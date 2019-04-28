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Алфеев - митрополит Иларион - Патриарх Кирилл

Митрополит Иларион (Алфеев) Патриарх Кирилл
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism
Жизнь замечательнейших людей
В основе настоящего издания лежит первая часть книги «Патриарх Кирилл. Жизнь и миросозерцание», изданной в 2009 году, вскоре после интронизации Патриарха. Хронологически книга охватывала период жизни митрополита Кирилла до его избрания на Патриарший Престол. Таким образом, это была книга не столько о Патриархе, сколько о будущем Патриархе, о его пути к высшему церковному служению.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл

М.: Молодая гвардия: Издательский дом «Познание», 2019. — 463[ 1 ] с.: ил.
Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1780.
ISBN 978-5-235-04225-4

Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл - Содержание

  • Предисловие
  • «Никогда ничего не бойтесь».
  • Священник Василий Гундяев — дед Патриарха
  • Протоиерей Михаил Гундяев — отец Патриарха
  • «Я шел в школу, как на Голгофу».
  • Школьные годы будущего Патриарха
  • «Такие люди рождаются раз в сто лет». Митрополит Никодим (Ротов)
  • Студенчество, постриг, рукоположение
  • Представитель при Всемирном Совете Церквей
  • Ректор Ленинградской духовной академии
  • «Через Смоленск я узнал жизнь России»
  • Митрополит Смоленский и Калининградский
  • Митрополит Кирилл — председатель ОВЦС. 1990—1992 годы
  • Церковно-государственные взаимоотношения в 1993—2008 годах
  • Укрепление внутреннего единства
  • Русской Православной Церкви в 1990—2008 годах
  • Межправославные отношения в 1990—2008 годах
  • Межхристианские отношения в 1990—2008 годах
  • Межрелигиозный диалог и международные отношения
  • Участие в Архиерейских Соборах
  • Собирание «русского мира»
  • Общественная и просветительская деятельность .
  • «Днесь благодать Святаго Духа нас собра».
  • Избрание на Патриарший Престол
  • «Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного». Интронизация
  • Начало Патриаршества: основные реформы и магистральные направления деятельности
  • Межправославные отношения после 2009 года
  • Межхристианские, межрелигиозные и международные связи после 2009 года
  • Служение Патриарха Кирилла как правящего епископа Москвы
  • Примечания
  • Основные даты биографии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл - «Собирание русского мира»

Одной из основных забот митрополита Кирилла как председателя ОВЦС было духовное окормление многомиллионной русской диаспоры, создание приходов и строительство храмов в дальнем зарубежье, налаживание контакта с соотечественниками за рубежом, собирание «русского мира».
Открытие границ, глубокий экономический кризис в странах бывшего СССР, политическая напряженность и межэтнические конфликты стали причиной новой многомиллионной волны эмиграции. Значительную часть трудовой эмиграции 90-х годов XX века составляли православные верующие, окормление которых в странах рассеяния стало насущной задачей Русской Православной Церкви. Выступая в октябре 2001 года на первом Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, митрополит Кирилл заявил о необходимости преодоления разделений по политическому признаку. На конгрессе соотечественников, состоявшемся в Санкт-Петербурге через пять лет, митрополит Кирилл впервые представил концепцию «русского мира» как феномена, порождаемого «совокупностью определенных ценностей и исторического опыта, которая влияет на личное и общественное бытие людей, относящих себя к русской культуре». Ценностями для человека «русского мира» «являются преданность Богу, любовь к Родине, человеколюбие, справедливость, межнациональный и межрелигиозный мир, стремление к знаниям, трудолюбие»
Views 371
Rating 4.8 / 5
Added 28.04.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
4.8/5 (5)

Comments (3 comments)

E
ecbantonkom 7 years ago

Я аж прослезился!
P
palatinus 7 years ago

Замечательный человек! Следующей книгой в этой серии будет "Иларион Алфеев", автор - Патриарх Кирилл. 
B
brat Andron 7 years ago

Вот это да !...

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