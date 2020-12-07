Выход этой книги — событие! Впервые в истории здесь, в Санкт-Петербурге, состоялся международный Форум богословов Центральной и Восточной Европы при значительном участии самого Петербурга, том числе его научного и православного сообщества. Тема обширная и чрезвычайно возвышенная: Иисус Христос в России вчера и сегодня. Первая часть содержит материалы этого Форума. Редактор покорнейше просит многоуважаемого Читателя о снисхождении: К сожалению, не удалось собрать все прочитанные на Форуме тексты. Определенным утешением служит то, что это дало шанс для публикации некоторых текстов, не зачитанных на конференциях, но раскрывающих эту огромную тему.

Вторая часть (Католические новомученики России) приоткрывает священную тайну мученичества католиков в кровавые адские годы советского рая. Редактор и читатели выражают глубокую признательность доктору о. Брониславу Чаплицкому, постулатору процесса беатификации российских католических мучеников, без чьего согласия и помощи эта публикация была бы невозможной. Мы также благодарим создателей и авторов сайта, посвященного российским католическим новомученикам (www.catholicmartyrs.org), откуда были взяты публикуемые тексты.

о. Станислав Целестин Напюрковский ОЕМСопу., Люблин

Иисус Христос в России вчера и сегодня

V Форум богословов Центральной и Восточной Европы Санкт-Петербург, 23-28 октября 2010 года

Под редакцией свящ. Станислава Целестина Напюрковского OFMConv

Москва, Издательство Францисканцев, 2016

Иисус Христос в России вчера и сегодня - Содержание

Часть I. Материалы Форума

Свящ. Станислав Целестин Напюрковский OFMConv. Иисус Христос в России вчера и сегодня. V Форум богословов Центральной и Восточной Европы. Санкт-Петербург, 23-28 октября 2010. Вступительное слово

Программа V Форума богословов Центральной и Восточной Европы «Иисус Христос в России вчера и сегодня»

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Церковь в России в XX веке — Голгофа и воскресение (Доклад на симпозиуме о католических мучениках Восточной Европы и нацизма Рим, 4 мая 2000 г.)

Свящ. Роман Дзвонковский SAC. Официальная и подпольная иерархия Католической Церкви в СССР в 1917-1991 гг. (исключая балтийские страны)

Свящ. Иакинф Дестивель ОР. Встреча православной русской экклезиологии с католической экклезиологией в XIX-XX веках

Сестра Иоанна Трута и сестра Оксана Брыцик, (USJK). Св. Урсула Ледуховская и урсулинки в России

Дмитрий Викторович Шмонин. Религия и образование: опыт аксиологическо-культурологической модели

Светлана Панич. Неизвестный мученик и неузнанный праведник: опыт XX века

Открытие выставки «Образы святости в современном искусстве»

Свящ. Бронислав Чаплицкий. Мартиролог Католической Церкви в России — историческо-богословское размышление

Эугениуш Небельский. Сибирская Тунка. Судьбы католического духовенства, сосланного после восстания 1863 года

Свящ. Кшиштоф Пожарский. Епископ Антоний Малецкий

Протоиерей проф. Георгий Митрофанов. История и канонизация новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви

Свящ. Мартин Янкевич. «Иисус Христос в России»: размышления пастыря, служившего на Востоке

Архиепископ Павел Пецци. Мученики российские и созидание Церкви в советское время

Виктор Хруль. Почитание слуги Божия Бернардо Антонини в России

Свящ. Станислав Целестин Напюрковский OFMConv. «Иисус Христос в России вчера и сегодня»: Итоги V Форума богословов Центральной и Восточной Европы

S.C. Napiôrkowski, OFM Conv. Jesus Christ in Russia Yesterday and Today: Summary

Часть II. Католические новомученики России

Архимандрит о. Фабиан Абрантович MIC

Мать Мария Екатерина Сиенская (Анна Ивановна Абрикосова)

Свящ. Епифаний Акулов

Прелат Константин Будкевич

Свящ. Франциск Будрис

Свящ. Потапий Емельянов

Сестра Роза Сердца Марии, OPL (Галина Фадеевна Енткевич)

Камилла Николаевна Крушельницкая

Епископ Антоний Малецкий

Свящ. Янис Мендрикс MIC

Епископ Эдуард Профитглих, SJ

Свящ. Ян Тройго

Свящ. Павел Хомич

Архимандрит о. Андрей Цикото, MIC

Свящ. Антоний Червинский

Свящ. Станислав Шульминьский, SAC

Иисус Христос в России вчера и сегодня - Католические новомученики России

«Католические новомученики России» — программа Католической Церкви в России, которая была утверждена Конференцией Католических Епископов Российской Федерации 30 января 2002 года. Задача, стоявшая перед программой — работа над подготовкой к прославлению российских католических мучеников XX столетия. На первой стадии задачей программы было собрать сведения о кандидатах к прославлению, информацию и документы о них, их жизни и смерти, а также о частном почитании их верующими во всем мире. Собранные сведения были представлены вниманию компетентных церковных властей, от которых зависело официальное начало процесса беатификации кандидатов. Процесс получил в Риме название: «Дело о беатификации или объявлении мучениками Архиепископа Эдуарда Профиттлиха и 15 сподвижников».

Он начался 31 мая 2003 года. С этого момента кандидаты получили титул Слуг Божьих. 17 января 2014 года, ввиду того, что процесс Слуги Божьего архиепископа Профитглиха был передан в Эстонию, процесс новому- чеников российских получил новое название: «Дело о беатификации или объявлении мучениками Епископа Антония Малец- кого и 14 сподвижников». Проводится дальнейшая реорганизация процесса. На всех этапах работы очень важны добровольные помощь и участие верующих. Их молитвенная поддержка неоценима, а их содействие в сборе необходимой информации крайне важно. Поэтому мы просим всех о молитве и помощи. Необходима также материальная подце- ржка, без которой трудно осуществлять всю необходимую работу.

Постулатор процесса: о. Алексей Яндушев-Румянцев