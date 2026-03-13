Игумен Нектарий Морозов - Одиночество

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга игумена Нектария (Морозова) «Одиночество. Пути преодоления: в Церкви, семье и обществе» представляет собой глубокое пастырское и психологическое исследование одной из самых острых проблем современного человека. Автор ставит перед собой задачу разобраться в природе одиночества, которое может настигнуть человека даже в многолюдной толпе, в кругу семьи или внутри церковной общины. Основная идея произведения заключается в том, что одиночество — это не столько внешнее обстоятельство, сколько внутреннее состояние разобщенности с Богом, самим собой и окружающими, которое требует не просто социальной активности, но глубокой духовной работы.

Содержательная часть книги структурирована по различным сферам жизни, где проявляется это болезненное чувство. Игумен Нектарий последовательно анализирует причины одиночества: от психологических травм и эгоцентризма до ложных ожиданий от брака и духовной жизни. В разделе, посвященном семье, автор говорит о «хроническом непонимании» между близкими людьми, а в главах о Церкви предостерегает от формализма, который мешает человеку обрести подлинное христианское единство. Особое внимание уделяется практическим советам: как научиться слышать другого, как преодолеть страх открытости и как найти в уединении не повод для депрессии, а пространство для встречи с Творцом.

Текст написан в характерном для автора стиле — рассудительном, бережном и лишенном назидательности. Игумен Нектарий говорит с читателем как опытный духовник, который ежедневно сталкивается с человеческой болью на исповеди, что делает книгу предельно честной и лишенной благочестивых клише. Работа служит ценным пособием для тех, кто чувствует себя покинутым или непонятым, помогая превратить разрушительное одиночество в созидательную тишину. Это чтение, которое не предлагает магических рецептов мгновенного счастья, но указывает верное направление пути к исцелению души через любовь и деятельное сострадание.

Игумен Нектарий Морозов - Одиночество - Пути преодоления - в Церкви, семье и обществе

Москва, «Никея», 2018

Серия "Открывая Православие"

ISBN 978-5-91761-853-1

Игумен Нектарий Морозов - Одиночество - Пути преодоления - в Церкви, семье и обществе - Содержание

  • С чего начинается одиночество?

  • Одиночество природное и социальное

  • Жизненные обстоятельства?

  • «Мне люди, в сущности, не нужны»

  • Дать человеку то, что он хочет

  • «А я хотел, чтобы они со мной играли…»

  • Одиночество в семье

  • Брак не с Небес

  • Перерасти себя – перерасти боль

  • Не по инструкциям

  • О глубине и скуке

  • «Ты меня любишь?»

  • Одна у колыбели

  • Дом, где не звучит детский смех

  • О «стакане воды»

  • Одиночество в обществе

  • О социальных связях верующего человека

  • Странненький, чудненький, христианин

  • О «белых воронятах»

  • Можно ли знакомиться на улице?

  • Христианин на приеме у психолога

  • Одиночество в Сети

  • Один на один с бедой

  • Одиночество в Церкви

  • Найти свой приход

  • О культуре общения, простоте и сложности

  • Близко или не очень? О дистанции в Церкви

  • Жизнь после ошибки

  • Богооставленность

  • Наедине с Богом

Об авторе

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
