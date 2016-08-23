Иерофей - Влахос - Жизнь после смерти
Вечная жизнь тесно связана со спасением человека и его причастностью славе Божией. Апостол Павел, вспоминая бедствия и скорби, перенесенные им ради славы Божией, писал своему ученику Тимофею: Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою (2 Тим. 2,10).
То же самое говорит, и апостол Петр: Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас... (1 Пет. 5,10).
Следовательно, под термином «вечная жизнь» скорее понимается общение и единение человека с Богом, причастие вечного Бога и видение нетварного Света. Через эту призму мы будем рассматривать все, о чем будет говориться ниже.
Нужно еще раз подчеркнуть, что жизнь грешников и ад вечны, потому что души грешников по благодати Божией бессмертны. Но здесь термин «вечная жизнь» мы главным образом будем использовать в сотериологическом смысле — как общение с Богом и причастие Его славе.
Иерофей - Влахос - митрополит Навпакта и святого Власия - Жизнь после смерти
Москва: ДАРЪ, 2013. — 320 с.
ISBN 9-785-485-00430-9
Иерофей - Влахос - митрополит Навпакта и святого Власия - Жизнь после смерти - Содержание
Введение
Что нам рассказывает о посмертной жизни притча о богаче и Лазаре
- Притча о богаче и Лазаре
- Герменевтический анализ притчи
Разлучение души с телом
- Определение души
- Творение и генезис души
- Смерть и первородный грех
- Таинство исхода души из тела
- Мытарства душ
- Среднее состояние душ
- Смерть младенцев
- Вывод
Посмертный опыт
- Современные посмертные опыты
- Критика этого опыта с православной точки зрения
- Различие опыта
Бессмертие души
- Бессмертие души в философии
- Бессмертие души согласно православному богословию
- Смерть души и Православная Церковь
Очистительный огонь
- Собеседования на Ферраро-Флорентийском Соборе об очистительном огне
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Учение святителя Марка Евгеника об очистительном огне
- A) Необходимая догматическая дискуссия
- Б) Есть рай и ад
- B) Очистительный огонь не существует
- Г) Богословские доводы против существования очистительного огня
- Д) Истолкование апостольского отрывка
- Е) Святоотеческие цитаты, использовавшиеся во время диалога
- Ж) Вечный огонь является нетварным
- З) Чему обязано учение латинян об очистительном огне
Второе пришествие Христово
- Преславное пришествие Христово
- Воскресение мертвых
- Будущий Суд
Рай и ад
- Священное Писание о рае и аде
- Святые отцы о рае и аде
- Рай и ад в церковной жизни
- Богословские и церковные выводы из этой истины
Всеобщее восстановление
- Античные философы и древние богословы о всеобщем восстановлении
- Взгляды исследователей на отношение святителя Григория Нисского ко всеобщему восстановлению
- Некоторые замечания об учении святителя
-
Григория Нисского о всеобщем восстановлении
- A) Его великая церковная личность
- Б) Его отношение к философии
- B) Его учение о произволении человека и вечности геенны
- Г) Герменевтический анализ некоторых отрывков
- Д) Истолкование взглядов святителя Григория Нисского отцами Церкви
- Выводы
Вечная жизнь
- Царство Божие
- Обновление творения
- Постоянное развитие в будущем веке
Эсхатология во времени
- Истолкование определения «эсхатология»
- Время в православном восприятии
- Прошедшее и настоящее эсхатологии
- A) Что есть Царство Божие
- Б) «Эсхатос» как первый .
- B) «Эсхатос» как настоящее
- Послесловие
Приложение
- Вечеря Царства
- О мытарствах
- О внетелесных опытах
Иерофей - Влахос - митрополит Навпакта и святого Власия - Жизнь после смерти - Введение
Многими замечено, что у современного человека обнаруживается большой интерес к жизни после смерти. Его крайне занимает таинство смерти. Естественным образом это связано с так называемыми вопросами бытия, которые возникают у многих, особенно у юных людей, и сводятся к следующему: кто я? Каков смысл жизни? Куда я пойду после смерти? Есть ли жизнь после выхода души из тела? И другие.
Известно, что этим интересуются не только современные люди. Этим интересовались все люди всех эпох и поколений. Характерно то, что и философы занимаются проблемой происхождения жизни, существованием души, вхождением в мир зла и смертью. Таким образом, эти вопросы, хотя и кажутся современными, всегда занимали человеческий дух.
Если сегодня заинтересованность этими вопросами возрастает, то по большей части вследствие отсутствия у современного человека чувства безопасности. Действительно, когда вокруг рушатся все системы безопасности, когда из-за различных событий человека постигает разочарование, тогда естественным образом вопросы бытия встают на первый план.
Церковь всегда отвечала на эти вопросы, а главным образом на важнейший вопрос о величайшем таинстве — таинстве смерти. Воплощение Христово имело своей целью победу над державой смерти и диавола. Триумфальная победа Христа над смертью дала человеку возможность победить смерть в рамках своей личной жизни. Эта победа достигается в Церкви.
Когда Церковь говорит о смерти, то делает это не для того, чтобы напугать людей и довести их до паники, но чтобы помочь им преодолеть смерть. Ведь известно, что проблема смерти не легка, смерть не является каким-то незначительным событием. Мы рождаемся тленными и смертными. Рождаясь, человек приходит в мир, и ему предстоит умереть. Вся человеческая жизнь — это цепочка смертей. Болезненность и тленность тела подсказывают нам, что мы несем на себе груз смерти. И различные несчастные случаи приводят нас к переживанию смерти. Поэтому Церковь, говоря об этих проблемах, подает человеку результативную помощь. Она сеет в его душе не страх и панику, а надежду и утешение. Тогда человек начинает радоваться жизни.
Некоторые из этих вопросов, возникающих у современного человека, как-то: что такое смерть, что такое душа, что происходит, когда душа разлучается с телом, куда идет душа после разлучения с телом, может быть, человек разрушается со смертью, что такое очистительный огонь, что такое рай и ад, что будет во Второе Христово пришествие и так далее, рассматриваются в этой книге.
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