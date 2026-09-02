Иеромонах Никодим - Основы православной веры
«Основы православной веры» — учебное пособие по катехизису, составленное иеромонахом Никодимом (Шматько) для Высших богословских курсов при Московской духовной академии. Курс представляет собой систематическое введение в православное мировоззрение, нравственность и вероучение: от вопроса о смысле человеческой жизни, вере, совести, Промысле Божием и спасении до изложения Декалога, Заповедей блаженства, учения о молитве и подробного толкования Никео-Цареградского Символа веры.
Основная задача пособия — показать внутреннее единство православного вероучения и христианской жизни. Догматические истины рассматриваются здесь не как отвлеченная система понятий, а как основание нравственного и духовного устроения человека. Автор последовательно связывает веру с покаянием, исполнением заповедей, молитвой, церковной жизнью и конечной целью христианина — спасением и преображением человеческого естества в общении с Богом.
Иеромонах Никодим (Шматько) – Курс: Основы православной веры
Иеромонах Никодим (Шматько). Курс: Основы православной веры. – SelfPub, 2026. – 569 с., 216 ил.
Иеромонах Никодим (Шматько) – Курс: Основы православной веры – Содержание
Раздел 1. Основы христианского мировоззрения
Смысл человеческой жизни
О вере и неверии
Что такое вера?
Вера в бытовой жизни
Вера в науке
Внимание к себе
Внимание к окружающему миру
Вера и знание
О совести
Промысл Божий
О спасении
От чего надо спасаться?
О грехе, его развитии, действии в человеке и борьбе с ним
О развитии греха
Борьба с грехом и страстями
Грех и покаяние (исповедь)
О частном Суде Божием (мытарствах)
Жизнь души после смерти
О мытарствах из житий святых
О Страшном Суде Божием
Раздел 2. Основы христианской нравственности
Заповеди Божии. Декалог — Синайское законодательство
Цель христианской жизни и средства ко спасению
Закон Божий внутренний и внешний
Заповеди Божии как заповеди послушания
Взаимосвязь Заповедей Божиих и Заповедей блаженства
Пятая заповедь. Обязанности родителей и детей
Шестая заповедь. Отношение христианства к убийству, войне, смертной казни, самоубийству и сопротивлению злу
Седьмая и восьмая заповеди
Девятая и десятая заповеди
Первая заповедь. Почитание истинного Бога. Свойства Божии
Вторая заповедь. Истинное и ложное поклонение
Начало духовной жизни и путь крестоношения
Связь и различие Заповедей Божиих и Заповедей блаженства
Заповеди блаженства
Добродетели и противоположные им страсти
Блаженны нищие духом
Блаженны плачущие
Блаженны кроткие
Блаженны алчущие и жаждущие правды
Блаженны милостивые
Блаженны чистые сердцем
Блаженны миротворцы
Блаженны изгнанные за правду
О поношении и гонении за Христа
Общий вывод по Заповедям блаженства
Учение о молитве
Определение молитвы и ее необходимость в деле спасения
Условия правильной молитвы
Виды молитвы
Этапы молитвенного подвига
Основные молитвы
Толкование молитвы «Отче наш»
Псалтирь. Псалмы 50 и 90
Зависимость молитвы от нравственного состояния молящегося
Раздел 3. Основы христианского православного мировоззрения и вероучения
Необходимость веры
Божественное Откровение
Священное Предание
Священное Писание
Церковь как хранительница Священного Писания и Священного Предания
Признаки богодухновенности
Понятие о Символе веры и причины его появления
Символ веры
Разделение Символа веры на члены
Троица и двоица как предел Православия
Вселенские Соборы
Первый Вселенский Собор
Второй Вселенский Собор
Третий Вселенский Собор
Четвертый Вселенский Собор
Пятый Вселенский Собор
Шестой Вселенский Собор
Седьмой Вселенский Собор
Образ соединения двух природ во Христе
Объяснение Символа православной веры
О первом положении Символа веры
О втором положении Символа веры
О третьем положении Символа веры
О четвертом положении Символа веры
О пятом положении Символа веры
О шестом положении Символа веры
О седьмом положении Символа веры
О восьмом положении Символа веры
О девятом положении Символа веры
О десятом положении Символа веры
Об одиннадцатом положении Символа веры
О двенадцатом положении Символа веры
Глоссарий
Примечание
«Искупительная жертва святого царя Николая II — залог неминуемого воскресения Руси»
О том, что Бог един
О том, что истинная вера одна
О том, что Крещение одно
Содержание курса по темам
Перечень компетенций
Литература
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