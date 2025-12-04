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Иликаев - Шарипов - Большая книга скандинавских мифов

Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов: более 150 преданий и легенд
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Mythology Legends

Так распорядилась история, что изо всех мифологий языческой Европы германо-скандинавской повезло больше всего. Благодаря сохранившимся рукописям древних песен и саг мы можем не только представить, каким богам поклонялись суровые викинги, но и предположить, какие рассказывали о них замечательные легенды. Неудивительно, что персонажи германо-скандинавских преданий уже в XVIII–XIX веках нашли свое воплощение в произведениях художников и композиторов. Достаточно перечислить такие имена, как М. Винге, П. Арбо, Р. Вагнер. Особенно востребованной северная мифология оказалась в творчестве американских писателей ХХ века — Р. Говарда, одного из зачинателей современного фэнтези (циклы о варваре-киммерийце Конане, царе-атланте Кулле), и Н. Геймана, автора нашумевшего романа «Американские боги».

Во второй половине ХХ века появились комиксы «Марвел» о приключениях рыжебородого бога Тора 1, сына владыки скандинавского пантеона Одина, и его сводного брата Локи. Именно эти комиксы впоследствии легли в основу целой серии фильмов о богах Асгарда: «Тор» (2011), «Тор-2: Царство тьмы» (2013) и «Тор: Рагнарёк» (2017). Не в последнюю очередь успех этой кинофраншизы был обязан образу Локи, созданному харизматичным актером Томом Хиддлстоном. Летом 2021 года состоялась премьера сериала «Локи». В 2022 году запланирован выход на мировые экраны четвертой картины из серии фильмов о Торе — «Тор: Любовь и гром».

Важно вспомнить и о непревзойденных шедеврах — кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003) и «Хоббит» (2012–2014) по книгам английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, еще одного, наряду с Р. Говардом, столпа современного западного фэнтези. Нет нужды перечислять содержащиеся в этих произведениях прямые заимствования из «Эдды» и других германо-скандинавских источников: от имени главного волшебника Гэндальфа и, собственно, сюжета о роковом кольце до образов благородных воителей и королей Гондора и Рохана.

Особое место в кинематографе заняла тема викингов, отважных мореходов и землепроходцев. Еще в 1999 году вышел фильм «13-й воин» с участием Антонио Бандераса — основанный, кстати, на истории путешествия Ибн Фадлана. Стоит также упомянуть совсем свежий масштабный сериал режиссера и сценариста Майкла Хёрста «Викинги» (2013–2020), в котором роли Рагнара Лодброка и его сына Сигурда Змееглазого исполнили Трэвис Фиммел и Дэвид Линдстрём. Характерно, что действие последнего, шестого сезона разворачивается в том числе в Древней Руси. Российскому актеру Даниле Козловскому было доверено создать образ наиболее яркого героя «Повести временных лет» — Вещего Олега.

Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов: более 150 преданий и легенд

Москва : Эксмо, 2022. — 848 с. : ил. — (Мифы и легенды народов мира).
ISBN 978-5-04-118276-2

Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов - Содержание

  • К ЧИТАТЕЛЮ
  • КНИГА ПЕРВАЯ. БОГИ, ВЕЛИКАНЫ И КАРЛЫ
    • ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ КОНУНГА ГЮЛЬВИ
      • Что видел и слышал Гюльви
      • О главном и самом старшем из богов
      • Как появились Имир и инеистые великаны
      • Как появились первые боги
      • Восстание первобогов и убийство Имира
      • Как первобоги создали новый мир
      • Как были созданы первые люди — Аск и Эмбла
      • Асгард и Престол Всеотца
      • Как были созданы день и ночь
      • Мундильфари и его дети
      • Биврёст, или Мост в Асгард
      • Чертоги Богов и Золотой век
      • Черви земли, рекомые карлами
      • Об эльфах, иначе именуемых альвами
      • О Мировом Ясене Иггдрасиль
      • Об источнике Урд и как зовут коней асов
      • Пламя Биврёста и норны
      • Кто подтачивает Мировое Древо
      • Как норны пытаются спасти Ясень
      • О Небесах богов
      • О происхождении ветра
      • О зиме и лете
      • Об асах и их женах
      • Асы, их жены и дети
      • Локи и его дети
      • О том, как асы связали Фенрира-волка
      • Богини и валькирии
      • Валгалла
      • Норны из Ётунхейма. Их прорицание
      • Как асы обманули своего каменщика
      • Корабль Скидбладнир
      • Путешествия Тора
      • О путешествии Тора в Утгард
      • О том, как Тор встретил великана Скрюмира
      • Об умениях Тора и его товарищей
      • Что сказал Утгарда-Локи Тору на прощание
      • Как Тор выходил в море с Хюмиром
      • Смерть Бальдра Доброго
      • Наказание Локи
      • Рагнарёк, или Гибель Богов
      • Обиталища после Гибели Богов
      • Кто переживет Гибель Богов
      • О Ганглери
    • ПРЯДЬ ВТОРАЯ. ЗАСТОЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ЭГИРА И БРАГИ
      • Гибель Гулльвейг. Война асов с ванами
      • «Поэтический» мед
      • Признаки поэзии
      • Сватовство Альвиса
      • О том, как Сив получила золотые волосы
      • Фрейя — прекраснейшая из богинь
      • О том, как Фрейя получила ожерелье Брисингамен
      • Фрейя и Оттар
      • О том, как была похищена Идунн
      • Похищение Мьёлльнира
      • О великане Хрунгнире
      • Знахарка Гроа и Палец Аурвандиля
      • Как Тор и Локи ездили к Гейррёду
      • Как Тор добывал котел для пиршества у Эгира
      • Перебранка богов
  • КНИГА ВТОРАЯ. ГЕРОИ
    • ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. БЕОВУЛЬФ
      • Грендель
      • Отважный пловец Беовульф
      • Беовульф получает меч Хрунтинг
      • Мать Гренделя
      • Беовульф в гостях у конунга Хигелака
      • Беовульф становится конунгом
      • Смерть Беовульфа
    • ПРЯДЬ ВТОРАЯ. ВЁЛЬСУНГИ — ПОТОМКИ ОДИНА. НИБЕЛУНГИ
      • О Сиги сыне Одина
      • Свадьба Сигни
      • Смерть Вёльсунга
      • Лосиха-людоед
      • Синфьётли
      • Месть Сигмунда
      • Месть Синфьётли
      • Смерть Сигмунда
      • Юность Сигурда
      • Рассказ Регина
      • Сигурд мстит за отца
      • Сигурд сражается с драконом Фафниром
      • Сигурд будит Брюнхильд
      • Сигурд в гостях у Гьюкингов
      • Женитьба Гуннара
      • Ссора Брюнхильд и Гудрун
      • Гнев Гуннара
      • Смерть Сигурда
      • Поездка Брюнхильд в Хель
      • Предостережения Гудрун
      • Гибель Гьюкингов
    • ПРЯДЬ ТРЕТЬЯ. КУЗНЕЦ ВЁЛУНД
      • Юность Вёлунда
      • Вёлунд у короля Нидуда
      • Месть Вёлунда
      • О том, как Вёлунд бежал от короля Нидуда
  • КНИГА ТРЕТЬЯ. НОРМАННЫ И ВИКИНГИ
    • ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. ГОТСКИЙ РОД АМАЛОВ
      • О происхождении готов и воцарении Германариха
      • Олень указывает гуннам путь в Европу
      • Дряхлость Германариха
      • Витимир и последующие короли готов
      • Атилла и Осантрикс
      • Атилла и Вальдимар
      • Гудрун и Ёрмунрек
      • Об Арнгриме и его сыновьях
      • Битва на острове Самсё
      • О дальнейшей судьбе Одда Стрелы
      • Хервёр получает меч Тюрфинг
      • Хейдрек убивает своего брата и получает наставления
      • Хейдрек поселяется в Рейдготаланде
      • Хейдрек получает все государство
      • Об измене жены Хейдрека
      • Хейдрек женится на дочери конунга Гардарики
      • Загадки Гестумблинди
      • Об убийстве Хейдрека и требованиях Хлёда
      • Сбор войска Хлёда и Хумли
      • Битва на Дунхейде
      • О Ририке Ютландском, правителе Гардарики
    • ПРЯДЬ ВТОРАЯ. ВИКИНГИ В БИАРМИИ И В ГАРДАРИКЕ
      • Сага о Стурлауге Трудолюбивом
      • Сага о Хальвдане сыне Эйстейна
      • Сага о Боси и Херрауде
    • ПРЯДЬ ТРЕТЬЯ. РАГНАР ЛОДБРОК И ЕГО СЫНОВЬЯ
      • Юность Рагнара
      • Хитрость юного Рагнара
      • Короткий лук выпускает свою стрелу неожиданно
      • Лагерда — первая жена Рагнара
      • Тора Горная Лань
      • Рагнар убивает змея
      • Дальнейшая судьба Лагерды
      • Боевые походы и подвиги Рагнара
      • Первая война с императором Карлом
      • Поход Рагнара на Париж
      • О походах Рагнара к биарма́м и финнам
      • Аслауг — третья жена Рагнара Лодброка
      • О первой встрече Рагнара и Аслауг
      • Крака достается Рагнару
      • Сыновья Рагнара берут крепость в Англии
      • Крака открывает правду о своем происхождении
      • О военных походах сыновей Рагнара
      • Аслауг и ее сыновья
      • Падение конунга Эйстена
      • Как сыновья Рагнара взяли Вифильсборг и навели страх на Европу
      • Поход Рагнара в Англию
      • Смерть Рагнара Лодброка
      • Послы Эллы
      • Поход сыновей Рагнара в Англию
      • Великая Языческая Армия и страшная смерть короля Эллы
      • Раздел земель
    • ПРЯДЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИНГЛИНГИ, КОРОЛИ ДАНОВ И РУСЫ
      • Инглинги
      • Фродо
      • Сага о Гамлете
      • Сага об Ингваре Путешественнике
      • О путешественнике Ибн-Фадлане, видавшем русов
    • ПРЯДЬ ПЯТАЯ. ОБ ЭЙРИКЕ, ЕГО СЫНЕ ЛЕЙВЕ И О ДРУГИХ ГРЕНЛАНДЦАХ, ОТКРЫВШИХ ВИНОГРАДНУЮ СТРАНУ
      • Эйрик Рыжий и его сын Лейв
      • Эйрик открывает Гренландию
      • Лейв Счастливый
      • Лейв и его товарищи в новой стране
      • Страна Винограда
      • Исландские гости
      • Удивительные берега
      • Трудная зимовка
      • Скрелинги
      • Первая встреча со скрелингами
      • Торговля со скрелингами
      • Битва со скрелингами
      • Одноножка
      • Возвращение в Гренландию
  • ПОСЛЕСЛОВИЕ-КОММЕНТАРИЙ
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Источники
  • Литература
Views 256
Rating 4.5 / 5
Added 04.12.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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