Иеромонах Никодим - Основы православной веры

«Основы православной веры» — учебное пособие по катехизису, составленное иеромонахом Никодимом (Шматько) для Высших богословских курсов при Московской духовной академии. Курс представляет собой систематическое введение в православное мировоззрение, нравственность и вероучение: от вопроса о смысле человеческой жизни, вере, совести, Промысле Божием и спасении до изложения Декалога, Заповедей блаженства, учения о молитве и подробного толкования Никео-Цареградского Символа веры.

Основная задача пособия — показать внутреннее единство православного вероучения и христианской жизни. Догматические истины рассматриваются здесь не как отвлеченная система понятий, а как основание нравственного и духовного устроения человека. Автор последовательно связывает веру с покаянием, исполнением заповедей, молитвой, церковной жизнью и конечной целью христианина — спасением и преображением человеческого естества в общении с Богом.

Иеромонах Никодим (Шматько) – Курс: Основы православной веры

Иеромонах Никодим (Шматько). Курс: Основы православной веры. – SelfPub, 2026. – 569 с., 216 ил.

Иеромонах Никодим (Шматько) – Курс: Основы православной веры – Содержание