятия «братство», которое в современном мире нередко подменяется формальными социальными связями или клубными интересами. Основная идея произведения заключается в том, что христианское братство — это не просто объединение людей по общим убеждениям, а мистическая реальность, укорененная в тайне Троического бытия и реализуемая через Евхаристическое общение, где каждый верующий призван стать «братом во Христе» не по крови, а по духу.
Содержательная часть книги охватывает широкий спектр вопросов: от библейских оснований братства в Ветхом и Новом Заветах до исторического опыта формирования православных братств в разные эпохи. Отец Георгий детально анализирует литургический аспект темы, подчеркивая, что подлинное единство общины рождается у Чаши, но должно продолжаться и за порогом храма в деятельной любви и взаимной ответственности. Автор также касается острых вопросов современности — кризиса доверия, разобщенности внутри приходов и поиска путей к восстановлению живой общинной жизни. Он призывает к переходу от «анонимного христианства» к осознанному созиданию общин, где отношения строятся на евангельской искренности и соработничестве.
Текст написан в строгом, но доступном стиле, сочетающем академическую глубину с пастырской заботой. Иерей Георгий Думби не просто излагает теорию, а предлагает дорожную карту для тех, кто ищет путей укрепления церковного единства на практике. Работа служит важным напоминанием о том, что Церковь по своей природе является семьей, а богословие братства — это живая традиция, способная преобразить жизнь современного человека. Это чтение приглашает к переосмыслению своих отношений с ближними и Богом, подчеркивая, что путь к спасению невозможен в одиночку, но только в союзе любви с братьями и сестрами по вере.
Иерей Георгий Думби - Теология братства
М.: ГРАНАТ, 2022. — 240 с.
ISBN 978-5-906456-57-1
Иерей Георгий Думби - Теология братства – Содержание
Предисловие
Благодарности
Глава 1. Введение в проблему христианско-иудейских отношений
Место Церковного Предания в христианско-иудейских отношениях
Особенности отношения приверженцев иудаизма к христианству
Представления о Мессии в контексте христианско-иудейских отношений
Неизбежность христианско-иудейского диалога
Путь к диалогу от Иисуса Христа до наших дней. Переход от «теологии презрения» к «теологии после Освенцима»
Глава 2. Христианско-иудейские отношения с 1916 года до Катастрофы европейского еврейства
Межрелигиозный диалог в контексте «богословия диалога» Мартина Бубера
Роль военной корреспонденции Ойгена Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга в развитии христианско-иудейских отношений
Военная корреспонденция Ойгена
Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга
Джеймс Паркс — голос евреев среди народов
Глава 3. Христианско-иудейский диалог от Катастрофы европейского еврейства до «Nostra aetate»
Национал-социализм и христианство в Западной Европе. Особенности взаимоотношений в 1933—1945 годах
Национал-социализм и протестантские объединения
Кардинал Михаэль фон Фаульхабер. Рождественские проповеди
Христианско-иудейский диалог после
Второй мировой войны. «Nostra aetate» (1965)
Жюль Исаак. Возрождение европейского еврейства
Кризис христианства после Холокоста
Заключение
Приложение А. Перевод военной корреспонденции Ойгена Розенштока-Хюсси и Франца Розенцвейга
Ойген — Францу, 4 октября 1916 года (из письма № 10)
Франц — Ойгену [не датировано] (из письма № 11)
Ойген — Францу, 28 октября 1916 года (письмо № 12)
Ойген — Францу, 30 октября 1916 года (письмо № 13)
Ойген — Францу, 2 ноября 1916 года (из письма № 14)
Франц — Ойгену, 7 ноября 1916 года (из письма № 15)
Ойген — Францу, 19 ноября 1916 года (из письма № 16)
Приложение Б. «Nostra aetate». «Дабру Эмет» ....
«Nostra aetate» (фрагменты)
«Дабру Эмет». Иудеи о христианах и христианстве
Литература
No comments yet. Be the first!