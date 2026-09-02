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Иеромонах Никодим - Основы православной веры

Иеромонах Никодим - Основы православной веры
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, Educational

«Основы православной веры» — учебное пособие по катехизису, составленное иеромонахом Никодимом (Шматько) для Высших богословских курсов при Московской духовной академии. Курс представляет собой систематическое введение в православное мировоззрение, нравственность и вероучение: от вопроса о смысле человеческой жизни, вере, совести, Промысле Божием и спасении до изложения Декалога, Заповедей блаженства, учения о молитве и подробного толкования Никео-Цареградского Символа веры.

Основная задача пособия — показать внутреннее единство православного вероучения и христианской жизни. Догматические истины рассматриваются здесь не как отвлеченная система понятий, а как основание нравственного и духовного устроения человека. Автор последовательно связывает веру с покаянием, исполнением заповедей, молитвой, церковной жизнью и конечной целью христианина — спасением и преображением человеческого естества в общении с Богом.

Иеромонах Никодим (Шматько) – Курс: Основы православной веры

Иеромонах Никодим (Шматько). Курс: Основы православной веры. – SelfPub, 2026. – 569 с., 216 ил.

Иеромонах Никодим (Шматько) – Курс: Основы православной веры – Содержание

  • Раздел 1. Основы христианского мировоззрения

    • Смысл человеческой жизни

    • О вере и неверии

      • Что такое вера?

      • Вера в бытовой жизни

      • Вера в науке

      • Внимание к себе

      • Внимание к окружающему миру

      • Вера и знание

    • О совести

    • Промысл Божий

    • О спасении

      • От чего надо спасаться?

      • О грехе, его развитии, действии в человеке и борьбе с ним

      • О развитии греха

      • Борьба с грехом и страстями

      • Грех и покаяние (исповедь)

    • О частном Суде Божием (мытарствах)

      • Жизнь души после смерти

      • О мытарствах из житий святых

    • О Страшном Суде Божием

  • Раздел 2. Основы христианской нравственности

    • Заповеди Божии. Декалог — Синайское законодательство

      • Цель христианской жизни и средства ко спасению

      • Закон Божий внутренний и внешний

      • Заповеди Божии как заповеди послушания

      • Взаимосвязь Заповедей Божиих и Заповедей блаженства

      • Пятая заповедь. Обязанности родителей и детей

      • Шестая заповедь. Отношение христианства к убийству, войне, смертной казни, самоубийству и сопротивлению злу

      • Седьмая и восьмая заповеди

      • Девятая и десятая заповеди

      • Первая заповедь. Почитание истинного Бога. Свойства Божии

      • Вторая заповедь. Истинное и ложное поклонение

      • Начало духовной жизни и путь крестоношения

      • Связь и различие Заповедей Божиих и Заповедей блаженства

    • Заповеди блаженства

      • Добродетели и противоположные им страсти

      • Блаженны нищие духом

      • Блаженны плачущие

      • Блаженны кроткие

      • Блаженны алчущие и жаждущие правды

      • Блаженны милостивые

      • Блаженны чистые сердцем

      • Блаженны миротворцы

      • Блаженны изгнанные за правду

      • О поношении и гонении за Христа

      • Общий вывод по Заповедям блаженства

    • Учение о молитве

      • Определение молитвы и ее необходимость в деле спасения

      • Условия правильной молитвы

      • Виды молитвы

      • Этапы молитвенного подвига

      • Основные молитвы

      • Толкование молитвы «Отче наш»

      • Псалтирь. Псалмы 50 и 90

      • Зависимость молитвы от нравственного состояния молящегося

  • Раздел 3. Основы христианского православного мировоззрения и вероучения

    • Необходимость веры

    • Божественное Откровение

    • Священное Предание

    • Священное Писание

    • Церковь как хранительница Священного Писания и Священного Предания

      • Признаки богодухновенности

    • Понятие о Символе веры и причины его появления

      • Символ веры

      • Разделение Символа веры на члены

      • Троица и двоица как предел Православия

    • Вселенские Соборы

      • Первый Вселенский Собор

      • Второй Вселенский Собор

      • Третий Вселенский Собор

      • Четвертый Вселенский Собор

      • Пятый Вселенский Собор

      • Шестой Вселенский Собор

      • Седьмой Вселенский Собор

    • Образ соединения двух природ во Христе

    • Объяснение Символа православной веры

      • О первом положении Символа веры

      • О втором положении Символа веры

      • О третьем положении Символа веры

      • О четвертом положении Символа веры

      • О пятом положении Символа веры

      • О шестом положении Символа веры

      • О седьмом положении Символа веры

      • О восьмом положении Символа веры

      • О девятом положении Символа веры

      • О десятом положении Символа веры

      • Об одиннадцатом положении Символа веры

      • О двенадцатом положении Символа веры

  • Глоссарий

  • Примечание

  • «Искупительная жертва святого царя Николая II — залог неминуемого воскресения Руси»

  • О том, что Бог един

  • О том, что истинная вера одна

  • О том, что Крещение одно

  • Содержание курса по темам

  • Перечень компетенций

  • Литература

Views 55
Rating 4.5 / 5
Added 02.09.2026
Author brat lexmak
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4.5/5 (2)

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