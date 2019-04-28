Алфеев - митрополит Иларион - Патриарх Кирилл
Жизнь замечательнейших людей
В основе настоящего издания лежит первая часть книги «Патриарх Кирилл. Жизнь и миросозерцание», изданной в 2009 году, вскоре после интронизации Патриарха. Хронологически книга охватывала период жизни митрополита Кирилла до его избрания на Патриарший Престол. Таким образом, это была книга не столько о Патриархе, сколько о будущем Патриархе, о его пути к высшему церковному служению.
Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл
М.: Молодая гвардия: Издательский дом «Познание», 2019. — 463[ 1 ] с.: ил.
Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1780.
ISBN 978-5-235-04225-4
Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл - Содержание
- Предисловие
- «Никогда ничего не бойтесь».
- Священник Василий Гундяев — дед Патриарха
- Протоиерей Михаил Гундяев — отец Патриарха
- «Я шел в школу, как на Голгофу».
- Школьные годы будущего Патриарха
- «Такие люди рождаются раз в сто лет». Митрополит Никодим (Ротов)
- Студенчество, постриг, рукоположение
- Представитель при Всемирном Совете Церквей
- Ректор Ленинградской духовной академии
- «Через Смоленск я узнал жизнь России»
- Митрополит Смоленский и Калининградский
- Митрополит Кирилл — председатель ОВЦС. 1990—1992 годы
- Церковно-государственные взаимоотношения в 1993—2008 годах
- Укрепление внутреннего единства
- Русской Православной Церкви в 1990—2008 годах
- Межправославные отношения в 1990—2008 годах
- Межхристианские отношения в 1990—2008 годах
- Межрелигиозный диалог и международные отношения
- Участие в Архиерейских Соборах
- Собирание «русского мира»
- Общественная и просветительская деятельность .
- «Днесь благодать Святаго Духа нас собра».
- Избрание на Патриарший Престол
- «Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного». Интронизация
- Начало Патриаршества: основные реформы и магистральные направления деятельности
- Межправославные отношения после 2009 года
- Межхристианские, межрелигиозные и международные связи после 2009 года
- Служение Патриарха Кирилла как правящего епископа Москвы
- Примечания
- Основные даты биографии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Митрополит Иларион (Алфеев) - Патриарх Кирилл - «Собирание русского мира»
Одной из основных забот митрополита Кирилла как председателя ОВЦС было духовное окормление многомиллионной русской диаспоры, создание приходов и строительство храмов в дальнем зарубежье, налаживание контакта с соотечественниками за рубежом, собирание «русского мира».
Открытие границ, глубокий экономический кризис в странах бывшего СССР, политическая напряженность и межэтнические конфликты стали причиной новой многомиллионной волны эмиграции. Значительную часть трудовой эмиграции 90-х годов XX века составляли православные верующие, окормление которых в странах рассеяния стало насущной задачей Русской Православной Церкви. Выступая в октябре 2001 года на первом Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, митрополит Кирилл заявил о необходимости преодоления разделений по политическому признаку. На конгрессе соотечественников, состоявшемся в Санкт-Петербурге через пять лет, митрополит Кирилл впервые представил концепцию «русского мира» как феномена, порождаемого «совокупностью определенных ценностей и исторического опыта, которая влияет на личное и общественное бытие людей, относящих себя к русской культуре». Ценностями для человека «русского мира» «являются преданность Богу, любовь к Родине, человеколюбие, справедливость, межнациональный и межрелигиозный мир, стремление к знаниям, трудолюбие»
Я аж прослезился!
Замечательный человек! Следующей книгой в этой серии будет "Иларион Алфеев", автор - Патриарх Кирилл.
Вот это да !...