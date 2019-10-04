Иерусалим - град Великого Царя, главный город Иудеи и Палестины. Он носит у иудеев и христиан наименование Святого Города. И это не напрасно. По Промыслу Божию, он в продолжение многих тысячелетий был местом совершения высочайших Божественных судеб об Израиле, а в лице его – обо всем роде человеческом. Особенно возвышал священное значение Иерусалима xpaм Соломонов на горе Мориа. Именно тогда, когда земля была полна капищами в честь идолов, он один оставался вседневным свидетельством невидимого присутствия Божия.

Иерусалим Небесный и земной

Издательство Сибирская Благозвонница, 2017. – 76 с.

ISBN 978-5-906853-81-3

Иерусалим Небесный и земной – Содержание

Иерусалим

Иерусалим Небесный

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Иерусалим Небесный и земной - Иерусалим

После пятилетних кровопролитий, упоивших кровью ту землю, которая кипела некогда медом и млеком, римское войско под предводительством полководца Тита двинулось к Иерусалиму и осадило его в то время, когда иудеи стекались туда на праздник Пасхи, а по Промыслу Божиему для того, чтобы никто не избежал праведного Суда Божия. Страдания Иисуса Христа совпали с праздником Пасхи, и через 38 лет, в ту же самую пору, произошло взятие Иерусалима полководцем Титом.

Перед наступающими римскими легионами парод теснился в столицу, надеясь получить здесь безопасность. Поэтому-то и собрались в Иерусалиме тысячи тысяч народа, как будто Господь нарочно созвал сюда богоубийственный народ для исполнения на нем их же богомерзских слов: Кровь Его на нас и на чадех наших (Мф. 27,25).

Не плачитеся о Мне, — говорил Спаситель дочерям Иерусалимским, идя на вольную страсть, — обаче себе плачите и чад ваших (Лк. 23, 28). И за несколько дней до страданий Сам плакал об Иерусалиме.

Бедствия, сопровождавшие осаду, которая длилась 77 дней, были ужасны. От многочисленного стечения народа в городе начался необыкновенный голод. Различные партии производили в городе величайшие беспорядки и совершали неслыханные злодеяния в самом храме. От голода и меча крамольников иудеи ежедневно гибли тысячами. Кожа со щитов и обуви служила пищей для осажденных, а с увеличением голода ели сено, падаль. Дошло до того, что мать съела своего ребенка.

Не было места в Иерусалиме для погребения умерших. Их выбрасывали за городские стены, и скоро мертвыми телами наполнились рвы. Надеясь избежать смерти, многие убегали из города, но там находили другую, еще более лютую смерть. Всех пойманных Тит повелевал вешать на крестах. Ежедневно распинали иудеев по несколько сот, так что в окрестностях Иерусалима не стало дерева для крестов. У пленников римские воины вскрывали внутренности, подметив, что те проглатывали золото и драгоценности. Эти крайние бедствия усугублялись еще разрушительными действиями самих осаждающих.

Тит, взирая на ужасную картину разрушения и смерти и сожалея о страждущих иудеях, не раз предлагал им мир с обещанием пощады. Но осажденные не хотели и слышать о мирных предложениях и твердо решили лучше всем погибнуть в стенах Святого Города, нежели добровольно отдать его врагам на опустошение. Поэтому Тит принял решение скорее окончить тягостную для него самого войну.