Легенды об амазонках, популярные среди древних греков, были, по-видимому, связаны с реальной практикой участия женщин в военных походах у народов, живших на окраине греческой ойкумены, в частности, у сарматов. Однако женщины-воительницы присутствовали и в истории Индии. Ранее я уже писал о легендарной Стрираджье - «царстве женщин». Однако имеются и более точные исторические свидетельства. Грек Мегасфен (IV-III вв.), который по поручению эллинистического правителя Селевка I Никатора посетил с дипломатическим заданием двор основателя династии Маурьев Чандрагупты в городе Пата- липутра, сообщает, что этот индийский царь на охоту «выступает в окружении женщин, а вне круга женщин идут копьеносцы. С обеих сторон путь процессии огражден веревками. Тому, кто зайдет за веревку к женщинам, грозит смерть. Впереди идут барабанщики и несущие колокольчики. Царь охотится в огороженном пространстве, стреляя из лука с помоста (рядом с ним стоят 2 или 3 вооруженные женщины), а в неогороженных местах царь охотится со слона. Женщины же следуют за ним одни на колесницах, другие - на конях, третьи - на слонах со всякого рода оружием, подобно тому как они выступают с царем в поход». А еще ранее греки были поражены тем, с какой яростью женщины некоторых племен Панджаба плечом к плечу со своими мужьями сражаются против войска Александра Македонского. В произведениях индийской драматургии, относящихся к более позднему периоду, охрану гаремов правителей несут не евнухи, а вооруженные гречанки. В могольский период выезд знатных дам из гарема также сопровождался эскортом из вооруженных саблями и луками стражниц, происходящих из племен, где женщины не соблюдали обычай затворничества.

Образ женщин - воительниц и охотниц - настолько покорил сердца индийских мужчин, что мы его нередко встречаем в индийской живописи уже позднего средневековья. Иногда это картины явно в духе эротических фантазий, когда обнаженная женщина стреляет из мушкета или лука в тигра, одновременно наслаждаясь любовью с мужчиной.

Впрочем, такого рода воительницы встречаются нам и в реальной истории. Например, в Индии до сих пор чтут память рани Джханси Лакшми Баи, участвовавшей в знаменитом сипайском восстании 1857-1859 гг. (в индийской историографии - Первая война за независимость) и лично принимавшей участие в боях.

Андрей Игнатьев - Волшебный мир индуизма и тантры

М.: «Касталия», 2024. — 238 с.

ISBN 978-5-521-24344-0

Андрей Игнатьев - Волшебный мир индуизма и тантры – Содержание