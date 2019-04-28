Жизнь замечательнейших людей В основе настоящего издания лежит первая часть книги «Патриарх Кирилл. Жизнь и миросозерцание», изданной в 2009 году, вскоре после интронизации Патриарха. Хронологически книга охватывала период жизни митрополита Кирилла до его избрания на Патриарший Престол. Таким образом, это была книга не столько о Патриархе, сколько о будущем Патриархе, о его пути к высшему церковному служению.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл

М.: Молодая гвардия: Издательский дом «Познание», 2019. — 463[ 1 ] с.: ил.

Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1780.

ISBN 978-5-235-04225-4

Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл - Содержание

Предисловие

«Никогда ничего не бойтесь».

Священник Василий Гундяев — дед Патриарха

Протоиерей Михаил Гундяев — отец Патриарха

«Я шел в школу, как на Голгофу».

Школьные годы будущего Патриарха

«Такие люди рождаются раз в сто лет». Митрополит Никодим (Ротов)

Студенчество, постриг, рукоположение

Представитель при Всемирном Совете Церквей

Ректор Ленинградской духовной академии

«Через Смоленск я узнал жизнь России»

Митрополит Смоленский и Калининградский

Митрополит Кирилл — председатель ОВЦС. 1990—1992 годы

Церковно-государственные взаимоотношения в 1993—2008 годах

Укрепление внутреннего единства

Русской Православной Церкви в 1990—2008 годах

Межправославные отношения в 1990—2008 годах

Межхристианские отношения в 1990—2008 годах

Межрелигиозный диалог и международные отношения

Участие в Архиерейских Соборах

Собирание «русского мира»

Общественная и просветительская деятельность .

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра».

Избрание на Патриарший Престол

«Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного». Интронизация

Начало Патриаршества: основные реформы и магистральные направления деятельности

Межправославные отношения после 2009 года

Межхристианские, межрелигиозные и международные связи после 2009 года

Служение Патриарха Кирилла как правящего епископа Москвы

Примечания

Основные даты биографии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл - «Собирание русского мира»

Одной из основных забот митрополита Кирилла как председателя ОВЦС было духовное окормление многомиллионной русской диаспоры, создание приходов и строительство храмов в дальнем зарубежье, налаживание контакта с соотечественниками за рубежом, собирание «русского мира».

Открытие границ, глубокий экономический кризис в странах бывшего СССР, политическая напряженность и межэтнические конфликты стали причиной новой многомиллионной волны эмиграции. Значительную часть трудовой эмиграции 90-х годов XX века составляли православные верующие, окормление которых в странах рассеяния стало насущной задачей Русской Православной Церкви. Выступая в октябре 2001 года на первом Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, митрополит Кирилл заявил о необходимости преодоления разделений по политическому признаку. На конгрессе соотечественников, состоявшемся в Санкт-Петербурге через пять лет, митрополит Кирилл впервые представил концепцию «русского мира» как феномена, порождаемого «совокупностью определенных ценностей и исторического опыта, которая влияет на личное и общественное бытие людей, относящих себя к русской культуре». Ценностями для человека «русского мира» «являются преданность Богу, любовь к Родине, человеколюбие, справедливость, межнациональный и межрелигиозный мир, стремление к знаниям, трудолюбие»