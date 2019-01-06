В XVI столетии Русская Поместная Церковь первый и, кажется, единственный раз услышала могучий отголосок вселенского свято-отеческого богословия, а в следующем столетии Киевские схоластики положили в России начало богословской науки. Оба эти явления, вызванные чрезвычайными историческими обстоятельствами, имели совершенно различную судьбу.

Иеромонах Тарасий - Перелом в древнерусском богословии

Printed by Monastery Press. 8011 Champagneur Ave., Mtl P. Q., H3N 2K4. Canada

Иеромонах Тарасий - Перелом в древнерусском богословии - Содержание

Предисловіе

Глава первая ОБЩІЙ ХАРАКТЕРЪ БОГОСЛОВІЯ МОСКОВСКАГО И КІЕВСКАГО Богословы Московскіе Богословы Кіевскіе

Глава вторая СРАВНИТЕЛЬНОЕ УЧЕНІЕ О ВОПЛОЩЕНІИ И ИСКУПЛЕНІИ. Глава третья РАЗБОРЪ УЧЕНІЯ О ТАИНСТВАХЪ



Иеромонах Тарасий - Перелом в древнерусском богословии - Богословы Московские

Помимо догматических и аскетических творений св. отцов, богатым источником истинных понятий о предметах высшего ведения служили богослужебные книги. Все русские богословы XVI века по своему внешнему положению должны были знать божественную службу, а что они знали ее в действительности, свидетельствует житие преп. Иосифа, где говорится, что некоторое время после пожара, истребившего все монастырские книги, преп. Иосиф правил службу наизусть. Но чтобы точно и пунктуально указать все заимствования из богослужебных книг, нужно произвести особое исследование, едва ли важное по существу дела, так как сказанного нами вполне достаточно для признания богослужебных книг (главным образом Октоиха), как важного источника русского богословия XVI века. Составленное, таким образом, исключительно по святоотеческим творениям богословие русское было святоотеческим и по своей форме. Это не требует особых доказательств, да и едва ли важно, по крайней мере, на первый взгляд. Но помимо этого оно было святоотеческим и по духу, что составляет предмет несомненно исключительной важности.