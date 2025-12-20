Иерусалим в Библии и археологии
На протяжении нескольких столетий ученые использовали Библию в качестве основного исторического источника для понимания как материального, так и духовного библейского мира. Ранний критический анализ в XVIII–XIX веках был сосредоточен на определении фактичности повествований, что привело к оптимизму: считалось, что критический анализ текстов прольет свет на истинную историю.
На протяжении большей части XX века этот оптимизм перерос в уверенность, что, изучая Библию в свете исторических текстов и археологических открытий, можно написать светскую историю. Однако во второй половине века ситуация изменилась. Археологические исследования стали более систематическими, и многие открытия подняли сложные вопросы относительно историчности текстов. Иногда результаты даже противоречили событиям, описанным в Библии.
Подъем сиро-палестинской археологии в конце 1970-х годов усилил раскол между библеистикой и полевой археологией. Новые научные методы не всегда могли «доказать» библейские события. Сегодня дни, когда такие ученые, как Уильям Ф. Олбрайт, могли заявить, что археология разрешит все споры, прошли.
Эндрю Г. Вон и Энн Э. Киллебрю (ред.) - Иерусалим в Библии и археологии - Период Первого Храма
Перевод VadimK — Санкт-Петербург, 2025 / Brill Leiden-Boston 2003. — 510 с.
ISBN 90-04-12728-3
Эндрю Г. Вон и Энн Э. Киллебрю — Иерусалим в Библии и археологии — Содержание
- Предисловие
- Сокращения
- Иерусалим в Библии и археологии: диалоги и дискуссии (Энн Э. Киллебрю и Эндрю Г. Вон)
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ЧАСТЬ 1. ИЕРУСАЛИМ ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ ДАВИДА И СОЛОМОНА
- Иерусалим во времена Объединенной монархии: археологические свидетельства (Джейн М. Кэхилл)
- Возвышение Иерусалима и Иудеи: недостающее звено (Израиль Финкельштейн)
- Иерусалим Соломона: Текст и факты на местах (Давид Уссишкин)
- Объединенная монархия в сельской местности: Иерусалим, Иудея и Шефела в X веке до н.э. (Гуннар Леманн)
- Иерусалим Соломона и сионская традиция (Дж.Дж. М. Робертс)
- Соломон и Великие Истории (Ричард Эллиот Фридман)
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ЧАСТЬ 2. РАСЦВЕТ И ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА В КОНЦЕ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА
- Западный Иерусалим в конце периода Первого Храма: раскопки в еврейском квартале (Гилель Гева)
- Городское развитие Иерусалима в конце VIII века до н.э. (Ронни Райх и Эли Шукрон)
- Роль Египта в событиях 701 г. до н.э. в Иерусалиме (Джеймс К. Хоффмайер)
- Участие Ассирии в делах Южного Леванта в конце VIII в. до н.э. (К. Лоусон Янгер-младший)
- Египет, Ассирия, Исайя и дело Ашдода (Дж. Дж. М. Робертс)
- Иерусалим в конфликте: религиозная борьба в VII веке до н.э. (Линн Татум)
- «Город, который избрал Яхве»: восхваление Иерусалима летописцем (Гэри Н. Кнопперс)
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ЧАСТЬ 3. БИБЛЕЙСКИЙ ИЕРУСАЛИМ: К КОНСЕНСУСУ
- Библейский Иерусалим: Археологическая оценка (Энн Э. Киллебрю)
- Доказательства раскопок Кеньона в Иерусалиме (Маргрит Штайнер)
- Когда Иерусалим стал предметом полемики? (Яйраб Амит)
- Иерусалим, поздняя Иудейская монархия и состав библейских текстов (Уильям М. Шнидевинд)
- Археология, идеология и поиск Давида и Соломона (Нил Эшер Зильберман)
- Полезна ли библейская археология с богословской точки зрения сегодня? (Эндрю Г. Вон)
- Библиография
- Указатели
Большое спасибо!