Время Ветхого Завета было периодом подготовки человечества к принятию дара Благодати. После падения прародителей Бог промышлял о том, чтобы спасти человека через его возрождение. Многоразличными способами готовилось сошествие с небес Единородного Сына Божия: Господь дал закон в помощь человеку, оберегал людей, посылая им святых Своих Ангелов Хранителей, и устами пророков предвозвестил хотящее быти спасение.

Святитель Ириней пишет, что иудейский культ представлял собой Божий призыв к человеку взойти «посредством обрядовой формы к истинному содержанию, посредством временного - к вечному, посредством плотского - к духовному и посредством земного - к небесному». Все лица и все события Ветхого Завета имеют непосредственное отношение к начальнику и совершителю веры Иисусу. Они предвозвещают о Нём и предызображают Его пришествие.

Иеромонах Григорий - Святое Крещение

Μ. : Святая Гора, 2010. 400 с.: ил.

Духовно-просветительское издание

Иеромонах Григорий - Святое Крещение - Содержание

Предисловие

Введение

A. МОЛИТВЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ КРЕЩЕНИЮ

1. Молитвы в первый день по рождении ребёнка

2. Молитва, во еже назнаменати отроча

3. Молитвы на воцерковление ребёнка

Б. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ТАИНСТВУ

1. Молитва, во еже сотворити оглашеннаго

2. Запретительные молитвы

3. Отречение от Сатаны

4. Вступление в союз со Христом и исповедание веры

B. СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ

1. Мирная ектения и молитва священника о себе

2. Освящение воды

3. Заклинательный елей

4. Крещение

Г. СВЯТОЕ МИРОПОМАЗАНИЕ

1. Молитва святого мира

2. Помазание святым миром

Д. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

1. Вхождение в храм

2. Чтение Священного Писания

3. Святое Причастие

Е. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

1. Молитвы омовения

2. Молитвы на пострижение власов

Послесловие

ПРИМЕЧАНИЯ

Сокращения

Примечания

Иеромонах Григорий - Святое Крещение - Предисловие

Апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет, что Иисус Христос, воплотившись, «пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Рождение от Бога тех, которые приняли Христа и поверили в Него, совершается посредством Таинства святого Крещения. Преподобный Николай Кавасила указывает: «Баня (пакибытия) есть рождение и начало жизни во Христе». Слова Апостола «которые приняли Его» означают тех, «которые приняли Его верою и обняли». Уверовавшие во Христа и принявшие Его как Спасителя получили от Него возможность (власть) стать - через святое Крещение - чадами Божиими. Каждый из нас свободен в выборе: принять или отвергнуть дар пакибытия. Верой во Христа и исповеданием этой веры мы выражаем своё желание стать обладателями дара новой жизни. Тем самым вера крещаемого становится соработницей Благодати в Таинстве духовного возрождения.

В первые века христианства Таинство святого Крещения было великим событием в жизни общины верующих. Верующие в веселии и простоте сердца4 переживали Таинство вхождения новопросвещённых в лоно Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Верующие и новопросвещённые знали, какие дары подаются Богом посредством «бани пакибытия». В наши дни, в силу того что Крещение совершается, как правило, в младенческом возрасте, ответственность за катехизацию, разъяснение смысла этого важнейшего Таинства, накладывающего печать на всю жизнь человека, принимают на себя родители и восприемники. Они должны объяснить своим детям или крестникам, когда те достигнут соответствующего возраста, что представляет собой возрождающая благодать святого Крещения. Этой своей обязанностью они, к сожалению, часто пренебрегают. И даже само наше участие в Таинстве становится зачастую простым исполнением социального долга.

Настоящая книга написана для того, чтобы помочь нам увидеть, какие дары Благодати мы получаем во святом Крещении. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «величие даров Божиих, ниспосылаемых через святое Крещение, человеческим словом не объять». Если же никакое человеческое слово не в силах описать Божественное человеколюбие и Благодать «рождения свыше», то что может слово какого-то там грешника? Поэтому за разъяснением чинопоследования святого Крещения мы обратились к слову и к опыту богоносных Отцов. Они получили печать дара Духа Святаго и жили, как чада светообразная церковная6. Их слово прольёт для нас свет на Таинство святого Крещения и подвигнет к тому, чтобы мы потрудились над восстановлением чистоты своих крещальных риз, которые оскверняются нашими грехами и очищаются слезами покаяния. Через покаяние мы возвращаемся ко Христу, Свету истинному, и снова становимся новопросвещёнными. Молимся Христу Богу о том, чтобы все наши крещёные братья в светлых ризах души вошли во светлости’ святых Его. И, в свою очередь, просим братию во Христе молиться о дерзнувшем писать о светоносном опыте Святых, чтобы обрести ему милость в день Страшного Суда.

Иеромонах Григорий 24 июня 1989 г.

Рождество святого Иоанна Предтечи