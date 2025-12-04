Иликаев - Шарипов - Большая книга скандинавских мифов
Так распорядилась история, что изо всех мифологий языческой Европы германо-скандинавской повезло больше всего. Благодаря сохранившимся рукописям древних песен и саг мы можем не только представить, каким богам поклонялись суровые викинги, но и предположить, какие рассказывали о них замечательные легенды. Неудивительно, что персонажи германо-скандинавских преданий уже в XVIII–XIX веках нашли свое воплощение в произведениях художников и композиторов. Достаточно перечислить такие имена, как М. Винге, П. Арбо, Р. Вагнер. Особенно востребованной северная мифология оказалась в творчестве американских писателей ХХ века — Р. Говарда, одного из зачинателей современного фэнтези (циклы о варваре-киммерийце Конане, царе-атланте Кулле), и Н. Геймана, автора нашумевшего романа «Американские боги».
Во второй половине ХХ века появились комиксы «Марвел» о приключениях рыжебородого бога Тора 1, сына владыки скандинавского пантеона Одина, и его сводного брата Локи. Именно эти комиксы впоследствии легли в основу целой серии фильмов о богах Асгарда: «Тор» (2011), «Тор-2: Царство тьмы» (2013) и «Тор: Рагнарёк» (2017). Не в последнюю очередь успех этой кинофраншизы был обязан образу Локи, созданному харизматичным актером Томом Хиддлстоном. Летом 2021 года состоялась премьера сериала «Локи». В 2022 году запланирован выход на мировые экраны четвертой картины из серии фильмов о Торе — «Тор: Любовь и гром».
Важно вспомнить и о непревзойденных шедеврах — кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003) и «Хоббит» (2012–2014) по книгам английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, еще одного, наряду с Р. Говардом, столпа современного западного фэнтези. Нет нужды перечислять содержащиеся в этих произведениях прямые заимствования из «Эдды» и других германо-скандинавских источников: от имени главного волшебника Гэндальфа и, собственно, сюжета о роковом кольце до образов благородных воителей и королей Гондора и Рохана.
Особое место в кинематографе заняла тема викингов, отважных мореходов и землепроходцев. Еще в 1999 году вышел фильм «13-й воин» с участием Антонио Бандераса — основанный, кстати, на истории путешествия Ибн Фадлана. Стоит также упомянуть совсем свежий масштабный сериал режиссера и сценариста Майкла Хёрста «Викинги» (2013–2020), в котором роли Рагнара Лодброка и его сына Сигурда Змееглазого исполнили Трэвис Фиммел и Дэвид Линдстрём. Характерно, что действие последнего, шестого сезона разворачивается в том числе в Древней Руси. Российскому актеру Даниле Козловскому было доверено создать образ наиболее яркого героя «Повести временных лет» — Вещего Олега.
Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов: более 150 преданий и легенд
Москва : Эксмо, 2022. — 848 с. : ил. — (Мифы и легенды народов мира).
ISBN 978-5-04-118276-2
Александр Сергеевич Иликаев, Ренарт Шарипов - Большая книга скандинавских мифов - Содержание
- К ЧИТАТЕЛЮ
-
КНИГА ПЕРВАЯ. БОГИ, ВЕЛИКАНЫ И КАРЛЫ
-
ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ КОНУНГА ГЮЛЬВИ
- Что видел и слышал Гюльви
- О главном и самом старшем из богов
- Как появились Имир и инеистые великаны
- Как появились первые боги
- Восстание первобогов и убийство Имира
- Как первобоги создали новый мир
- Как были созданы первые люди — Аск и Эмбла
- Асгард и Престол Всеотца
- Как были созданы день и ночь
- Мундильфари и его дети
- Биврёст, или Мост в Асгард
- Чертоги Богов и Золотой век
- Черви земли, рекомые карлами
- Об эльфах, иначе именуемых альвами
- О Мировом Ясене Иггдрасиль
- Об источнике Урд и как зовут коней асов
- Пламя Биврёста и норны
- Кто подтачивает Мировое Древо
- Как норны пытаются спасти Ясень
- О Небесах богов
- О происхождении ветра
- О зиме и лете
- Об асах и их женах
- Асы, их жены и дети
- Локи и его дети
- О том, как асы связали Фенрира-волка
- Богини и валькирии
- Валгалла
- Норны из Ётунхейма. Их прорицание
- Как асы обманули своего каменщика
- Корабль Скидбладнир
- Путешествия Тора
- О путешествии Тора в Утгард
- О том, как Тор встретил великана Скрюмира
- Об умениях Тора и его товарищей
- Что сказал Утгарда-Локи Тору на прощание
- Как Тор выходил в море с Хюмиром
- Смерть Бальдра Доброго
- Наказание Локи
