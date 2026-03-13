Книга игумена Нектария (Морозова) «Одиночество. Пути преодоления: в Церкви, семье и обществе» представляет собой глубокое пастырское и психологическое исследование одной из самых острых проблем современного человека. Автор ставит перед собой задачу разобраться в природе одиночества, которое может настигнуть человека даже в многолюдной толпе, в кругу семьи или внутри церковной общины. Основная идея произведения заключается в том, что одиночество — это не столько внешнее обстоятельство, сколько внутреннее состояние разобщенности с Богом, самим собой и окружающими, которое требует не просто социальной активности, но глубокой духовной работы.

Содержательная часть книги структурирована по различным сферам жизни, где проявляется это болезненное чувство. Игумен Нектарий последовательно анализирует причины одиночества: от психологических травм и эгоцентризма до ложных ожиданий от брака и духовной жизни. В разделе, посвященном семье, автор говорит о «хроническом непонимании» между близкими людьми, а в главах о Церкви предостерегает от формализма, который мешает человеку обрести подлинное христианское единство. Особое внимание уделяется практическим советам: как научиться слышать другого, как преодолеть страх открытости и как найти в уединении не повод для депрессии, а пространство для встречи с Творцом.

Текст написан в характерном для автора стиле — рассудительном, бережном и лишенном назидательности. Игумен Нектарий говорит с читателем как опытный духовник, который ежедневно сталкивается с человеческой болью на исповеди, что делает книгу предельно честной и лишенной благочестивых клише. Работа служит ценным пособием для тех, кто чувствует себя покинутым или непонятым, помогая превратить разрушительное одиночество в созидательную тишину. Это чтение, которое не предлагает магических рецептов мгновенного счастья, но указывает верное направление пути к исцелению души через любовь и деятельное сострадание.

Игумен Нектарий Морозов - Одиночество - Пути преодоления - в Церкви, семье и обществе

Москва, «Никея», 2018

Серия "Открывая Православие"

ISBN 978-5-91761-853-1

Игумен Нектарий Морозов - Одиночество - Пути преодоления - в Церкви, семье и обществе - Содержание

С чего начинается одиночество?

Одиночество природное и социальное

Жизненные обстоятельства?

«Мне люди, в сущности, не нужны»

Дать человеку то, что он хочет

«А я хотел, чтобы они со мной играли…»

Одиночество в семье

Брак не с Небес

Перерасти себя – перерасти боль

Не по инструкциям

О глубине и скуке

«Ты меня любишь?»

Одна у колыбели

Дом, где не звучит детский смех

О «стакане воды»

Одиночество в обществе

О социальных связях верующего человека

Странненький, чудненький, христианин

О «белых воронятах»

Можно ли знакомиться на улице?

Христианин на приеме у психолога

Одиночество в Сети

Один на один с бедой

Одиночество в Церкви

Найти свой приход

О культуре общения, простоте и сложности

Близко или не очень? О дистанции в Церкви

Жизнь после ошибки

Богооставленность

Наедине с Богом

Об авторе