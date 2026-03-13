Игумен Нектарий Морозов - С надеждой на Встречу

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга игумена Нектария (Морозова) «С надеждой на Встречу» представляет собой доверительный разговор пастыря с читателем о самом главном векторе христианской жизни — поиске и обретении личных отношений с Богом. Автор ставит задачу помочь современному человеку пробиться сквозь наслоения бытовой суеты, формальной религиозности и психологических барьеров к подлинной духовной реальности. Основная идея произведения заключается в том, что вся земная жизнь христианина является подготовкой к главной Встрече, которая начинается здесь, в пространстве молитвы и таинств, и продолжается в вечности.

Содержательная часть книги наполнена глубокими размышлениями о том, что мешает нам ощутить присутствие Бога в повседневности. Игумен Нектарий затрагивает темы покаяния как изменения взгляда на мир, доверия Божьему Промыслу в периоды скорбей и важности сохранения сердечного мира. Автор уделяет много внимания внутреннему устройству человека, объясняя, как наши страсти и привычки искажают восприятие духовных истин. Особое место в книге занимают ответы на вопросы о том, как не потерять веру в мире, полном противоречий, и как сделать свою надежду на Бога действенной силой, способной преобразить даже самое тяжелое уныние в тихую радость.

Текст написан в узнаваемой манере автора — это тонкая, интеллигентная проза, лишенная жесткого диктата, но при этом твердая в своих евангельских основаниях. Игумен Нектарий не предлагает читателю сложных аскетических схем, а скорее приглашает к искреннему самоанализу и созерцанию Божьей любви. Работа служит прекрасным путеводителем для тех, кто ищет живого слова, способного согреть сердце и вернуть смысл церковной жизни. Это чтение помогает осознать, что надежда на Встречу — это не пассивное ожидание конца пути, а активный поиск Христа в каждом событии и в каждом человеке, встречающемся нам на дороге жизни.

Москва; Издательство Сретенского монастыря; 2015

ISBN 978-5-7533-1011-8

Игумен Нектарий Морозов - С надеждой на Встречу - Содержание

  • Основа спасения

  • Расстояние между нами и Богом

  • Встреча с Богом

  • Детская радость Рождества

  • Словно младенец на руках у Младенца

  • С надеждой на Встречу

  • Место встречи – Крест

  • Источник жизни вечной и нестареемой

  • Одно из имен Его – Утешитель

  • Будет счастье

  • Скрытая радость

  • Цена объятий

  • Отцовская ли это вина?

  • Образ путешествующего

  • Как важно – услышать ответ

  • Наши планы и Господни слезы

  • Благодарность за искушение

  • Слабость как сила

  • Трудные круги

  • Между двумя крайностями

  • Вознесение, но не расставание

  • Предательство и Тот, Кто не предает

  • Смерть на Пасху

  • Самое страшное и самое тяжелое

  • Не только «почему», но и «зачем»

  • Самостоятельность и самодеятельность

  • Спасительные мелочи и пустяки

  • Образ неверия доброго

  • Правильная расстановка приоритетов

  • О счастье – старом и новом

  • Важный талант

  • Двойные стандарты христианской морали – благословенные и святые

  • Что претворяет слабость в силу

  • Да это вы сами все сделали!

  • Верный способ не грешить

  • Умение за всем видеть Бога

  • «Волшебные способы» и «чудодейственные таблетки»

  • Размышления в полете

  • Заповедь «непонятная» и «невозможная»

  • А апостол все равно говорит: «Радуйтесь!»

  • Не могу… или не хочу?

  • Прощение – лишь виноватым

  • Как пережить предательство?

  • Когда нет ни «других», ни «чужих»

  • Чтобы уныние заунывало

  • Богоугодная пауза

  • Мы обязательно будем скорбеть

  • Вопросы – детские и взрослые

  • Рабоче-христианское

  • Вечное хранилище

  • Отчего радуется священник на исповеди

  • Пастырь добрый – «жестокий»

  • Бесполезные разбирательства

  • Лишняя тяжесть

  • Отданное возвратится

  • «Да» и «нет»

  • Слово для мух и слово для пчел

  • Это мог бы быть каждый из нас

  • О фарисее с любовью

  • Спасительное мучение

  • «Да исправится…» И я – да исправлюсь

  • Постимся постом неприятным

  • Для чего нужен пост

  • Произвольная слепота

  • Право на грех

  • Зачем мне это было нужно?

  • Как же быть?

  • Маленькие хитрости

  • Один из несекретных секретов

  • Удобные неудобства

  • Уныние: или найти силы, или пропасть

  • Как оживлять свою душу

  • Молись!Уникальный инструмент

  • От слов твоих

  • Удержание неудержимого

  • Слово и жизнь

  • Чтобы сердце жило в храме

  • Отношение к смерти

  • Размышления у последней черты

  • Когда смерть становится успением

  • Боязнь рая

  • Рай и скорбь

  • Беспокойный день покоя

  • Куда и почему уходит пасхальная радость?

  • Самый ценный опыт духовной реанимации

  • Узнает лишь тот, кто потерпит

  • Чуть чище и чуть свободней

  • Рука, протянутая Богу

  • Как справиться с замиранием

  • Величайший из даров

