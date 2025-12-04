Так распорядилась история, что изо всех мифологий языческой Европы германо-скандинавской повезло больше всего. Благодаря сохранившимся рукописям древних песен и саг мы можем не только представить, каким богам поклонялись суровые викинги, но и предположить, какие рассказывали о них замечательные легенды. Неудивительно, что персонажи германо-скандинавских преданий уже в XVIII–XIX веках нашли свое воплощение в произведениях художников и композиторов. Достаточно перечислить такие имена, как М. Винге, П. Арбо, Р. Вагнер. Особенно востребованной северная мифология оказалась в творчестве американских писателей ХХ века — Р. Говарда, одного из зачинателей современного фэнтези (циклы о варваре-киммерийце Конане, царе-атланте Кулле), и Н. Геймана, автора нашумевшего романа «Американские боги».

Во второй половине ХХ века появились комиксы «Марвел» о приключениях рыжебородого бога Тора 1, сына владыки скандинавского пантеона Одина, и его сводного брата Локи. Именно эти комиксы впоследствии легли в основу целой серии фильмов о богах Асгарда: «Тор» (2011), «Тор-2: Царство тьмы» (2013) и «Тор: Рагнарёк» (2017). Не в последнюю очередь успех этой кинофраншизы был обязан образу Локи, созданному харизматичным актером Томом Хиддлстоном. Летом 2021 года состоялась премьера сериала «Локи». В 2022 году запланирован выход на мировые экраны четвертой картины из серии фильмов о Торе — «Тор: Любовь и гром».

Важно вспомнить и о непревзойденных шедеврах — кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003) и «Хоббит» (2012–2014) по книгам английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, еще одного, наряду с Р. Говардом, столпа современного западного фэнтези. Нет нужды перечислять содержащиеся в этих произведениях прямые заимствования из «Эдды» и других германо-скандинавских источников: от имени главного волшебника Гэндальфа и, собственно, сюжета о роковом кольце до образов благородных воителей и королей Гондора и Рохана.

Особое место в кинематографе заняла тема викингов, отважных мореходов и землепроходцев. Еще в 1999 году вышел фильм «13-й воин» с участием Антонио Бандераса — основанный, кстати, на истории путешествия Ибн Фадлана. Стоит также упомянуть совсем свежий масштабный сериал режиссера и сценариста Майкла Хёрста «Викинги» (2013–2020), в котором роли Рагнара Лодброка и его сына Сигурда Змееглазого исполнили Трэвис Фиммел и Дэвид Линдстрём. Характерно, что действие последнего, шестого сезона разворачивается в том числе в Древней Руси. Российскому актеру Даниле Козловскому было доверено создать образ наиболее яркого героя «Повести временных лет» — Вещего Олега.

Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов: более 150 преданий и легенд

Москва : Эксмо, 2022. — 848 с. : ил. — (Мифы и легенды народов мира).

ISBN 978-5-04-118276-2

Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов - Содержание