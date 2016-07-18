Невидимая брань, известная современному русскому читателю в переводе свт. Феофана Затворника, является одной из самых популярных книг для духовного назидания как монашествующих, так и мирян.



Вопрос о происхождении этой книги, которая традиционно приписывается прп. Никодиму Святогорцу, в течении целого века был средоточием напряжённых споров в среде исследователей литературного наследия преподобного. К сегодняшнему дню однозначно доказано, что прототипом Невидимой брани является книга итальянского монаха-театинца Лоренцо Скуполи Combattimento spiritual, которую он составил для своих духовных дочерей — насельниц венецианского монастыря св. ап. Андрея Первозванного.

Прп. Никодим, редактируя книгу католического автора, внёс в её текст довольно большое число изменений и дополнений, призванных адаптировать Combattimentospi-ritual для православного восприятия и, что наиболее важно, сделать книгу соответствующей православному нравственно-аскетическому учению.

В результате правки прп. Никодима текст Αìρατοj Πìλεμοj увеличился в два раза в сравнение с текстом Combattimento spiritual. Свт.Феофан Затворник, переводя Αìρατοj Πìλεμοj прп.Никодима на русский язык, также редактировали исправлял текст книги, об этом святитель говорит в предисловии и призывает читателя считать его труд не столько переводом, сколько свободным переложением.

Интересно, что два святых православных автора, живших в близкое друг к другу время, редактируя нравственно-аскетическую книгу западно католического происхождения для употребления в православной среде, внесли разную правку. Рассмотрение отличий текста и учения,особенно о молитве, Combattimento spiritual и Αìρατοj Πìλεμοj позволит сделать вывод о том, что считал возможным и необходимым предложить своим читателям прп. Никодим, а что—свт. Феофан.

Иером. Феоктист (Игумнов) - Combattimentospiritual - Лоренцо Скуполи - Αìρατοj Πìλεμοj - прп.Никодима Святогорца и ее перевод свт. Феофаном Затворником - сравнительный анализ

Московская духовная семинария Кафедра богословия

Сергиев Посад 2010

Дипломная работа по предмету «Сравнительное богословие»

Иером. Феоктист (Игумнов) - Combattimento spiritual - Лоренцо Скуполи - Αìρατοj Πìλεμοj - прп.Никодима Святогорца и ее перевод свт. Феофаном Затворником - сравнительный анализ - Содержание

Введение

1. Используемые источники

1 Combattimento spiritual Лоренцо Скуполи 1.1 Биографические сведения о Лоренцо Скуполи 1.2 История написания Combattimento spiritual



2. Переводы Combattimento spiritual

2.1 Греческий перевод

2.2 Русский перевод

3. Combattimento spiritual и Αìρατοj Πìλεμοj

3.1 Общие замечения

3.2 Учение охранении чувств 3.2.1 Главы 21, 22 и 23 3.2.2 Глава 24 3.2.3 Глава 25

3.3 Учение о молитве 3.3.1 Глава 44 3.3.2 Глава 45 3.3.3 Главы о медитации

3.4 О причащении духовном

4. Ο Αορατοj Πìλεμοj и её перевод свт. Феофаном Затворником

4.1 Общие замечения

4.2 Учение охранении чувств

4.3 Учение о молитве

4.4 О причащении духовном

Заключение

A Сравнительные таблицы

Литература

Иером. Феоктист (Игумнов) - Combattimentospiritual - Лоренцо Скуполи - Αìρατοj Πìλεμοj - прп.Никодима Святогорца и ее перевод свт. Феофаном Затворником - сравнительный анализ

О жизни автора Combattimento spiritual известно немного. Наиболее полное его жизнеописание удалось найти во вступительной статье к недавно переизданному первому русскому изданию C.S. и в статье профессора H.A.Hodges, предваряющей собой изданный в середине XX века английский перевод Невидимой брани.



Лоренцо Скуполи родился в 1529 г. в итальянском городе Отранте в знатной семье. В крещении он был наречён Франциском. О первых сорока годах его жизни не сохранилось каких-либо сведений.

4 июня 1569 г., в возрасте 39 лет, Скуполи был принят в Театинский орден. Это священнический орден, основанный Каэтаном Тиенским в 1524 г.. Неофициально членов ордена называли «театинцами», поскольку первым его главой был епископ Театинский Караффа (1480 -1559). Главными задачами ордена были борьба с ересями мирными средствами, проповедь и духовное назидание, а также уход за больными. Миссионерская активность театинцев простиралась почти на всю Европу, а позднее на Америку, Персию и Кавказ.

Театинский орден возник из общины священников, которая была широко известна в Италии под именем «Ораторий Божественной любви». Каэтан Тиенский основал этот орден для священников, не принимавших традиционные монашеские обеты бедности, целомудрия и послушания; монахи же,вступившие в орден, не уходили от мира, а продолжали исполнять обязанности приходских священников. Орден театинцев известен своими строгими аскетическими идеалами, а члены ордена руководствовались в своей жизни Лествицей прп. Иаонна Лествичника. Свои первые шаги в монашеской жизни Скуполи совершил под руководством Андрея Авеллино. 25 января 1571 г. в Неаполе он принёс окончательные монашеские обеты с наречением имени Лоренцо. В 1574 г. на Рождество он был рукоположен во пресвитера. В 1578 г. Скуполи был переведён в Милан, а затем, в 1581 г., в Геную, где свирепствовала ужасная эпидемия, вовремя которой он посвятил себя уходу за больными.



1585 г. положил начало тяжкому и унизительному периоду в жизни Лоренцо Скуполи. Его обвинили в серьёзном проступке. Генеральный капитул театинцев, собравшийся в Венеции, входе процесса, возбужденного противнего, приговорил Скуполи к одному году тюрьмы, запрету священнослужения и запрещению вести духовническую деятельность. Неизвестно, никакое обвинение было ему предъявлено, ни то, кто был обвинителем, но Скуполи себя не защищал. По обычаю той эпохи, документы процесса были незамедлительно преданы огню.



«Многие авторы, изучавшие дело Скуполи, полагают, что осуждение его было плодом клеветы. Возможно, преступление Скуполи касалось “целостности веры”, иными словами, его обвинили в ереси. На процессе Скуполи явил столь великое смирение и послушание, что, даже вопреки всем унижениям, стяжал славу человека высочайших добродетелей. На все обвинения он отвечал безмолвием. И хотя находились люди,ходатайствующие за него, сам он не приложил каких-либо усилий для того,чтобы облегчить свою участь. По свидетельству братьев, живших в одном доме со Скуполи, он являл неизменную готовность исполнять любую самую простую и самую тяжёлую работy, любил уединение и тишину, многие часы отводил молитве. Он назидал своих братьев собственным спокойствием и смирением».

В мае 1588 г. Скуполи покинул Геную и направился в Венецию. Пока шли судебные разбирательства, он написал книгу под названием Combattimento spiritual (Брань духовная). В следующем,1589 г. в Венеции вышло первое издание C.S., носившее анонимный характер. Лишь много позднее, в год смерти Скуполи, книга была опубликована под именем автора.



Скуполи оставался в Венеции на протяжении десяти лет. В 1598 г., после 24-летнего отсутствия,он вернулся в Неаполь, где в сообществе со своим духовным наставником Андреем Авеллино провёл последние годы жизни.



Незадолго до кончины Лоренцо Скуполи был полностью реабилитирован, восстановлен в священническом сане и получил право совершать богослужения. Умер он в Неаполе 28 ноября 1610 г.