Игумен Нектарий Морозов - С надеждой на Встречу
Книга игумена Нектария (Морозова) «С надеждой на Встречу» представляет собой доверительный разговор пастыря с читателем о самом главном векторе христианской жизни — поиске и обретении личных отношений с Богом. Автор ставит задачу помочь современному человеку пробиться сквозь наслоения бытовой суеты, формальной религиозности и психологических барьеров к подлинной духовной реальности. Основная идея произведения заключается в том, что вся земная жизнь христианина является подготовкой к главной Встрече, которая начинается здесь, в пространстве молитвы и таинств, и продолжается в вечности.
Содержательная часть книги наполнена глубокими размышлениями о том, что мешает нам ощутить присутствие Бога в повседневности. Игумен Нектарий затрагивает темы покаяния как изменения взгляда на мир, доверия Божьему Промыслу в периоды скорбей и важности сохранения сердечного мира. Автор уделяет много внимания внутреннему устройству человека, объясняя, как наши страсти и привычки искажают восприятие духовных истин. Особое место в книге занимают ответы на вопросы о том, как не потерять веру в мире, полном противоречий, и как сделать свою надежду на Бога действенной силой, способной преобразить даже самое тяжелое уныние в тихую радость.
Текст написан в узнаваемой манере автора — это тонкая, интеллигентная проза, лишенная жесткого диктата, но при этом твердая в своих евангельских основаниях. Игумен Нектарий не предлагает читателю сложных аскетических схем, а скорее приглашает к искреннему самоанализу и созерцанию Божьей любви. Работа служит прекрасным путеводителем для тех, кто ищет живого слова, способного согреть сердце и вернуть смысл церковной жизни. Это чтение помогает осознать, что надежда на Встречу — это не пассивное ожидание конца пути, а активный поиск Христа в каждом событии и в каждом человеке, встречающемся нам на дороге жизни.
Москва; Издательство Сретенского монастыря; 2015
ISBN 978-5-7533-1011-8
Игумен Нектарий Морозов - С надеждой на Встречу - Содержание
Основа спасения
Расстояние между нами и Богом
Встреча с Богом
Детская радость Рождества
Словно младенец на руках у Младенца
С надеждой на Встречу
Место встречи – Крест
Источник жизни вечной и нестареемой
Одно из имен Его – Утешитель
Будет счастье
Скрытая радость
Цена объятий
Отцовская ли это вина?
Образ путешествующего
Как важно – услышать ответ
Наши планы и Господни слезы
Благодарность за искушение
Слабость как сила
Трудные круги
Между двумя крайностями
Вознесение, но не расставание
Предательство и Тот, Кто не предает
Смерть на Пасху
Самое страшное и самое тяжелое
Не только «почему», но и «зачем»
Самостоятельность и самодеятельность
Спасительные мелочи и пустяки
Образ неверия доброго
Правильная расстановка приоритетов
О счастье – старом и новом
Важный талант
Двойные стандарты христианской морали – благословенные и святые
Что претворяет слабость в силу
Да это вы сами все сделали!
Верный способ не грешить
Умение за всем видеть Бога
«Волшебные способы» и «чудодейственные таблетки»
Размышления в полете
Заповедь «непонятная» и «невозможная»
А апостол все равно говорит: «Радуйтесь!»
Не могу… или не хочу?
Прощение – лишь виноватым
Как пережить предательство?
Когда нет ни «других», ни «чужих»
Чтобы уныние заунывало
Богоугодная пауза
Мы обязательно будем скорбеть
Вопросы – детские и взрослые
Рабоче-христианское
Вечное хранилище
Отчего радуется священник на исповеди
Пастырь добрый – «жестокий»
Бесполезные разбирательства
Лишняя тяжесть
Отданное возвратится
«Да» и «нет»
Слово для мух и слово для пчел
Это мог бы быть каждый из нас
О фарисее с любовью
Спасительное мучение
«Да исправится…» И я – да исправлюсь
Постимся постом неприятным
Для чего нужен пост
Произвольная слепота
Право на грех
Зачем мне это было нужно?
Как же быть?
Маленькие хитрости
Один из несекретных секретов
Удобные неудобства
Уныние: или найти силы, или пропасть
Как оживлять свою душу
Молись!Уникальный инструмент
От слов твоих
Удержание неудержимого
Слово и жизнь
Чтобы сердце жило в храме
Отношение к смерти
Размышления у последней черты
Когда смерть становится успением
Боязнь рая
Рай и скорбь
Беспокойный день покоя
Куда и почему уходит пасхальная радость?
Самый ценный опыт духовной реанимации
Узнает лишь тот, кто потерпит
Чуть чище и чуть свободней
Рука, протянутая Богу
Как справиться с замиранием
Величайший из даров
