ISBN 9-785-485-00430-9

Многими замечено, что у современного человека обнаруживается большой интерес к жизни после смерти. Его крайне занимает таинство смерти. Естественным образом это связано с так называемыми вопросами бытия, которые возникают у многих, особенно у юных людей, и сводятся к следующему: кто я? Каков смысл жизни? Куда я пойду после смерти? Есть ли жизнь после выхода души из тела? И другие.

Известно, что этим интересуются не только современные люди. Этим интересовались все люди всех эпох и поколений. Характерно то, что и философы занимаются проблемой происхождения жизни, существованием души, вхождением в мир зла и смертью. Таким образом, эти вопросы, хотя и кажутся современными, всегда занимали человеческий дух.

Если сегодня заинтересованность этими вопросами возрастает, то по большей части вследствие отсутствия у современного человека чувства безопасности. Действительно, когда вокруг рушатся все системы безопасности, когда из-за различных событий человека постигает разочарование, тогда естественным образом вопросы бытия встают на первый план.

Церковь всегда отвечала на эти вопросы, а главным образом на важнейший вопрос о величайшем таинстве — таинстве смерти. Воплощение Христово имело своей целью победу над державой смерти и диавола. Триумфальная победа Христа над смертью дала человеку возможность победить смерть в рамках своей личной жизни. Эта победа достигается в Церкви.

Когда Церковь говорит о смерти, то делает это не для того, чтобы напугать людей и довести их до паники, но чтобы помочь им преодолеть смерть. Ведь известно, что проблема смерти не легка, смерть не является каким-то незначительным событием. Мы рождаемся тленными и смертными. Рождаясь, человек приходит в мир, и ему предстоит умереть. Вся человеческая жизнь — это цепочка смертей. Болезненность и тленность тела подсказывают нам, что мы несем на себе груз смерти. И различные несчастные случаи приводят нас к переживанию смерти. Поэтому Церковь, говоря об этих проблемах, подает человеку результативную помощь. Она сеет в его душе не страх и панику, а надежду и утешение. Тогда человек начинает радоваться жизни.

Некоторые из этих вопросов, возникающих у современного человека, как-то: что такое смерть, что такое душа, что происходит, когда душа разлучается с телом, куда идет душа после разлучения с телом, может быть, человек разрушается со смертью, что такое очистительный огонь, что такое рай и ад, что будет во Второе Христово пришествие и так далее, рассматриваются в этой книге.