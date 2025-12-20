На протяжении нескольких столетий ученые использовали Библию в качестве основного исторического источника для понимания как материального, так и духовного библейского мира. Ранний критический анализ в XVIII–XIX веках был сосредоточен на определении фактичности повествований, что привело к оптимизму: считалось, что критический анализ текстов прольет свет на истинную историю.

На протяжении большей части XX века этот оптимизм перерос в уверенность, что, изучая Библию в свете исторических текстов и археологических открытий, можно написать светскую историю. Однако во второй половине века ситуация изменилась. Археологические исследования стали более систематическими, и многие открытия подняли сложные вопросы относительно историчности текстов. Иногда результаты даже противоречили событиям, описанным в Библии.

Подъем сиро-палестинской археологии в конце 1970-х годов усилил раскол между библеистикой и полевой археологией. Новые научные методы не всегда могли «доказать» библейские события. Сегодня дни, когда такие ученые, как Уильям Ф. Олбрайт, могли заявить, что археология разрешит все споры, прошли.

Эндрю Г. Вон и Энн Э. Киллебрю (ред.) - Иерусалим в Библии и археологии - Период Первого Храма

Перевод VadimK — Санкт-Петербург, 2025 / Brill Leiden-Boston 2003. — 510 с.

ISBN 90-04-12728-3

Эндрю Г. Вон и Энн Э. Киллебрю — Иерусалим в Библии и археологии — Содержание