- Рагнарёк, или Гибель Богов
- Обиталища после Гибели Богов
- Кто переживет Гибель Богов
- О Ганглери
-
ПРЯДЬ ВТОРАЯ. ЗАСТОЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ЭГИРА И БРАГИ
- Гибель Гулльвейг. Война асов с ванами
- «Поэтический» мед
- Признаки поэзии
- Сватовство Альвиса
- О том, как Сив получила золотые волосы
- Фрейя — прекраснейшая из богинь
- О том, как Фрейя получила ожерелье Брисингамен
- Фрейя и Оттар
- О том, как была похищена Идунн
- Похищение Мьёлльнира
- О великане Хрунгнире
- Знахарка Гроа и Палец Аурвандиля
- Как Тор и Локи ездили к Гейррёду
- Как Тор добывал котел для пиршества у Эгира
- Перебранка богов
- ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ КОНУНГА ГЮЛЬВИ
-
КНИГА ВТОРАЯ. ГЕРОИ
-
ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. БЕОВУЛЬФ
- Грендель
- Отважный пловец Беовульф
- Беовульф получает меч Хрунтинг
- Мать Гренделя
- Беовульф в гостях у конунга Хигелака
- Беовульф становится конунгом
- Смерть Беовульфа
-
ПРЯДЬ ВТОРАЯ. ВЁЛЬСУНГИ — ПОТОМКИ ОДИНА. НИБЕЛУНГИ
- О Сиги сыне Одина
- Свадьба Сигни
- Смерть Вёльсунга
- Лосиха-людоед
- Синфьётли
- Месть Сигмунда
- Месть Синфьётли
- Смерть Сигмунда
- Юность Сигурда
- Рассказ Регина
- Сигурд мстит за отца
- Сигурд сражается с драконом Фафниром
- Сигурд будит Брюнхильд
- Сигурд в гостях у Гьюкингов
- Женитьба Гуннара
- Ссора Брюнхильд и Гудрун
- Гнев Гуннара
- Смерть Сигурда
- Поездка Брюнхильд в Хель
- Предостережения Гудрун
- Гибель Гьюкингов
-
ПРЯДЬ ТРЕТЬЯ. КУЗНЕЦ ВЁЛУНД
- Юность Вёлунда
- Вёлунд у короля Нидуда
- Месть Вёлунда
- О том, как Вёлунд бежал от короля Нидуда
- ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. БЕОВУЛЬФ
-
КНИГА ТРЕТЬЯ. НОРМАННЫ И ВИКИНГИ
-
ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. ГОТСКИЙ РОД АМАЛОВ
- О происхождении готов и воцарении Германариха
- Олень указывает гуннам путь в Европу
- Дряхлость Германариха
- Витимир и последующие короли готов
- Атилла и Осантрикс
- Атилла и Вальдимар
- Гудрун и Ёрмунрек
- Об Арнгриме и его сыновьях
- Битва на острове Самсё
- О дальнейшей судьбе Одда Стрелы
- Хервёр получает меч Тюрфинг
- Хейдрек убивает своего брата и получает наставления
- Хейдрек поселяется в Рейдготаланде
- Хейдрек получает все государство
- Об измене жены Хейдрека
- Хейдрек женится на дочери конунга Гардарики
- Загадки Гестумблинди
- Об убийстве Хейдрека и требованиях Хлёда
- Сбор войска Хлёда и Хумли
- Битва на Дунхейде
- О Ририке Ютландском, правителе Гардарики
-
ПРЯДЬ ВТОРАЯ. ВИКИНГИ В БИАРМИИ И В ГАРДАРИКЕ
- Сага о Стурлауге Трудолюбивом
- Сага о Хальвдане сыне Эйстейна
- Сага о Боси и Херрауде
-
ПРЯДЬ ТРЕТЬЯ. РАГНАР ЛОДБРОК И ЕГО СЫНОВЬЯ
- Юность Рагнара
- Хитрость юного Рагнара
- Короткий лук выпускает свою стрелу неожиданно
- Лагерда — первая жена Рагнара
- Тора Горная Лань
- Рагнар убивает змея
- Дальнейшая судьба Лагерды
- Боевые походы и подвиги Рагнара
- Первая война с императором Карлом
- Поход Рагнара на Париж
- О походах Рагнара к биарма́м и финнам
- Аслауг — третья жена Рагнара Лодброка
- О первой встрече Рагнара и Аслауг
- Крака достается Рагнару
- Сыновья Рагнара берут крепость в Англии
- Крака открывает правду о своем происхождении
- О военных походах сыновей Рагнара
- Аслауг и ее сыновья
- Падение конунга Эйстена
- Как сыновья Рагнара взяли Вифильсборг и навели страх на Европу
- Поход Рагнара в Англию
- Смерть Рагнара Лодброка
- Послы Эллы
- Поход сыновей Рагнара в Англию
- Великая Языческая Армия и страшная смерть короля Эллы
- Раздел земель
-
ПРЯДЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИНГЛИНГИ, КОРОЛИ ДАНОВ И РУСЫ
- Инглинги
- Фродо
- Сага о Гамлете
- Сага об Ингваре Путешественнике
- О путешественнике Ибн-Фадлане, видавшем русов
-
ПРЯДЬ ПЯТАЯ. ОБ ЭЙРИКЕ, ЕГО СЫНЕ ЛЕЙВЕ И О ДРУГИХ ГРЕНЛАНДЦАХ, ОТКРЫВШИХ ВИНОГРАДНУЮ СТРАНУ
- Эйрик Рыжий и его сын Лейв
- Эйрик открывает Гренландию
- Лейв Счастливый
- Лейв и его товарищи в новой стране
- Страна Винограда
- Исландские гости
- Удивительные берега
- Трудная зимовка
- Скрелинги
- Первая встреча со скрелингами
- Торговля со скрелингами
- Битва со скрелингами
- Одноножка
- Возвращение в Гренландию
- ПРЯДЬ ПЕРВАЯ. ГОТСКИЙ РОД АМАЛОВ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ-КОММЕНТАРИЙ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Источники
- Литература
No comments yet. Be the first!